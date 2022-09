Montagsprotest in Leipzig : Getrennt gegen die Krise

In Leipzig eröffnet die Linke ihren „heißen Herbst“ – und verwehrt sich gegen angerückte Rechtsextreme. Deren Aufmarsch wird von Antifas blockiert.

LEIPZIG taz | Gegen 21 Uhr, es ist schon dunkel, steht Sören Pellmann wieder auf der Bühne auf dem Augustusplatz in Leipzig. „Wir haben gezeigt: Der Montag gehört nicht den Faschisten“, ruft der Leipziger Bundestagsabgeordnete noch einmal ins Mikrofon, inzwischen etwas heiser. 5.000 Leute seien gekommen. Es ist eine recht optimistische Zahl. Aber Pellmann lässt sich anmerken: Er ist erleichtert und zufrieden.

Und auch auf der anderen Seite des Augustusplatz werden Erfolgsmeldungen verkündet. Vor 4.200 Teilnehmenden spricht dort Anmelder Jens Lorek, ein in der rechten Szene beliebter Anwalt. Die rechtsextreme Kleinstpartei die „Freien Sachsen“, die ebenfalls zum Montagsprotest rief, wird später ebenso 5.000 Protestierende vermelden. Auch diese Zahl ist überzogen. Zwar habe man nicht laufen können, wie geplant, sagt Lorek und beklagt „Schlägereien“, von denen selbst die eigenen Anhänger nichts mitbekamen. „Aber wir waren sehr viele.“

Tatsächlich hatten die Rechtsextremen sich den Montagabend etwas anders vorgestellt. Vor drei Wochen hatte Pellmann, einer von drei direkt gewählten Linken-Abgeordneten im Bundestag und zuletzt erfolgloser Parteichefkandidat, zum Montagsprotest in Leipzig für eine sozialere Krisenpolitik und einen „heißen Herbst“ aufgerufen. Und prompt kündigten auch die rechtsextremen „Freien Sachsen“, die seit Monaten montags im Freistaat zum Coronaprotest mobilisieren und zuletzt auch zur Energiekrise, ihr Kommen an. Und fabulierten von einer gemeinsamen „Bürgerfront“.

Doch die „Bürgerfront“ kommt am Montagabend nicht zustande. Schon früh sammeln sich die rechtsextremen „Freien Sachsen“ um ihren Anführer Martin Kohlmann, ein Szeneanwalt, am Südende des Augustusplatz. Bürgerliche aber sind es kaum, eher dauerdemonstrierende Demokratieabgewandte. Kohlmann ätzt wie immer gegen die Regierung, fordert russisches Gas und beschwört einen „Bürgerwiderstand“.

Sahra-Sprechchöre und der Schwur auf die Querfront

Und er schart die erwartete Szeneprominenz um sich: den neurechten Ideologen Götz Kubitschek, „Volkslehrer“ Nikolai Nerling, Ex AfD-Mann André Poggenburg, Compact-Herausgeber Jürgen Elsässer. Auch Letzterer beschwört die „Querfront“, preist die Linke Sahra Wagenknecht, die zuletzt stets russlandfreundlich auftrat und ursprünglich auch auf Pellmanns Kundgebung sprechen sollte, bevor sie wieder ausgeladen wurde. Eine Steilvorlage für Elsässer, der „Sahra, Sahra“-Sprechchöre anstimmen lässt.

Auf der anderen Seite, bei der Linken, aber ist es lauter – und voller. Gut 3.000 dürften es sein, die sich hier vor der Bühne von Sören Pellmann sammeln. „Offensichtlich ist der Montag doch ein guter Demotag“, ruft der erfreut. „Es ist jetzt Zeit, zu handeln.“ Millionen Menschen in diesem Land würden sonst durch die Energiekrise „ruiniert“.

Nicht alle in der Partei waren glücklich mit Pellmanns Protestaufruf. Dieser habe sich nicht mit der Partei und anderen Initiativen abgesprochen, und ausgerechnet den von Rechten okkupierten Montag gewählt, lautete die Kritik. Doch am Ende stehen auch Linken-Chef Martin Schirdewan, Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und Parteiikone Gregor Gysi auf dem Augustusplatz. „Wir lassen uns den Protest nicht nehmen“, ruft Schirdewan von der Bühne. „Die rechten Spinner können in den Keller gehen.“

So sehr auf der anderen Seite eine „Querfront“ beschworen wird – an diesem Abend gibt es sie nicht. Beide Demonstrationen trennen Polizeigitter und Gleise, auf denen Straßenbahnen durchzuckeln. „Es gibt keine Solidarität von rechts“, halten Linke ein riesiges Banner den Rechtsextremen entgegen. Und auf deren Bühne wird sich immer wieder von den Rechtsextremen distanziert.

Forderung nach mehr Entlastungen

Und auch die Abgrenzung zu Russlandfreunden in den Reihen der Linken funktioniert dort an diesem Tag weitgehend. Unisono verurteilen Pellmann, Schirdewan und Mohamed Ali den „rechtswidrigen Angriffskrieg“ Putins – in den Demoreihen sehen das nicht alle so deutlich, wie Gesprächen zu entnehmen ist. Und auch Pellmann betont flugs: „Viele Probleme sind auch hausgemacht“. Ohnehin geht es nicht mehr um die Schrecken des Kriegs in der Ukraine, sondern um die Sorgen der Deutschen.

Die Entlastungspakete der Bundesregierung seien keineswegs ausreichend, ist man sich auf der Bühne einig. Die Gasumlage müsse weg, ebenso die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel, dafür brauche es einen Gas- und Strompreisdeckel sowie eine Übergewinnsteuer. „Holen wir uns das, was uns zusteht“, ruft Pellmann.

Wenig später setzen sich die Rechtsextremen bereits zu ihrem Marsch in Bewegung, den Leipziger Ring entlang. Doch schon nach wenigen hundert Metern ist Schluss: Dutzende Autonome versperren am Leuschner-Platz mit Sitzblockaden die Straße, auch eine „Oma gegen rechts“ mit ihrem Fahrrad. Die Polizei stoppt den rechtsextremen Marsch. Der reagiert wütend, skandiert „Wir sind das Volk“ und „Straße frei“. Es kommt zu vereinzelten Handgemengen und Gewahrsamnahmen. Die Blockaden räumt die Polizei nicht. Sie sieht diese als Spontanversammlungen.

Stattdessen dreht der Marsch irgendwann wieder um, läuft die wenigen hundert Meter zurück zum Augustusplatz. Eine „Schande“ nennen die „Freien Sachsen“ den Polizeieinsatz. Die bilanziert dagegen einen „dynamischen, aber friedlichen“ Protestverlauf – mit Teilnehmenden im insgesamt mittleren vierstelligen Bereich und zehn Ermittlungsverfahren. Man habe sich den Tag anders vorgestellt, klagt eine Rednerin der rechtsextremen Kundgebung. „Aber wir sind viele und wir werden immer mehr. Bis zur Revolution werden wir hier auf der Straße stehen.“ Und das, so die Frau, auch am kommenden Montag wieder.

Weiter protestieren, egal an welchem Tag

Auf der anderen Seiten trifft auch Pellmanns Demo wieder auf dem Augustusplatz ein. Und auch dort ist man zufrieden mit dem Abend. Man werde weiterprotestieren, kündigt Pellmann an. „Der Tag ist dabei völlig egal.“ Linken-Chef Schirdewan hatte zuvor schon aufgezählt, wo überall die Partei demnächst auf die Straße gehen wolle: in Frankfurt/Oder, Zwickau, Hildesheim, Rosenheim oder in Erfurt. Und am kommenden Montag wieder in Leipzig. Eine Querfront dürfte auch dann nicht zu erwarten sein. Wohl aber ein erneutes Kräftemessen.