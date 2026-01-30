piwik no script img

Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPDBundestag erlaubt CO₂-Speicherung unter dem Meer

Umweltschützer kritisieren das Verfahren, die Koalition hat es nun trotzdem beschlossen. Auch Betreiber von Gaskraftwerken könnten profitieren.

Menschen mit Warnwesten und Transparent, auf dem steht: "Kein CO₂-Endlager unter das Wattenmeer".
Umweltschützer protestierten bereits 2011 gegen die Pläne zur CO₂-Speicherung unter dem Meer Foto: Wolfgang Runge/dpa

Der Bundestag hat den Weg für den Export und die Speicherung von Kohlendioxid (CO₂) unter dem Meeresboden freigemacht. Mit den am Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD beschlossenen Gesetzesänderungen wird es möglich, CO₂ ⁠grenzüberschreitend ‍zu transportieren und dauerhaft im Meeresgrund zu lagern.

Die ⁠Regelungen gelten als Teil der bei Klima- und Umweltschützern kritisierten Strategie, klimaschädliches CO₂ unterirdisch zu speichern. Das sogenannte Carbon Capture and Storage (CCS) soll vor allem in Bereichen mit schwer vermeidbaren Emissionen wie der Zement- und Kalkindustrie nutzbar sein. Nach jüngsten Gesetzesänderungen ist ⁠aber auch die Nutzung für Gaskraftwerke nicht ausgeschlossen.

Künftig sind damit sowohl der Export von abgeschiedenem Kohlendioxid zur ⁠geologischen Speicherung in andere Staaten als auch die Erkundung und Nutzung unterirdischer Speicher in deutschen Meeresgebieten, ‍insbesondere ⁠in der Nordsee, rechtlich möglich. Die ‌neuen Vorschriften setzen internationale Vereinbarungen um und passen zugleich das nationale Recht an, um entsprechende Genehmigungs- und Zulassungsverfahren ‌für Transport, Erkundung und Speicherung zu ermöglichen.

Ein Frachter liegt an der Mole des Energiehafens von Øygarden an der Westküste Norwegens. Der Himmel ist klar, die See rühig
Bremen will Kohlendioxid verpressen Ein überkritischer Beitrag zum Klimaschutz

Groß in die Kohlendioxid-Verpressung einsteigen will Bremens Energieversorger SWB. Der Senat feiert und fördert das. Die Risiken redet er klein.

Von Benno Schirrmeister
Zwei Personen mit Protestschildern stehen vor einer überdemesional großen Bombenattrappe, auf der "CO2" steht
Umstrittene Co2-Speicherung Unterirdische Abgaswirtschaft

Auch CO2 aus Gaskraftwerken darf künftig im Erdboden gespeichert werden, hat der Bundestag beschlossen. Die Gasspeicherumlage wird abgeschafft.

Von Nick Reimer
Gesamtansicht der Northern Lights-Kohlenstoffabscheidungs- und -speicheranlage. Die Anlage besteht aus Rohren, Speichertürmen, und viel Metall
CCS-Technologie Nordsee soll ein großer CO2-Speicher werden

Das Kabinett beschließt die Speicherung von Kohlenstoffdioxid unter dem Meeresboden. SPD, Grüne und Umweltschützer üben Kritik am Ausmaß.

Von Jonas Waack

klimawandel

Jürgen Resch im Verhandlungssaal.
Grundsatzurteil für den Klimaschutz Bundesregierung muss das Klimaschutzgesetz nachschärfen

Das Programm von 2023 reicht nicht, um die Klimaziele zu erreichen, so das Bundesverwaltungsgericht. Und: Umweltverbände haben hier ein Klagerecht.

29.1.2026

Ein Person schnorchelt mit einer Schildkröte
Nachhaltiger Tourismus Nur noch kurz das Reisen retten

Tourismus und Naturschutz stehen oft im Widerspruch zueinander. Ein Resort am australischen Great Barrier Reef will es besser machen. Ein Ortsbesuch.

Von Verena C. Mayer

29.1.2026

Fischkutter liegen am Hafen, umgeben mit Eis. Kein Mensch ist da, niemand seht auf dem Dock.
Fischerei in der Krise Abwärtstrend hält an – Ostseefischer geben Betriebe auf

Anfang der 1990er Jahre war die Zahl der Fischereibetriebe an der deutschen Ostsee vierstellig. Inzwischen sind es im Haupterwerb weniger als 300.

29.1.2026

