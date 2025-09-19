piwik no script img

Mit dem Faltboot im SpreewaldPaddeln, bis die Schleuse kommt

Uwe Rada
von Uwe Rada

Südöstlich von Berlin teilt sich die Spree in Europas größtes Binnendelta auf. Dort mit dem Boot hineinzukommen, ist nicht einfach.

Paddler auf einen Wasserlauf im Spreewald
Kann auch einsam sein: Paddeln im Spreewald Foto: Patrick Pleul/dpa

D as Dunkel hat den Kahnfährhafen in Schlepzig geschluckt. Am Himmel nur der Große Wagen und die Sterne, die um ihn tanzen. Stacheln sie ihn an, endlich loszufahren?

Doch der Große Wagen macht Pause. Wie unser Faltboot. Es ist schon früh Nacht im Spreewald südöstlich von Berlin. Zu hören ist nur das Glucksen des Zerniasfließes, so heißt der Zufluss zur Spree, auf dem wir uns befinden. Wann habe ich zuletzt eine solche Stille erlebt? Und einen solchen Sternenhimmel?

Immer im August sind wir auf dem Wasser. Mal in den Teupitzer Gewässern, in die schon Fontane mit seiner „MS Sphinx“ aufgebrochen war. Zuletzt immer wieder über den Storkower See Richtung Scharmützelsee, Fontanes „Märkisches Meer“.

Mehr als tausend Fließe

In diesem August wollen wir wieder in den Spreewald, auch wenn wir wissen, dass das Tor zum größten Binnendelta Europas mit seinen mehr als tausend Fließen mit einem mehr als fünf Meter langen und voll bepackten Boot nur schwer zu passieren ist. Am Wehr in Märkisch Buchholz müssen wir, weil die Bootsschleppe seit Jahren defekt ist, das Boot umtragen. Der Höhenunterschied beträgt sechs Meter.

Doch dann gleiten wir hinein ins Paradies. Immer dichter werden die Erlenwälder entlang der Wasserburger Spree, und als wir endlich am Puhlstrom angekommen sind, schließt sich über uns das Blätterdach. Nun ist alles ein großer Tanz.

Es pogen die nimmermüden Wasserflöhe vor dem Ufer. Der Eisvogel kommt aus seinem Versteck und verkriecht sich gleich wieder. Die Mücken tanzen uns auf der Nase herum, wir klatschen und klatschen, der Spreewald hat den Beifall verdient.

Schau mal, ist der Graureiher echt? Quatsch, der ist nicht echt. Er bewegt sich aber!

Auf einem toten Ast stellen sich die Enten tot und schlafen, und ein Kormoran trocknet seine Flügel. Auch am Tage ist es still im Spreewald, die Stille nur unterbrochen vom Schlag unserer Paddel.

Außer Betrieb

Dann geht es nicht mehr weiter: Am Ende des Puhlstroms ist die Schleuse außer Betrieb. Noch einmal umtragen geht nicht. Viel zu steil sind die Treppen an der Böschung.

Also wieder zurück ins Gewirr der Fließe. Abbiegen in den Schiwasstrom und hinein ins Zerniasfließ, das uns nach Schlepzig tragen soll. Auf dem Biwakplatz am Kahnhafen eine Gruppe Holländer und zwei junge Frauen of Colour. Eine von ihnen ist in ein Buch vertieft. Vielleicht liest sie Fontane?

Über Lehde, das Dorf im Oberspreewald, das lange Zeit nur über Kähne erreichbar war, schreibt der Altmeister des Brandenburger Tourismusmarketings: „Es ist die Lagunenstadt in Taschenformat, ein Venedig, wie es vor 1.500 Jahren gewesen sein mag, als die ersten Fischerfamilien auf seinen Sumpfeilanden Schutz suchten. Man kann nichts Lieblicheres sehen als dieses Lehde, das aus ebenso vielen Inseln besteht, als es Häuser hat. Die Spree bildet die große Dorfstraße, darin schmalere Gassen von links und rechts her einmünden.“

Viele Fließe sind gesperrt

Es ist die von sorbischen Siedlern geschaffene Kulturlandschaft, die Fontane beschreibt, nicht die Wildnis, die im Spreewald inzwischen auch sein darf. Viele Fließe sind für Paddler und Kähne gesperrt, auch wenn das nicht jedem passt. „Spreewald statt Wildnis“ heißt eine Bürgerinitiative, deren Plakate im Oberspreewald unübersehbar sind.

In Schlepzig im Unterspreewald ist davon nichts zu sehen. Es ist still im Kahnhafen, als wir uns ins Zelt verkriechen. Doch dann. Hast du gehört? Stimmen. Gelächter. Ein Kreischen.

Über das Zerniasfließ gleiten zwei Touristenkähne zum Hafen, der eine mit blauen, der andere mit roten Scheinwerfern. Abendfahrt. Großes Hallo beim Aussteigen und zum Abschied. Die Touristen steigen in einen an der Straße wartenden Bus.

Am nächsten Morgen verlassen wir in Leibsch den Unterspreewald. An der Selbstbedienungschleuse wartet ein Jugendlicher und öffnet die Schleusenkammer.

Noch bevor wir wieder in der Welt sind, trauern wir dem Paradies hinterher. Die Mückenstiche werden uns noch ein paar Tage daran erinnern.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Uwe Rada

Uwe Rada

 Redakteur taz.Berlin
Jahrgang 1963, ist Redakteur für Stadtentwicklung der taz. Weitere Schwerpunkte sind Osteuropa und Brandenburg. Zuletzt erschien bei Bebra sein Buch "Morgenland Brandenburg. Zukunft zwischen Spree und Oder". Er koordiniert auch das Onlinedossier "Geschichte im Fluss" der Bundeszentrale für politische Bildung. Uwe Rada lebt in Berlin-Pankow und in Grunow im Schlaubetal.
Themen #Stadtland #wochentaz #Kolumne Großraumdisco #Spreewald #Paddeln
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Schifffahrtszeichen «Durchfahrt verboten» hängt an der Schleuse in Groß Wasserburg

Dürre in Deutschland

Der Spree geht das Wasser aus

Immer mehr Brandenburger Landkreise schränken die Wasserentnahme aus Seen, Flüssen und Brunnen ein. Damit wollen sie sinkenden Pegeln entgegenwirken.
Von Jonas Wahmkow
Mitarbeiterinnen beim Einfüllen von Spreewaldgurken

Konservenfabrik in Brandenburg

Es geht um die Gurke

Die Spreewälder Gurke ist in Golßen Wirtschaftsfaktor und Teil der Identität. Nun stellt der größte Hersteller die Produktion in der Gurkenstadt ein.
Von Hanno Fleckenstein
Wolf in Brandenburg

Wölfe in Brandenburg

Verschwörungstheorien um Isegrim

Die Bürgerinitiative Spreewald statt Wildnis gibt dem Obmann eines Vereins namens Wolfstop-Europe ein Forum. Die Begeisterung über den dubiosen Vortrag hält sich in Grenzen.
Von Plutonia Plarre
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

2

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

3

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist

4

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?

5

Migration nach Deutschland

Willkommen in der deutschen Realität

6

Julia Klöckner und die Medien

Postfaktische Presseschau