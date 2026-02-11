piwik no script img

Menschen mit BehinderungNeue Regeln für Barrierefreiheit

Deutschland soll barrierefreier werden, dafür will sich die Regierung einsetzen. Laut Behindertenbeauftragtem Jürgen Dusel sind die Reformen zu lasch.

Reserviert für Autos von Menschen mit Behinderung
„Bisher reicht der Entwurf hier nicht aus und erfordert Nachbesserungen“ Foto: Rolf Poss/imago

epd | Um Menschen mit Behinderungen den Alltag zu erleichtern, will die Bundesregierung die Vorgaben zur Barrierefreiheit verschärfen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Entwurf des Bundessozialministeriums zur Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG). Erstmals soll das Gesetz auch Vorgaben für die Privatwirtschaft machen. Doch Fachleute halten diese für völlig unzureichend.

Der Entwurf, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, enthält unter anderem die Vorgabe, dass Gebäude des Bundes spätestens 2045 barrierefrei zugänglich sein müssen. Zudem sollen die Pflichten der Bundesbehörden zur barrierefreien Kommunikation erweitert werden. Das betrifft etwa amtliche Bescheide und Formulare.

Bas nennt Entwurf „wichtigen Schritt“

Private Firmen sollen zwar zu geeigneten Maßnahmen verpflichtet werden, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu ihren Produkten und Angeboten zu ermöglichen. Allerdings sollen „alle baulichen Veränderungen sowie Änderungen an Gütern und Dienstleistungen als unverhältnismäßige und unbillige Belastung“ gelten. Dazu könnten die Unternehmen also nicht verpflichtet werden.

Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) bezeichnete den Entwurf dennoch als „wichtigen Schritt hin zu mehr gelebter Inklusion in Deutschland“. Je mehr Barrieren für Menschen mit Behinderungen abgebaut würden, „desto stärker sind wir als Gesellschaft“, erklärte sie.

Dusel: So kommen wir nicht weiter

Der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel äußerte sich unzufrieden. Das Ziel, Deutschland auch im privaten Bereich barrierefrei zu machen, werde nicht erreicht, erklärte er. Zwar bringe der Gesetzentwurf punktuelle Verbesserungen. Wenn bauliche Veränderungen wie die Verbreiterung einer Tür oder der Einbau eines Fahrstuhls immer als unverhältnismäßig gelte, „kommen wir aber langfristig nicht weiter“. Da zudem keine Bußgelder oder Schadenersatzverpflichtungen für private Firmen vorgesehen seien, bleibe der Entwurf „ein zahnloser Tiger“, urteilte Dusel.

Ähnliche Kritik kam vom Sozialverband VdK. Die Privatwirtschaft müsse „dringend gesetzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet werden, und auch die Möglichkeiten der Durchsetzung der Rechte muss garantiert sein“, sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele dem epd. „Bisher reicht der Entwurf hier nicht aus und erfordert Nachbesserungen.“ Barrierefreiheit sei „kein Sonderweg für Menschen mit Behinderungen, sondern ein Gewinn für uns alle“, unterstrich Bentele.

SPD sieht Schuld für Verzögerung bei Reiche

Eigentlich hatte die Bundesregierung den Gesetzentwurf schon im vergangenen Sommer beschließen wollen. Zur Verzögerung sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, am Mittwoch, das Bundeswirtschaftsministerium habe „Bedenken“ gehabt. Ressortchefin Katherina Reiche (CDU) habe offenbar „nicht so den Zugang zu Menschen mit Behinderungen“, mutmaßte Wiese.

„Die Kritik der Fachwelt“ an dem Entwurf sei ihm bekannt, fügte der SPD-Politiker hinzu. Bei der nun anstehenden Beratung im Bundestag würden die Abgeordneten „intensiv hinschauen, um wirklich gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen auch möglich zu machen“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Menschen mit Behinderung #Inklusion #Barrierefreiheit #Armut
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rollstuhl vor einer Treppe
Behinderte und Behörden Ignoriert statt inkludiert
Kommentar von Wilma Johannssen

Viele Menschen mit Behinderung brauchen im Alltag eine Assistenz. Aber diese bekommen sie häufig nicht, weil sie als zu kostspielig gilt.

Eine Person läuft bei einer Demo mit und hält ein Schild hoch, auf dem vor Regenbogenfarben steht: "Recht auf Inklusion"
Global Disability Summit Menschen mit Behinderung leben laut Studie deutlich kürzer

Eine Unicef-Untersuchung sieht weltweit Defizite bei der Inklusion. Der Gipfel für die Rechte von Menschen mit Behinderungen soll daran etwas ändern.

Behinderten-Expertin über Teilhabe „Wir sind alle irgendwie behindert“

Menschen mit Handicap sollen heute selbstbestimmt leben können. Ada Aust arbeitet mit ihnen und hat selbst einen schwerstmehrfach behinderten Bruder.

Interview von Jan Zier
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um frühzeitigen Ferienstart Kann man sich den letzten Schultag vor den Ferien schenken?
2
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
3
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
4
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
5
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
6
Über Mietenexplosion und Gegenmittel „Preistreiberei breitet sich wie eine Welle aus“