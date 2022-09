Meakusma-Festival in Belgien : Die Rache der Nerds

Nach Pandemie und Hochwasser ist in Belgien wieder das Festival Meakusma über die Bühne gegangen. Randständige Sounds finden hier ihre Hörerschaft.

Wenn ein Gastwirt sein bester Kunde ist, so nennt man das gemeinhin traurig. Wenn Mu­si­ke­r*in­nen häufig gesehene Gäste auf Konzerten von Kollegen sind, nennt man das Prosumentendasein. Hinter dem Begriff Prosument verbirgt sich eine Idee des US-Philosophen Alvin Toffler; das Portmanteau gibt dabei den Kern der Idee preis: Es geht um die Klasse jener Konsumenten, die gleichzeitig Produzenten der Ware sind.

Am Beispiel von Musikschaffenden, die Konzerte und Festivals besuchen, dort sich mit Gleichgesinnten austauschen, neue Kooperationen und Bandprojekte beginnen, um bei nächster Gelegenheit selbst auf der Bühne zu stehen, kann man erkennen: Solche Kreisläufe sind eng gesteckt.

Bei der diesjährigen Ausgabe des 2016 ins Leben gerufenen Meakusma Festivals, das am Wochenende im ostbelgischen Eupen stattgefunden hat, traf man auf allerlei Prosumenten. Die hohe Dichte professioneller Ak­teu­r*in­nen aus der Kreativwirtschaft ist der Markenkern des Festivals. Nach dreijähriger Pause hat es wieder im Alten Schlachthof der 20.000-Einwohner-Gemeinde im Länderdreieck Deutschland – Niederlande – Belgien an vier Tagen stattgefunden.

Man soll sich das nicht wie bei einem Branchentreff von Polohemden-Träger:innen vorstellen, bei dem stets Visitenkarten gezückt werden. Das Meakusma Festival gleicht in seinen besten Momenten einer schillernden Utopie: Ungewaschene Füße von urbanen Hippies tanzen dann über Perserteppiche in einem Hinterhof; Dancehall-Stars mixen Lovers Rock mit dem bisweilen verschmitzten HipHop von Missy Elliott und erzeugen knallharte Dub-Wände; auf Folk-Gitarren folgen Electronica und Soul.

Ein aktualisiertes Woodstock

Hier, im Hochmoor der Hügelkette Hoher Venn, wo ein Großteil der deutschsprachigen Minderheit Belgiens lebt, hat sich eine Gruppe von Music-Nerds ihre eigene Version von Woodstock gebastelt. Aktualisiert und mit vielfältigerem Musikprogramm, wohlgemerkt.

Ganze drei Jahre hat die Anhängerschaft warten müssen, um an dieser Utopie wieder teilhaben zu können. Einerseits vereitelte die weltweite Coronapandemie die Durchführung 2020, im vergangenen Jahr verhinderte dann das verheerende Hochwasser, das rund um Eupen die Ufer der belgischen Weser und anderer kleiner Flüsse flutete, die Durchführung. Fast 20 Prozent der Hotelbetten sind dadurch weggefallen.

Beim Gang durch das pittoreske Stadtzentrum sieht man von der Zerstörung nichts mehr. Hier stechen andere Merkmale hervor: Typisch für die Region wird simultan Französisch und Deutsch parliert, die Eupener begegnen dem Andrang der Connaisseure stets aufgeschlossen. Vielleicht aber etwas verhaltener als sonst, wie Stamm­be­su­che­r*in­nen im Gespräch anmerken.

Selbst in der übermäßig besuchten Frittenbude kann man immer wieder ein Lächeln auf der anderen Seite der Theke ausmachen. Die Meakusma-Besucher*innen danken mit Schmatzgeräuschen beim Verzehr der in Schweinefett ausgebackenen Kartoffelstäbe. Das Festival ist ausverkauft und dauert diesmal einen Tag länger als sonst. Fast 50 Prozent mehr Künst­le­r:in­nen als zuvor sind aufgeboten. Denn die ausgefallenen Auftritte der vergangenen Jahre werden nachgeholt. Einige Künst­le­r*in­nen heben im Gespräch hervor, dass dieses Vorgehen einzigartig sei – sie geben deshalb nochmal ein paar Prozent mehr.

Chinesisches Scherenschnitttheater

Dieses Surplus ist förmlich zu spüren: So etwa bei der belgischen Nachwuchshoffnung Sky H1 (gesprochen „high“), die ihr Anfang des Jahres veröffentlichtes Album „Azure“ zu einer audio-visuellen Erfahrung ausgebaut hat. Zusammen mit der Grafikerin Mika Oki – beide kennen sich aus dem Brüsseler Umfeld – werden so die kristallinen und scharfkantigen Elektronika-Landschaften performativ verschleiert.

Sky H1 und Oki stehen auf der Bühne in einem Baldachin, sie selbst sind nicht zu sehen, sehr wohl aber ihre Silhouetten. Dadurch fühlt man sich in ein chinesisches Scherenschnitttheater versetzt; der Sound ist eine moderne Melange aus Bass-Klängen und trippelnden Hi-Hats.

Gleich nebenan im Kesselraum schwelgen die Be­su­che­r*in­nen derweil zur Musik der Schottin Susannah Stark, die ihren feinsinnigen Leftfield-Bed­room-Pop in Bandkonstellation aufführt und die ein oder andere Träne in Gesichter zaubert. So ist es beim Meakusma – immer wieder treffen Gegensätze und Überraschungen im Programm aufeinander.

Ebenso unerwartet: Freitagnacht, ein Uhr. Andernorts nennt man das Peak-Time und bietet seine breitbeinigeren Acts auf, hier setzt sich der sympathische Detroiter Sänger und Houseproduzent John F. M. ans Piano und spielt R&B-Torchsongs, nur mit Piano. Mit Engelszunge besingt der Künstler nicht nur Herzschmerz, sondern auch Schusswaffenverbrechen bei Partys.

Springen über Genregrenzen

Die ungewöhnliche Programmierung geht zwar immer wieder auf, droht aber so manchen Raum auch zu überfordern. Was nicht allein Fehler des Teams sein kann, sondern sich auch aus der geschmackssicheren Volatilität der Be­su­che­r*in­nen ergibt. Diese halten sich nämlich nicht an Genregrenzen, sondern springen teils intuitiv von Auftrittsort zu Auftrittsort, von Jazz zu Jungle, zurück zu Singer-Songwriter-Folk.

Dazwischen wird viel diskutiert: Auftritte werden resümiert, dann wieder über das Thema „kulturelle Aneignung“ gestritten, man fachsimpelt über die Vorteile bestimmter Synthesizer. Währenddessen pumpen im Open-Air-Innenhof sämtliche Spielarten afrokaribischer Bassmusik aus einem aufgestellten Soundsystem klassischer Bauart.

Für gute Stimmung sorgen am Freitag- und Samstagabend auch etliche Neuankömmlinge der Generation Z, die vor allem zum Tanzen gekommen sind. So schäumt die Stimmung auf dem Dancefloor „Heuboden“ über, der über das Wochenende vom französisch-belgischen Internetradio LYL kuratiert wird.

Jubel, als die beiden Lokalhelden Front de Cadeau brachial-stampfende New-Beat-Smasher im Zeitlupentempo bieten. Die belgische Spätachtzigervariante von Techno wird hier auf sonst unpopuläre 90 BPM runtergepitcht.

Musik, abseits der großen Märkte

Was beide Seiten – Produzierende und Kon­su­men­t*in­nen – eint: Wer das Festival Meakusma besucht, weiß, dass es in Eupen um randständige Musik geht, die abseits der großen Märkte ihre eigenen Wege und Orte findet.

Der Zusammenhalt ist daher besonders gut. Nächstes Jahr könnte man ja selbst auf der Bühne stehen. Die Be­su­che­r*in­nen schauen sich an, wissend, dass es hier in Belgien nicht um Abzocke geht. Meakusma bleibt für immer die Rache der Nerds.