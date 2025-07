„Sendung mit der Maus“Fernsehstar-Statue vor Kölner WDR-Gebäude angezündet

Köln dpa | Unbekannte haben in Köln die Maus-Figur vor dem WDR in Brand gesetzt. In der Nacht auf Samstag entdeckte eine Empfangsmitarbeiterin die Flammen über die Überwachungskamera, wie der Sender mitteilte. Sie alarmierte demnach die Feuerwehr, die den Brand löschte. Durch das Feuer wurde die Maus an der Seite beschädigt. Auf dem Boden neben der Figur fanden sich den Angaben zufolge Reste von Styropor oder Schwamm-Material, die wahrscheinlich für den Brand genutzt wurden. Die Polizei ermittelt.

Täglich lassen sich viele Menschen in der Kölner Innenstadt mit der Figur fotografieren. „Die Maus gehört zu Köln – und wir werden alles dafür tun, dass Kinder und Familien sie bald wieder besuchen können“, betonte der Chef des Kinderprogramms.

Bereits im Oktober 2024 hatte es Wirbel um die Mausfigur gegeben: Sie war plötzlich vor dem WDR in Köln verschwunden. Einen Tag später tauchte sie dann aber 150 Kilometer entfernt im rheinland-pfälzischen Mainz wieder auf – samt Protestschild.

Hintergrund war eine von der Kampagnenorganisation Campact organisierte Aktion gegen Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So trug die fröhlich dreinblickende Maus die politische Forderung „Keine Kürzungen bei ARD und ZDF!“ um den Hals.