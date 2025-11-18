piwik no script img

Massenproteste in der SlowakeiMit Kreide gegen die Regierung von Robert Fico

Über 100.000 Menschen gehen am 17. November, Gedenktag an die Samtene Revolution 1989, in mehreren Städten gegen die Regierung auf die Straße.

Demonstrierende halten slowakische Flaggen in die Höhe
Tausende nahmen am Montagabend an einer Protestkundgebung gegen Robert Fico und seine Regierung in Košice teil Foto: Robert Nemeti/imago
Florian Bayer

Aus Wien

Florian Bayer

Der Schuss ging nach hinten los: Als angebliche Sparmaßnahme schaffte die slowakische Regierung jüngst den „Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie“ als Feiertag ab. Der Gedenktag anlässlich der Samtenen Revolution 1989 wird alljährlich am 17. November gefeiert und ist Premier Robert Fico schon länger ein Dorn im Auge.

Die Abschaffung half ihm aber nichts: Trotz Regens und Sturms gingen am Montag allein in Bratislava 50.000 Menschen auf die Straße, um gegen Ficos illiberale Regierung zu demonstrieren. Auch in Košice, Banská Bystrica, Trnava und Poprad kam es zu Protesten mit jeweils Tausenden Teilnehmern, in Dutzenden weiteren Städten zu kleineren Versammlungen. Dazu aufgerufen hatten Opposition und Zivilgesellschaft.

Adressiert wurde damit vor allem Premier Fico, der sich in den Vortagen immer wieder abfällig über den Freiheitstag geäußert und dessen Bedeutung heruntergespielt hatte. Der 61-jährige Fico war bereits als Gymnasiast im Sozialistischen Jugendverband aktiv und trat 1986 der Kommunistischen Partei bei.

Nach dem Systemwechsel ging er 1990 zur Demokratischen Linkspartei (SDL), bevor er 1999 seine ursprünglich sozialdemokratische Smer (Richtung) gründete. An ihrer Spitze führte Fico mehrere Regierungen. Er regiert populistisch, nationalistisch und zunehmend antieuropäisch – aktuell im Verbund mit der Smer-Abspaltung Hlas und der rechtsextremen Nationalpartei SNS.

Abfällig und revisionistisch

Schon im Vorfeld hatte sich Fico immer wieder abfällig und revisionistisch über den Freiheitstag geäußert, etwa beim Besuch eines Gymnasiums in der Kleinstadt Poprad am vergangenen Freitag. Nicht die protestierenden Massen, sondern die KP-Spitzen sowie die Geheimdienste hätten hinter dem Systemwechsel gestanden, sagte Fico.

Die Führung hätte erkannt, dass die Tschechoslowakei nicht mehr wettbewerbsfähig sei. „Wenn das Regime gewollt hätte, hätte es problemlos weitere 15 Jahre an der Macht bleiben können“, so Fico laut der Zeitung Denník N. Präsident Peter Pellegrini kritisierte diese Äußerungen scharf und lehnte Ficos Bezeichnung des 17. November als „vorgeplanten kommunistischen Putsch“ ab.

Als Fico bei der Diskussion vor rund 100 Schülerinnen und Schülern behauptete, die EU finanziere die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine, kam es zum Eklat. Rund 30 Jugendliche verließen den Saal und rasselten dabei mit Schlüsseln. Einer der Jugendlichen schwenkte eine ukrainische Flagge, wie ein Video dokumentiert.

Ficos Reaktion: „Wenn ihr in euren schwarzen T-Shirts solche Helden und so sehr für diesen Krieg seid, dann geht doch dorthin.“ Schüler berichteten später, dass Fico sie bereits zuvor wegen ihrer schwarzen Kleidung kritisiert und gefragt habe, ob sie „auf eine Beerdigung“ gekommen seien. Er habe zudem mehrfach positiv über Russland und Präsident Wladimir Putin gesprochen.

Aggressiv und arrogant

Mit dem Schlüsselrasseln griffen die Demonstranten bewusst auf ein Symbol der Samtenen Revolution zurück. Fico selbst postete das Video mit dem Kommentar, die Schüler seien gegangen, statt zu diskutieren. Eine Teilnehmerin beschrieb sein Auftreten jedoch als aggressiv und arrogant, auf Fragen sei der Premier nicht eingegangen.

Der Vorfall reiht sich in eine Reihe regierungskritischer Aktionen ein. Nachdem ein 19-Jähriger schon vor dem Besuch des Premiers mit Kreide Botschaften wie „Fico ist ein Verräter“ auf den Gehweg vor dem Gymnasium geschrieben hatte, wurde er nach einer Anzeige der Schulleiterin während des Unterrichts von der Polizei abgeholt und zum Verhör gebracht.

Daraufhin verbreitete sich die sogenannte Kreiderevolution im ganzen Land: Bürger und Politiker schreiben kritische Botschaften an öffentlichen Orten und teilen sie in sozialen Netzwerken, etwa „Große Männer fürchten keine Kreide“ und „Fico fürchtet sich vor Schülern“. Mehrere zivilgesellschaftliche Initiativen riefen zur Teilnahme an der Bewegung auf, forderten aber, keine hasserfüllten Formulierungen zu benutzen.

Zu großen Versammlungen kam es am Montag auch in Tschechien, wo der Freiheitstag noch als staatlicher Feiertag begangen wird. Allein in Prag demonstrierten Zehntausende gegen die designierte Regierung unter Andrej Babiš. Seine Ano-Partei wird gemeinsame Sache mit der rechtsextremen SPD und den Motoristen machen. Die neue Koalition steht, ist aber noch nicht vereidigt.

Staatspräsident Petr Pavel forderte am Montag neuerlich, dass Babiš rasch eine Lösung für seinen Interessenskonflikt finden müsse, denn Babiš steht der Agrofert vor, einem der größten tschechischen Konzerne. Ohne saubere Lösung werde Pavel ihm die Ernennung zum Ministerpräsidenten verwehren. Babiš spielt unterdessen auf Zeit, wiewohl die langsam abläuft: Bereits im Dezember soll die neue Regierung die Arbeit aufnehmen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Slowakei #Robert Fico #Massenproteste
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Menschenmenge demonstriert, manche machen das Siegeszeichen
Massenproteste in der Slowakei Zehntausende gegen Fico

In 16 Städten der Slowakei gibt es Proteste gegen die Politik der Regierung. Die Opposition ruft für November zum landesweiten Generalstreik auf.

Von Florian Bayer
Einige sind in traditioneller Kleidung gekommen und tanzen gegen den Ausverkauf der Kultur
Proteste in der Slowakei Mit Musik und Trachten gegen die Zerstörung der Kultur

Regelmäßig protestieren Slowaken gegen die Kulturpolitik ihrer Regierung. Zuletzt in Bratislava.

Von Florian Bayer
Demonstrierende in der Slowakei mit ukrainischer Flagge und einem Bild des Ministerpräsidenten Fico mit der Aufschrift "Agent"
Massenproteste in der Slowakei Tausende gegen Robert Ficos pro-russischen Kurs

In mehr als 40 Städten gingen wieder Menschen gegen die slowakische Regierung auf die Straße. Diese gibt sich seit Langem russlandfreundlich.

Von Florian Bayer
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
4
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
5
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten
6
Rentenstreit in der Union Ein Debakel mit Ansage