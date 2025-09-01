piwik no script img

taz zahl ich

Marxistische KlimakritikMarx, aber grün

Mit Rückgriff auf Marx versucht „Klima und Kapitalismus“ eine ökosozialistische Zukunft zu entwerfen.

Zwei Plastikfiguren die Karl-Marx zeigen, die vordere ist grün, die hintere Figur rot
Das Buch behandelt die Frage, wie sich denn das Rote mit dem Grünen, Sozialismus und Ökologie verbinden lassen Foto: Alexander Borai/imago[Montage taz]
Von Johannes Greß

Was IPCC-Berichte und Greta Thunberg nicht geradebiegen konnten, soll jetzt also Marx richten. Weder tausendseitige Berichte noch wissenschaftlich elaborierte Untergangsszenarien, Straßenblockaden und Protestikonen hätten etwas daran geändert, dass sich die Umwelt- und Klimakrise Tag für Tag radikalisiert. So lautet der Ausgangsbefund von Katja Wagner, Maria Neuhauss und Maximilian Hauer in ihrem Buch „Klima und Kapitalismus“. Sie fordern: Zurück zu Marx! Und landen abschließend bei der Frage, wie sich denn das Rote mit dem Grünen, Sozialismus und Ökologie verbinden lassen.

Aber der Reihe nach. Nach einer kurzen Einführung in die naturwissenschaftlichen Basics (Treibhauseffekt, Kohlenstoffkreislauf, planetarische Grenzen, Anthropozän) geht es ans Eingemachte: die Wechselwirkungen zwischen Natur, Arbeit und Gesellschaft und die unweigerliche Kollision einer zum Wachstum verdammten kapitalistischen Produktionsweise mit natürlichen Grenzen. Wagner, Hauer und Neuhauss fokussieren dabei auf den – lange ignorierten und unlängst vom Philosophen Kohei Saito popularisierten – späten, grünen Marx.

Marx’ „materialistischer Geschichtsauffassung“ zufolge ist der Mensch als „Naturwesen“, unabhängig vom politischen und ökonomischen System, auf den Austausch mit seiner natürlichen Umgebung angewiesen. Mittels dieses „Stoffwechsels“ befriedigt der Mensch seine objektiven (Nahrung, Energie) wie subjektiven (Smartphone, taz-Abo) Bedürfnisse. Wie eine Gesellschaft diesen Stoffwechsel ­organisiert, ob zugunsten der Profite einiger weniger und ohne Rücksicht auf ökologische Folgen oder zum Wohle aller, das ist eine politische Frage.

Es ist eine Machtfrage, ob eine Gesellschaft fossile Brennstoffe (aus Autokratien) importiert und damit Verbrennungsmotoren betreibt, die über zubetonierte Flächen rollen, wovon die Be­sit­ze­r:in­nen weniger Automobilkonzerne profitieren; oder ob eine Gesellschaft Strom aus Wind, Sonne oder Wasser gewinnt und damit Züge betreibt, die allen für wenig Geld zur Verfügung stehen.

Es ist eine Machtfrage, ob eine Gesellschaft fossile Brennstoffe importiert und damit Verbrennungsmotoren betreibt; oder ob sie Strom aus Wind, Sonne oder Wasser gewinnt und damit Züge betreibt

Die Marx’sche Stoffwechsel­theo­rie bildet das anschaulich präsentierte Grundgerüst, auf dem die Au­to­r:in­nen aufbauen, um dann in die Gegenwart zu zoomen: die Widersprüche und Unzulänglichkeiten „liberaler“ Umwelt- und Klimapolitik. Klimapolitiken wie der Green New Deal oder der Handel mit CO2-Zertifikaten, kritisieren die Autor:innen, verbleiben innerhalb des kapitalistischen Rahmens, innerhalb einer Produktionsweise, die auf Profit und nicht auf ein besseres Leben zielt.

Das Lesenswerte an dem gut 200-seitigen Buch ist, dass Wagner und Co beim ohnehin viel gescholtenen Green New Deal nicht haltmachen, sondern auch das eigene Milieu durchforsten. Sie befassen sich mit den Konjunkturen von Fridays for Future, nehmen sich die Postwachstums- und Degrowth-Debatte vor und brechen mit der Annahme, Sozialismus sei per se ökologisch.

Nach Marx und der Analyse des klimapolitischen Status quo wenden sich die Au­to­r:in­nen der Zukunft zu, ihrem Verständnis eines ökologischen Sozialismus. Jenseits grünkapitalistischer Scheinlösungen gelte es den gesellschaftlichen „Stoffwechsel“ grundlegend anders zu organisieren. Nur eine Gesellschaft, die Wachstumszwang und Privateigentum an Produktionsmitteln überwindet, ist nach Meinung der Au­to­r:in­nen in der Lage, die ökologische Krise zu bearbeiten. Nur eine sozialistische Gesellschaft erlaube es, die Produkte der Arbeit so einzusetzen und zu verteilen, dass sie für ein gutes Leben für alle reichen.

Holpriger gestaltet sich die Suche der Au­to­r:in­nen nach dem Subjekt einer solchen sozialökologischen Transformation. Etwas voreilig und theoretisch unterkomplex wirkt die Annahme, die Ar­bei­te­r:in­nen­klas­se sei prädestiniert für das ökosozialistische Projekt, denn der Mittelklasse oder technischen Ex­per­t:in­nen wie In­ge­nieu­r:in­nen fehle die nötige „proletarische Grunderfahrung“. Folglich könne es eine „klassenübergreifende Politik“ mit der „kapitalistischen Klassenherrschaft nie aufnehmen“.

„Klima und Kapitalismus“ liefert nichts revolutionär Neues, doch es leistet eine fundierte Einführung in die Thematik. Und es bringt Ordnung in eine mitunter verworrene, ausfransende Debatte ökosozialistischer und ökomarxistischer Theorie, die sich in den vergangenen Jahrzehnten nur mühsam diverser Halbwahrheiten entledigen konnte. Es bleibt zu hoffen, dass auch die ein oder andere Protestikone in spe über dieses Buch stolpert.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Politisches Buch #Klimawandel #Fridays For Future #Marxismus #Kapitalismuskritik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Arbeiter in einem Boot auf einem Lithium Salz See

Buch über grünen Kolonialismus

Die einen schürfen, die anderen müssen umziehen

Ein Au­to­r:in­nen­kol­lek­tiv beleuchtet globale Ausbeutungsmechanismen im Welthandel und zeigt mögliche Alternativen zum „Grünen Kolonialismus“ auf.
Von Annette Jensen
historische Schwarz-Weiß-Aufnahme, Frauen in den 50er Jahren in Arbeitskitteln protestieren mit einem Schild

Buch über Austeritätspolitik

Klassenkampf von oben

In „Die Ordnung des Kapitals“ zeigt die italienische Ökonomin Clara Mattei, wie mit Austeritätspolitik die Hegemonie des Kapitals durchgesetzt wird.
Von Daniel Staehr
Ein Zelt steht unter einer Autobahnbrücke

Sachbuch „Abundance“ aus den USA

Mehr, nur wie und wovon?

In ihrem umstrittenen Buch „Abundance“ plädieren die US-Journalisten Ezra Klein und Derek Thompson für mehr Investitionen und weniger Regulierung.
Von Amelie Sittenauer

klimawandel

Graue lLagersilos vonHolcim mit dem Logo des Konzerns

Klimaklage gegen Schweizer Zementkonzern

In­sel­be­woh­ne­r:in­nen fordern Gerechtigkeit

Das Eiland Pari droht im Meer zu versinken. Bewohner wollen Schadenersatz von Holcim. Nun entscheidet sich, ob die Klage überhaupt verhandelt wird.

1.9.2025

Viele Ananas mit Kronen liegen nebeneinander in einem Großmarkt.

Initiative für effizienteren Transport

Penny köpft Ananas

Die Krone der Südfrucht verursacht CO₂-Emissionen und höhere Transportkosten. Nun soll sie bei der Ernte entfernt werden.
Von Birger Stepputtis

31.8.2025

Ein offener Mund, der zwei Windräder frisst

Energiewende auf dem Land

Windrad für den großen Energiehunger

Kolumne Zukunftsrezepte von Thomas Degwitz
Bür­ge­r:in­nen können eigene Windparks bauen und betreiben. Damit liefern sie grünen Strom – und verdienen auch noch Geld.

30.8.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wieder Nullrunde beim Bürgergeld

Und die SPD knickt wieder ein

2

Ausschluss israelischer Gruppen

Die Falken sind keine Freunde mehr

3

Linker Populismus

Nett war gestern

4

Journalisten in Lebensgefahr

Gemeinsam eintreten für Pressefreiheit in Gaza

5

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

6

Krieg in Gaza

Wahrheit zwischen Trümmern