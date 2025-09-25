Machtwechsel in Malawi: Präsident gesteht Wahlniederlage ein
Nach langem Warten erkennt Malawis Präsident Chakwera an, dass er die Wahlen verloren hat. Sein Vorgänger Mutharika wird zum Sieger gekürt.
Damit bestätigt Malawi seinen Ruf als eine der stabilsten Mehrparteiendemokratien Afrikas und festigt seine demokratischen Institutionen. Chakweras MCP (Malawi Congress Party), die bis 1994 Malawi als Einparteienstaat geführt hatte und dann die ersten freien Wahlen des Landes mit ebenfalls 33 Prozent verlor, beschrieb Chakweras Eingeständnis der Niederlage als demütig und staatsmännisch. „An diesem historischen Tag hat Dr. Lazarus McCarthy Chakwera seinen Namen mit goldenen Buchstaben in die Chronik der malawischen Demokratie geschrieben“, so die Partei. Seine Erklärung „wird für immer als Zeugnis seiner Liebe für Malawi und seiner Verpflichtung zum Frieden vor der persönlichen Ambition in Erinnerung bleiben“. Malawis Demokratie habe ihre Reife bewiesen.
Schon frühe Teilergebnisse hatten Mutharikas Sieg erkennen lassen, aber als die Endergebnisse auf sich warten ließen, hatte seine Partei DPP (Democratic Progressive Party) das Regierungslager der nachträglichen Manipulation verdächtigt. Am Dienstag hatte die Wahlkommission Anhänger beider Seiten mit scharfen Worten ermahnt, nicht zu Gewalt zu greifen und keine gefälschten Zahlen in die Welt zu setzen.
Wahlkommissionschefin Justice Annabel Mtalimanja sagte: „Gewalt, Einschüchterung und öffentliche Unordnung werden weder die Zahlen noch das Gesetz ändern. Solche Handlungen dienen bloß dazu, Leben aufs Spiel zu setzen, Besitz zu zerstören und die Demokratie zu untergraben, für die wir alle so hart gekämpft haben.“
Die Geschichte wiederholt sich rückwärts
Mit dem Machtwechsel von Chakwera zu Mutharika wiederholt sich die Geschichte, allerdings rückwärts. Mutharika hatte Malawi bereits von 2014 bis 2019 regiert. Als er bei den Wahlen 2019 wiedergewählt wurde, annullierte das Verfassungsgericht die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten und setzte Neuwahlen an. Die fanden 2020 statt und endeten mit Mutharikas Niederlage gegen Chakwera – ein historisches Ereignis, denn nie zuvor in Afrika hatte ein Gerichtsurteil eine Wahlwiederholung herbeigeführt, die mit einer Niederlage des Amtsinhabers endete.
Chakweras Sieg wurde damals als Sieg der unabhängigen Justiz und der Demokratie gefeiert. Jetzt feiert man ebenso überschwänglich seine Niederlage. Mutharikas Rückkehr an die Macht unterstreicht den dynamischen Charakter der malawischen Politik, wo Wähler hohe Erwartungen an ihre Politiker stellen und wenig Geduld mit Politikversagen aufbringen und daher Präsidenten häufig wechseln.
Der heute 85 Jahre alte Mutharika, sagen Analysten, steht nun vor denselben Herausforderungen wie die, die er 2020 Chakwera hinterlassen hatte: hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Inflation, hohe Ernährungsunsicherheit. Er muss auch die politischen Spaltungen der vergangenen Jahre überwinden und darauf achten, dass er die Demokratie weiter festigt.
Der 70 Jahre alte Chakwera kann seinerseits mit erhobenem Haupt das Präsidentenamt verlassen. Er hat versprochen, politisch aktiv zu bleiben, und steht nun als patriotischer Führer da, der seine Ambitionen zugunsten der politischen Stabilität zurückgestellt hat.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert