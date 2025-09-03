piwik no script img

taz zahl ich

Machtkämpfe in LibyenMilizen rüsten zum Krieg

Wer kann, verlässt Tripolis, weil sich ringsum die Hauptstadt regierungstreue und unabhängige Milizen gegeneinander in Stellung in Stellung bringen.

Ein Mann fährt sich uber seinen mund
Will Stärke zeigen: der libysche Premierminister Abdulhamid Dbaiba Foto: Sadak Souici/zuma/picture alliance
Mirco Keilberth
Von Mirco Keilberth

Tunis taz | Nach dem Einrücken schwerbewaffneter Militäreinheiten aus mehreren westlibyschen Städten bereiten sich Bewohner der libyschen Hauptstadt Tripolis auf eine neuen Krieg vor. Premierminister Abdulhamid Dbaiba hatte zuvor die Milizen in Tripolis vor die Wahl gestellt, sich in die Regierungsarmee zu integrieren oder zerschlagen zu werden. Nun legen viele Bewohner Notvorräte an und überlegen, die Stadt vorübergehend zu verlassen.

Im Mai hatte Dbaiba schon einmal Härte gezeigt. Kommandeure der regierungstreuen Brigade 444 hatten Abdel Ghani al-Kikli, den Anführer der damals stärksten Gruppe des Milizenkartells, zu Gesprächen über die Integration seiner Miliz in Armeestrukturen in eine Kaserne geladen. Dort brach der berüchtigte Warlord von Schüssen getroffen tot zusammen. Es folgten schwere Kämpfe, die Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt.

Im Visier Dbaibas steht heute die Miliz Rada des Salafisten Abdulrauf Kara, die wie auch die anderen Milizen vom Staat bezahlt wird, aber sich nichts sagen lassen will. Kara hat sein Hauptquartier am Flughafen von Tripolis aufgeschlagen und sollte dieses bis Montag räumen.

Doch er weigert sich und droht nun, bis zu 3.000 Kämpfer des „Islamischen Staates“ (IS) freizulassen, die in Rada-Gefängnissen einsitzen. Der IS hatte in Libyen vor zehn Jahren einen 180 Kilometer langen Küstenstreifen unter seine Kontrolle gebracht und wurde erst 2017 von Brigaden aus der Stadt Misrata unter hohen Verlusten besiegt.

Der Flughafen ist umstellt

Nun sollen Kämpfer aus Misrata der Regierung Dbaiba gegen den widerspenstigen Kara helfen. Panzer aus der 200 Kilometer entfernten Handelsstadt haben den Flughafen in Tripolis umstellt. Sie sollen im Auftrag Dbaibas den Flughafen einnehmen. Vermummte Uniformierte aus anderen Orten in Dbaibas Allianz haben an neuralgischen Punkten in Tripolis Position bezogen.

Doch auch Kara hat seine Verbündeten mobilisiert. Denn Dbaiba beherrscht nur einen kleinen Teil Libyens im Westen rund um die Hauptstadt Tripolis. Im Osten und Süden des Landes herrscht der selbsternannte Feldmarschall Chalifa Haftar mit seiner Libyschen Nationalarmee (LNA), die mit Russland verbündet ist.

Haftar hat kein Interesse daran, dass Dbaiba seine Macht konsolidiert. Er hat seine Truppen in Alarmbereitschaft versetzt und im Westen des Landes sollen Milizen aus den Städten Zuwara und Zauwia den Westteil von Tripolis besetzen, sollte Dbaiba den Angriffsbefehl auf den Flughafen geben.

Dort verlief der Flugverkehr am Mittwoch noch normal, obwohl immer wieder Schüsse abgegeben werden. Doch auffällig viele Diplomaten und ausländische Experten der Öl-und Gasindustrie reisen bereits ins benachbarte Tunis aus.

Verheerende Zerstörungen in Tripolis erwartet

Kommandeure aus Misrata sagten der taz am Telefon, dass sie im Falle eines Krieges mit verheerenden Zerstörungen in Tripolis wie beim letzten Bürgerkrieg im Jahre 2014 oder während der mehrjährigen Belagerung der Hauptstadt durch Haftar ab 2017 rechnen.

2014 ging der am Stadtrand liegende Flughafen zusammen mit zahlreichen Maschinen libyscher Fluglinien in Flammen auf. Sämtliche ausländische Botschaften wurden nach Tunis evakuiert, viele kehrten nie zurück. Haftars Belagerung machte später mehr als 200.000 Libyer obdachlos.

Rund um den Flughafen verlassen jetzt die ersten Bewohner ihre Häuser. Ein Selbstmordattentäter griff am Dienstagabend das Hauptquartier der Brigade 444 an, die Haftar an einem möglichen Einmarsch in Tripolis hindern soll. Viele Hauptstadtbewohner hoffen, dass die internationale Gemeinschaft in letzter Sekunde vermittelt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Libyen #Milizen in Libyen #Tripolis #Chalifa Haftar #Abdul Hamid Dbaiba #„Islamischer Staat“ (IS) #Salafisten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein beschädigtes Fenster mit Einschussloch

Seenotrettung im Mittelmeer

Unter Beschuss

Am vergangenen Sonntag hat die libysche Küstenwache die „Ocean Viking“ angegriffen. Nun ermittelt die italienische Polizei.
Von Luisa Faust
Protest mit einem Pappschild.

Italien ließ libyschen Folterer laufen

Meloni droht ein Verfahren wegen Begünstigung

Der libysche General Almasri wird international wegen Folter gesucht. Italiens Rechtsregierung hat ihn dennoch freigelassen, aber darüber gelogen.
Von Michael Braun

Asylpolitik

Haftars Regime weist EU-Delegation aus

Libyens Feldmarschall Haftar hat sich zur Schlüsselfigur der Flüchtlingsabwehr an der Südküste des Mittelmeers entwickelt. Jetzt spielt er mit Europa.
Von Mirco Keilberth

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

2

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

3

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

4

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

5

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

6

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“