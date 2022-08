Lohnverhandlungen bei der Lufthansa : Streik für das Selbstbewusstsein

Die Beschäftigten haben maßgeblich zur Rettung der Lufthansa beigetragen. Fraglich ist, ob das in den laufenden Tarifverhandlungen belohnt wird.

BERLIN taz | Nach den zwei harten Coronajahren 2020 und 2021, die die Lufthansa nur dank eines milliardenschweren staatlichen Rettungspakets überstehen konnte, ist die Lufthansa Gruppe inzwischen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Am Donnerstag will sie zwar erst ihre finalen Quartalsergebnisse vorstellen, aber nach den bisher bekanntgewordenen Geschäftszahlen wird sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 350 und 400 Millionen Euro bewegen.

Bereits auf der Jahreshauptversammlung Mitte Mai verkündete der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr, der Konzern habe die schwere Krise nicht nur bewältigt, sondern „als Chance genutzt“. Dank nunmehr effizienterer Strukturen und geringerer Ausgaben sei die Lufthansa „heute besser denn je für die Zukunft gerüstet“. So sei es gelungen, die Kosten strukturell – also nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft – um fast 3 Milliarden Euro jährlich reduzieren.

Entscheidend zu dieser Kostenreduzierung beigetragen hat ein drastischer Personalabbau. Vor Corona arbeiteten weltweit rund 138.000 Menschen für den Luftfahrtkonzern, inzwischen sind es nur noch etwas mehr als 100.000. Jeder vierte Beschäftigte musste gehen. Anders als von der Linkspartei gefordert, hatte die damalige schwarz-rote Koalition darauf verzichtet, Beschäftigungsgarantien zur Bedingung ihrer hohen finanziellen Unterstützung zu machen.

Das Hilfspaket der Bundesregierung war 9 Milliarden Euro schwer. Die dazugehörigen Kredite und Stillen Beteiligungen hat die Lufthansa inzwischen getilgt. Dass der Bund mittels seines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für 300 Millionen Euro zudem zum größten Lufthansa-Aktionär wurde, hat sich für ihn finanziell gelohnt. Denn mittlerweile hat er in zwei Margen etwa die Hälfte seines 20-Prozentanteils wieder verkauft – und alleine für das Ende Juli verkaufte Aktienpaket rund 300 Millionen Euro bekommen.

Ein nur schwer zu erklärender Tarifvertrag

Bis spätestens Oktober 2023 muss der WSF auch noch den verbliebenen 9,9-Prozent-Anteil verkauft haben. Der Lufthansa-Vorstand hat ein großes Interesse daran, dass das wesentlich früher geschieht. Denn vertraglich vereinbart ist, dass keine Dividende an die Aktionäre und keine Boni an Führungskräfte ausgeschüttet werden dürfen, solange der Bund noch an dem Konzern beteiligt ist.

Jenseits der spezifischen staatlichen Finanzhilfen profitierte die Lufthansa von den aufgrund der Coronapandemie erweiterten Kurzarbeiter:innenregelungen. In der Spitze hatte sie mehr als 80.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, die Agentur für Arbeit übernahm also den Großteil deren Bezahlung. Der Konzern stockte nur auf, gemäß der Vereinbarungen mit den Gewerkschaften auf zwischen 87 und 90 Prozent des Nettogehalts.

Nicht nur dadurch haben die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen maßgeblich zur Rettung der Lufthansa beigetragen. So vereinbarte der Konzern mit Verdi, der Unabhängigen Flugbegleitergewerkschaft UFO und der Vereinigung Cockpit jeweils Krisenpakete, die der Kranich-Linie Einsparungen in Höhe von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro ermöglichten. Dazu gehörte unter anderem der Wegfall des Urlaubs- und Weihnachtsgelds sowie die temporäre Verringerung des Arbeitsgeberanteils zur betrieblichen Altersvorsorge.

Bei den Pi­lo­t:in­nen und den Ka­bi­nen­mit­ar­bei­te­r:in­nen kam auch noch die Aussetzung von vereinbarten Vergütungsanhebungen hinzu. Das war bei dem Bodenpersonal anders – allerdings nicht zu dessen Vorteil. Das Problem: Im Februar 2018 hatte Verdi für die Beschäftigten am Boden mit der Lufthansa einen nur schwer zu erklärenden Tarifvertrag abgeschlossen.

Fataler Verzicht auf einen Streik

Der Vertrag mit der ungewöhnlich langen Laufzeit von 33 Monaten sah zwei mickrige Gehaltssteigerungen um jeweils 3 Prozent in 2018 und 2019 vor, wobei die zweite Erhöhung auch noch gekoppelt war an das Ergebnis der jeweiligen Konzerngesellschaft, bei der die oder der Beschäftigte gearbeitet hat. Das war eine trickreiche Vereinbarung zu Lasten der Beschäftigten, weil die Lufthansa Gruppe damals Rekordgewinne schrieb – aber eben nicht in jeder Tochtergesellschaft. Wer in der „falschen“ war, bekam nur 1,8 Prozent.

Warum es Verdi 2018 – einem Jahr, das mit einem Gewinn von knapp 2,2 Milliarden Euro eines der erfolgreichsten in der Geschichte der Lufthansa war – nur bei einer Streikandrohung beließ und die Gewerkschaft nicht in einen Arbeitskampf für einen besseren Abschluss ging, ist aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar. Die Folgen sind jedenfalls fatal.

Denn das hat dazu geführt, dass es bis heute bei Lufthansa-Gesellschaften immer noch Menschen gibt, die für einen Bruttostundenlohn von unter 12 Euro arbeiten müssen, also unter dem ab Oktober geltenden gesetzlichen Mindestlohn. Als der Tarifvertrag Ende September 2020 auslief, war an neue Gehaltstarifverhandlungen nicht zu denken, da ging es nur noch um das Überleben des Arbeitgebers. Statt Lohnerhöhungen gab es Lohneinbußen.

Dass nach nur zwei Tarifverhandlungsrunden Verdi das Bodenpersonal für den vergangenen Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen hat, ist von daher auch als Einlösung einer Bringschuld zu verstehen. Die DGB-Gewerkschaft hat damit demonstriert, dass sie es diesmal besser machen will.

Für das Selbstbewusstsein der rund 20.000 Bodenbeschäftigten sollte dieser eintägige Ausstand nicht unterschätzt werden. Mehr als 1.000 Flugausfälle haben sie mit ihrer Arbeitsniederlegung produziert, betroffen waren rund 134.000 Passagier:innen. Damit hat das Bodenpersonal bewiesen, dass auch Beschäftigte ohne Spitzengehälter einen enormen Wert für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs haben.

Nun geht Verdi an diesen Mittwoch in die dritte Verhandlungsrunde, die bis Donnerstag dauern soll. Die Gewerkschaft fordert einen eine Gehaltserhöhung von 9,5 Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich. Außerdem sollen künftig nirgendwo bei der Lufthansa Beschäftigte mehr für unter 13 Euro arbeiten müssen.