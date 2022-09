Drohendes Flughafen-Chaos am Freitag : Lufthansa-Pilot:innen planen Streik

Die Gewerkschaft Cockpit hat ihre Mitglieder für Freitag aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Pi­lo­t:in­nen fordern mehr Gehalt.

FRANKFURT/MAIN rtr/afp | Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa wollen die Pi­lo­t:in­nen am Freitag streiken. Der Arbeitgeber habe in dieser Woche kein verbessertes Angebot vorgelegt, sodass die Verhandlungen gescheitert seien, erklärte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwoch. „Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.“

Die VC pocht auf Reallohnsicherung in Zeiten hoher Inflation und Verbesserungen in der Vergütungsstruktur. Das Cockpitpersonal der Passagier-Airline Lufthansa und der Frachtlinie Lufthansa Cargo sei zum Streik von 00.01 Uhr bis 23.59 Uhr am 2. September aufgerufen.

Die Lufthansa hat den ausgerufenen Streik scharf kritisiert und zur Rückkehr zu Verhandlungen aufgerufen. „Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC“, erklärte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann am Donnerstagmorgen. Die Arbeitgeberseite habe trotz der Folgen der Corona-Krise und der unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft ein „gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht“.

Niggemann fügte hinzu, konkretere Angaben zu den Auswirkungen der Arbeitskampfmaßnahmen könne die Airline derzeit nicht machen. Lufthansa werde alles tun, um die Auswirkungen der Streikmaßnahmen so gering wie möglich zu halten.

Das Bodenpersonal hatte Erfolg mit Streiks

Bestreikt werden sollen von Deutschland abgehende Flüge der Lufthansa. Der eintägige Ausstand dürfte zu massiven Flugausfällen führen und die Reisepläne Tausender Pas­sa­gie­r:in­nen durchkreuzen. Im Sommer strich die Lufthansa Tausende Flüge wegen Personalmangels an Flughäfen und bei der Airline selbst. Zudem streikte das Bodenpersonal der Lufthansa, der Tarifkonflikt für diese Beschäftigten ist mittlerweile beigelegt. Schon das sorgte für Verdruss bei den Kund:innen.

Bei einem Tag Vorlauf am Donnerstag könnte das Lufthansa-Management auf den Streikaufruf, der von den gut organisierten Piloten weitgehend befolgt werden dürfte, noch reagieren. „Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen“, erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls.

Die VC fordert für die mehr als 5.000 Flug­zeug­len­ke­r:in­nen der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zum 1. Juli 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich ab 2023. Zudem sollen Einstiegsgehälter angehoben werden und schneller steigen. Die Lufthansa ist zu einer Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent bereit, doch vor allem bei der Änderung der Tarifstruktur harkte es der VC zufolge. Das Unternehmen argumentiert, angesichts hoher Schulden nach der Coronakrise dürften die Kosten nicht stark steigen.