Liebe für die Schotten : Einfach mal Inselvölkchen sein

Auf Social Media wurden rund ums Eröffnungsspiel die Schotten abgefeiert wie einst Island. Warum lieben die Deutschen niedliche Völkchen so?

Die Schotten rocken. Da sind sich die Deutschen einig. Rund ums Eröffnungsspiel fluteten Bun­des­bür­ge­r:in­nen Social Media mit „OMG wie lustig sind die Schotten“-Videos und Liebeserklärungen an die Tartan Army. Unter den Favoriten in Dauerschleife: Videos von Dudelsackparaden, von besoffenen Männern, die auf Tischen tanzen, von überforderten Mo­de­ra­to­r:in­nen in schottischen Feiertrauben und natürlich Schotten, die Deutschland (uns!) auf dem Dudelsack abfeiern. „Man muss die Schotten einfach mögen“, seufz.

Sie werden verlässlich von uns Deutschen geliebt, die Schotten. Genauso wie die Isländer, ein anderes niedliches Völkchen aus dem Norden, das so schön folkloristisch, stimmungsvoll und als guter Verlierer daherkommt. Diese Punkte sind nämlich besonders wichtig, um Herzen zu erobern. Grölende Nordeuropäer sind authentisch, so positiv und einfach tolle Gäste – Südeuropäer mit Autokorsos gehen gar nicht, diese aggressiven Türken vor allem. Auch wichtig ist, dass diese lustigen Leute keine ernsthaften sportlichen Konkurrenten sind. Die niederländische Oranje-Army findet der gemeine Deutsche deutlich weniger „Oh, sweeet“ als Schotten, Isländer oder zur Not auch mal Albaner. Und drittens hilft, wenn die Lieblingsfans viel saufen, denn das finden die Deutschen super lustig.

Die Liebe zu den schottischen Feierbiestern, das ist ein Alle-Jahre-wieder-Fluchtversuch aus dem eigenen unbequemen Nationaldasein, ein ritualisierter deutscher Selbsthass. Die liebste deutsche Disziplin. Mancher soll sich schon einen Schland-Schottenrock geholt haben. Bei den anderen, da ist nämlich alles so unkompliziert. Wer will nicht gern einmal ein kleiner Inselstaat sein, der ­(really?) nicht viel Böses getan hat in der Welt und so unbeschwert verliert?

Europameisterlicher Spagat

Es ist ein schon europameisterlicher Spagat, wie die Tartan Army links wie rechts bezaubert. Linke schwärmen auf X über eine Fangemeinde „ohne Patriotismus“, angeblich so ganz anders als hier, und dann noch Männer im Rock! Ohne Patriotismus? Dieser Highlander-Folkloretrupp mit quietschendem Nationalinstrument und dem Lieblingsgesang „Wir hassen England mehr als ihr“? Da braucht es schon viel Fantasie. Rechte wiederum begeistern sich gerade an diesem gesunden Nationalstolz der weißen Kerle, und dann singen sie noch die deutsche Hymne! „Sogar Schotten feiern Deutschland mehr als Links-Grün-Woke“, heißt es auf X gerührt. Danke, Schottland, dass ihr euch um die nationale deutsche Sache kümmert!

Das größte Erfolgsgeheimnis der niedlichen Folklore-Völkchen ist nicht ihre ja zugegeben ziemlich gute Stimmung. Sondern, dass sie quer durch alle Lager eine so gute Projektionsfläche abgeben. Darauf noch ein Bier!