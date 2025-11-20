piwik no script img

Lesung von Alexandra KleemanEiner postkapitalistischen Welt entgegenschreiben

Die US-Autorin Alexandra Kleeman gab in der American Academy Berlin einen Einblick in ihren Roman „The Taxon Cycle“. Ist das noch Quasi-Utopie oder schon Eutopie?

Porträt von Alexandra Kleeman.
Alexandra Kleeman: zeigen, dass Alternativen existieren Foto: Basso Cannarsa/opale/imago

Von

Luca Klander

Wer einer postkapitalistischen Welt entgegenschreiben möchte, könnte wie Alexandra Kleeman bei der Skorbut beginnen. Eine Krankheit der Kolonialzeit, deren einfache Heilung durch Vitamin C vergessen und wiederentdeckt wurde. Für die Schriftstellerin, die sonst an der Cornell Universität in Ithaca/Upstate New York lehrt und derzeit Stipendiatin an der American Academy in Berlin ist, wird dieser Rhythmus aus Wissen, Verlust und Rekonstruktion zur Metapher für unsere Gegenwart. Auch wir haben verlernt, uns das Ende des Kapitalismus vorzustellen.

Kleemans Romanprojekt „The Taxon Cycle“ bewegt sich durch Zeiten und Räume, in denen Gesellschaften ökonomische Transformationen erproben. In der American Academy gab sie am Dienstag Einblick in ihre Überlegungen. Vergangenheit und Zukunft greifen ineinander, reale Praktiken stehen neben fiktionalen Möglichkeiten. Ihr Ansatz: zeigen, dass Alternativen existieren. Sie sucht nach einer Sprache jenseits der immergleichen Kapitalismuskritik.

Gerade deshalb irritiert das Attribut der Quasi-Utopie, mit dem sie den Roman versieht, wirkt es doch wie eine Verlegenheitsvokabel für Gegenwartskritik. Wortgeschichtlich ein Nicht-Ort, verlagert die Utopie das Wünschbare in ferne Zeiten, um sich nicht der Sentimentalität auszusetzen, die leicht in Zynismus kippt, oder der Theorie, die sich in Fiktion erschöpft. Die Utopie markiert das Mögliche als Jenseitiges und schafft damit erst den Abstand zwischen Realität und Ideal. Dabei zeigt Kleeman eigentlich Ansätze des Möglichen.

Die Inseln, die sie in ihrem Roman entstehen lässt, sind keine fernen Projektionsflächen. Was sie entwirft, ist weniger Utopie als Eutopie: ein besserer Ort, kein unmöglicher. Es gibt keinen Anlass zu rhetorischem Sicherheitsabstand. Ihr Romanzyklus zeigt, dass das Mögliche schon da ist. Nur die Utopie tut so, als läge es außerhalb der Wirklichkeit.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Utopie nach Corona #Transformation #Schreiben
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick auf das vielzackige graue Bergmassiv im Dämmerlicht, Schnee und Eisreste sichtbar, davor der grüne Hochtalgrund mit einigen Rinnsalen
Historiker über den Klimawandel „Die nationalstaatlich orientierte Weltpolitik ist der Bremser“

Ließe sich die Erderwärmung mit mehr Demokratie stoppen? Ein Interview mit dem Historiker David Van Reybrouck, der beim Wandern einen Gletschersturz erlebte.

Interview von Andreas Fanizadeh
Panoramablick über Paris
Junge Menschen und Zukunftspessimismus Mit Utopien gegen die Krise
Kommentar von Sofie Sindelarova

Die junge Generation wächst mit der Klimakrise auf und verliert dabei den Glauben an Veränderung. Dabei sind Utopien gerade bitter nötig.

Ein Mann reckt seinen tätowierten Arm in die Höhe
Daniel Benjamin über die US-Demokratie „Es gibt große Herausforderungen“

Daniel Benjamin ist Präsident der American Academy in Berlin. Zum 25. Jubiläum seiner Institution blickt er besorgt auf sein Land vor den Wahlen.

Interview von Julian Weber
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Öffnung der CDU zur AfD Wie man die Brandmauer schleift
2
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
3
Bundeswehr-Übung in Berlin Kalt konfrontiert
4
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
5
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
6
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost