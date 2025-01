1 Söder ist jetzt auf E

Jahrelang hat die Union vor dem „Verbrenner-Aus“ gewarnt. Die Zukunft des „klimafreundlichen“ Verbrennungsmotors in Deutschland musste gesichert werden! Immer vorneweg CSU-Chef Markus Söder: „Wir setzen auf Technologieoffenheit statt Ideologie.“ Und jetzt? Geriert sich der Bayer als Apostel der Zukunft. Deutschland brauche einen „Auto-Plan“, um die Transformation der deutschen Automobilindustrie zur E-Mobilität zu unterstützen. Wann kommt der Söder-Vegan-Day auf Insta?

2 Islamisten sind Islamisten

Irrlichtern, dabei das Fähnlein immer im Wind, tun auch die neuen Machthaber in Syrien. Sie haben drei Frauen auf Posten gehoben. Das klingt doch! Aischa al-Dibs, die neue Frau für Frauenangelegenheiten, hat aber gleich klargemacht, wo der Hammer hängt. Frauen sollten sich nicht „ihrer von Gott gegebenen Natur“ widersetzen, wozu „ihre erzieherische Rolle in der Familie“ zähle. Kritikerinnen werde sie „keinen Raum geben“, drohte sie und prophezeite, die neue syrische Verfassung werde im islamischen Gesetz verankert sein. Für die hohe Zahl an Scheidungen machte al-Dibs den Feminismus verantwortlich. An den Männern wird’s nicht gelegen haben.

3 Elon Musk ist ein Troll

Echte Männer sagen jetzt auch den Deutschen, wo’s langgeht. Die AfD sei „der letzte Funken Hoffnung“, schrieb Elon Musk in einer deutschen Zeitung. Das Land taumle am Rande seines „wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs“. Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Der Raketenoligarch hat seine Projektionen nicht im Griff, wie wir Fans der Psychoanalyse das nennen: Was Typen wie er über andere sagen, offenbart treffend ihre eigenen Charakterzüge. Eben nannte er Bundespräsident Steinmeier einen „antidemokratischen Tyrannen“.

4 Kalmar ist irregulär

Nur durch eine „kontrollierte Einwanderungspolitik“ könne Deutschland einen „Identitätsverlust“ verhindern, behauptete Musk außerdem. Jetzt machte sich die irreguläre Einwanderung die sogar Tiefenströmung der Nordsee zunutze. Auf dieser hatte sich ein Kalmar mit dem fremd klingenden Namen Illex coindetii nach Schleswig-Holstein tragen lassen. Illex coindetii war früher nur als „Irrgast“ in der Nordsee zu finden, sagt die Wissenschaft. Inzwischen hätten sich Kurzflossenkalmare aber dort ­etabliert. Dürfen die das?

5 Fischer singt mit Silbereisen

Überall Irrlichtern, Irrsinn, Identitätsverlust – gab’s keine guten News? Doch, Helene Fischer, 40, und Florian Silbereisen, 43, getrenntes Paar, sangen gemeinsam an Weihnachten. „Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehen? Wenn man sich gut kennt, auch wenn kein Feuer mehr brennt.“ Amen!