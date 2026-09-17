afp | Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins erstmals seit gut drei Jahren erhöht – und Präsident Donald Trump damit eine Niederlage zugefügt. Die Fed hob den maßgeblichen Zinssatz am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte an, er liegt nun in einer Spanne zwischen 3,75 bis 4,0 Prozent. Trump reagierte ungehalten und forderte erneut einen Zinsschnitt – „und zwar schnell!“

Es ist die erste Leitzinserhöhung in den USA seit Juli 2023, die Entscheidung der zwölf zuständigen Fed-Mitglieder fiel einstimmig. „Die Inflation ist zu hoch, und das schon viel zu lange“, sagte Notenbank-Chef Kevin Warsh zur Begründung.

Trump hatte seinen Vertrauten Warsh im Mai an die Spitze der Zentralbank gesetzt, damit dieser für die erwünschten Niedrigzinsen sorge, die etwa Immobilienkredite billiger machen würden. Der von Trump vor gut sechs Monaten mit ausgelöste Irankrieg treibt allerdings massiv die Energiepreise und somit auch die Inflation. Ungeachtet dessen schrieb der Präsident am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social, die Zinssätze in den USA sollten „bei 1 Prozent oder weniger liegen“.

Auf die Frage nach seiner Botschaft an Trump reagierte Warsh vor Journalisten mit einem Lachen – und dem Hinweis, er könne dazu nichts sagen. Er habe aber eine Botschaft an die US-Bürgerinnen und -Bürger: „Die am wenigsten Wohlhabenden profitieren am meisten von stabilen Preisen“, sagte der 56-Jährige. „Unsere heutige Entscheidung war die richtige.“

US-Inflation bei 3,4 Prozent

Warsh führte aus, der Verbraucherpreisanstieg in den USA liege nun bereits „seit mehr als fünf Jahren“ über der Zielmarke von 2,0 Prozent. Im Juli und August lag die Inflationsrate bei 3,4 Prozent. Der Arbeitsmarkt sei dagegen stabil. Anders als etwa die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main hat die Fed ein doppeltes Mandat: für stabile Preise und einen robusten Arbeitsmarkt zu sorgen.

Trump hatte der Fed kürzlich gedroht: „Senkt den Zins, oder ich werde aufhören, mit Ländern zu handeln, mit denen wir ein Defizit haben.“ Ein solches Handelsbilanzdefizit besteht etwa mit Deutschland oder der Schweiz, die USA importieren aus beiden Ländern deutlich mehr, als sie dorthin exportieren.

Nun ergänzte der 80-jährige Präsident in seiner neuen Botschaft: „Wenn wir den Handel mit allen Ländern einstellen würden, mit denen wir ein Defizit haben – und das sind die meisten –, würden wir mindestens 1,5 Billionen Dollar pro Jahr einnehmen.“ Den Zusammenhang zwischen einem Handelsstopp, möglichen Einnahmen für die USA und der Zentralbank erläuterte er nicht.

Die Wall Street verzeichnete nach der Fed-Entscheidung Verluste. Der Leitindex Dow Jones gab zum Handelsschluss um 1,21 Prozent nach. Die Händler hatten zwar mit der Fed-Entscheidung gerechnet, noch bis Jahresende könnte es gegen Trumps Willen aber eine weitere Leitzinserhöhung geben. Damit rechnet die Mehrheit der Zentralbanker, wie aus einer am Mittwoch ebenfalls von der Fed veröffentlichten Wirtschaftsprognose hervorgeht.

Die Unabhängigkeit der US-Notenbank von der Politik ist eines der Grundprinzipien ihrer Arbeit. Trump hat diese seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar 2025 aber immer wieder in Frage gestellt.

Warsh zeigte sich kämpferisch – wie schon sein in Ungnade gefallener Vorgänger Jerome Powell: „Ein Teil der Unabhängigkeit der Federal Reserve besteht darin, dass wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern“, sagte der Fed-Chef. Die für Handels- und Finanzpolitik zuständigen Verantwortlichen sollten das ebenso tun, riet Warsh.