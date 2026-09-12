afp/ap | US-Präsident Donald Trump ist zu einem zweitägigen Besuch in Irland eingetroffen. Trump landete am Samstagmorgen am Flughafen Dublin, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Medienberichten zufolge will der US-Präsident in Dublin mit Regierungschef Micheal Martin und Präsidentin Catherine Connolly zusammenkommen. Es werden Proteste erwartet.

Anschließend reist Trump nach Doonbeg an der Westküste weiter, wo er einen Golfplatz besitzt. Dort will der US-Präsident am Sonntag das Golfturnier Irish Open verfolgen, bevor er nach Washington zurückreist.

Kritik aus der Bevölkerung

Mit dem Besuch vermischt Trump erneut offizielle Pflichten mit seinen persönlichen Interessen. Bewohner der Region äußerten sich verärgert über die Beeinträchtigungen durch die Sicherheitsvorkehrungen für den Präsidenten. „Er stiftet in dieser Stadt Chaos, weil er nach Doonbeg fahren und Golf spielen will“, sagte Taxifahrer Christopher Fox. „Die Welt ist im Aufruhr, und dieser Typ spielt Golf.“

Die Studentin Mina Petrovski bezeichnete Trumps Haltung gegenüber Frauen, Einwanderern und Minderheiten im Allgemeinen als abscheulich. Sie sagte, es sei beschämend, dass die irische Regierung ihn mit offenen Armen empfange.

Im vergangenen Jahr reiste Trump für fünf Tage nach Schottland, um in seinem Club in Turnberry Golf zu spielen. Später weihte er einen neuen Trump-Golfplatz in Balmedie in Aberdeenshire ein. Während dieses Besuchs führte er Gespräche mit dem damaligen britischen Premierminister Keir Starmer und der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden vor Trumps Besuch deutlich verschärft. Am Dienstag war über der irischen Ostküste eine große Drohne gesichtet worden, die Behörden untersuchen den Vorfall. Zuletzt hatte Trump Irland 2019 während seiner ersten Amtszeit besucht.