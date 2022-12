Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte : Jenaer Hörsaal-Besetzung beendet

Studierende der Uni Jena haben den besetzten Hörsaal wieder freigeben. Ihr Protest für den Erhalt des Lehrstuhls Geschlechtergeschichte geht weiter.

LEIPZIG taz | Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben am Donnerstagmorgen ihre Besetzung des Hörsaals 1 beendet. In dem größten Hörsaal der Hochschule, der für etwa 800 Personen ausgelegt ist, finden von nun an wieder Vorlesungen statt. Die Studierenden hatten den Raum vor rund zwei Wochen besetzt, um für den Erhalt des bundesweit einzigen Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte zu protestieren. Die Professur von Lehrstuhlinhaberin Gisela Mettele, die 2025 in den Ruhestand geht, soll aufgrund von Sparmaßnahmen nicht neu besetzt werden.

Die Studierenden geben den Hörsaal nun wieder frei, weil es neue Entwicklungen in dem Fall gibt: Der Rat der philosophischen Fakultät hat am Dienstag beschlossen, „belastbare Wege für den Erhalt der Professur für Geschlechtergeschichte“ zu prüfen. Außerdem hat das Präsidium der Universität den Demonstrierenden Gespräche über ihre Forderungen zugesichert.

„Mit dem Ende der Besetzung wollen wir der Uni einen Vertrauensvorschuss geben“, sagte Jonas, einer der Besetzer:innen, der taz. „Sobald wir merken, dass es die Uni nicht ernst meint, werden wir wieder zu Protestaktionen aufrufen.“

So oder so sei der Protest der Studierenden durch das Ende der Besetzung nicht vorbei, sagte Jonas. Er und seine Mit­strei­te­r:in­nen hätten in den vergangenen zwei Wochen „viel Zuspruch“ bekommen: von Gewerkschaften, Wis­sen­schaft­le­r:in­nen verschiedener Institute, Stadtratsfraktionen und Landtagsabgeordneten. „Wir gehen gestärkt aus der Besetzung hervor.“

Bündnis hat Ziele über den Lehrstuhl hinaus

Nun wollen sich die Be­set­ze­r:in­nen und ihre Un­ter­stüt­ze­r:in­nen zu einem Protestbündnis mit dem Namen „Mehr Bildung wagen“ zusammenschließen. Die Gespräche dazu laufen gerade.

Die Gruppe will sich einsetzen für mehr Geld für die Geisteswissenschaften, Tarifverträge für studentische Hilfskräfte, mehr Mitbestimmung von Studierenden, ein entschiedenes Vorgehen gegen einen Rechtsruck in Thüringen – und eben den Erhalt des Lehrstuhls Geschlechtergeschichte. „Das Bündnis wird die Verhandlungen mit der Uni kritisch begleiten“, sagte Jonas.

Nachdem die Uni Jena zunächst wohlwollend auf die Besetzung des Hörsaals reagiert und sich gesprächsbereit gezeigt hatte, forderte sie die Demonstrierenden zu Beginn der vergangenen Woche auf, den Hörsaal freizugeben. Andernfalls würde die Uni die geplanten Verhandlungen platzen lassen.

Die Hörsaal-Besetzer:innen lehnten das ab und riefen zu einer Kundgebung im Hörsaal auf. Rund 400 Studierende nahmen daran teil.