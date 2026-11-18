Fünf Monate ohne Bewährung wegen „übler Nachrede“: Dieses Urteil hat das Landgericht Braunschweig am Montag gegen den Aktivisten Jörg Bergstedt gefällt. Bergstedt hat den justizkritischen Film „Unter Paragraphen II“ produziert, in dem heimliche Mitschnitte aus zwei Prozessen gegen linke Ak­ti­vis­t*in­nen gezeigt werden. Die Polizei Braunschweig verhinderte im Oktober 2023 eine öffentliche Filmvorführung, das Landgericht stellte einen Strafantrag.

Bergstedt sagt, dass Jus­tiz­be­am­t*in­nen Sorge gehabt habe, dass er auch diesen Prozess mitschneide, „was natürlich auch passiert ist – wir sind doch nicht bescheuert!“. Bergstedt möchte gegen das Urteil Revision einlegen, um bis zu einer Verfassungsklage zu kommen.

Damit hatte er schon einmal Erfolg: 2020 filmte er einen Polizeieinsatz; die Polizei beschlagnahmte seine Kamera. Die Klage ging bis ans Bundesverfassungsgericht, das einen Beschluss des Landgerichts Braunschweigs aufhob. Bergstedt bekam seine Kamera intakt zurück und produzierte aus dem Material einen Film.

Politisiert habe er sich in den Jugendumweltverbänden der späten 80er, sagt Bergstedt. Es folgten Jahre des Aktivismus gegen Gentrifizierung und Gentechnik. Bergstedt war an den Besetzungen im Hambacher Forst und Dannenröder Wald beteiligt, hat mehrere Bücher geschrieben und gibt Aktions- und Gerichtsprozesstrainings.

Lohnarbeit nur im Gefängnis

Mittlerweile ist er 62 Jahre alt und seit 48 Jahren Vollzeitaktivist. Etliche Male saß er deshalb auch schon im Gefängnis: von September 2010 bis März 2011 zum Beispiel, weil er ein Versuchsfeld für genveränderte Pflanzen zerstört hatte. Die Zeit im Gefängnis war die einzige Zeit seines Lebens, in der er lohnarbeiten musste.

Bergstedt lebt „fast ohne Geld“. Lebensmittel rettet er aus den Abfallbehältern von Einkaufsläden. Wenn diese verschlossen sind, manipuliert er das Schloss mit Sekundenkleber, damit es am nächsten Tag geöffnet wird. „Ich bin Subversivkünstler“, sagt er.

Bergstedt führt Listen darüber, was an welchem Tag in den unterschiedlichen Containern entsorgt wird. Auch das ist eine Form des Aktivismus für ihn: „Ich greife auf Überschüsse eines beschissenen Kapitalismus zu, um die Freiheit zu haben, diese Container abzuschaffen“, sagt er.

Momentan sei er – „ausnahmsweise“ – beim Jobcenter gemeldet, das Geld nutze er allerdings nicht für sich selbst, sondern finanziere damit eine Klage gegen den Bau der B49 im Kreis Gießen. Ob das Leben als Vollzeitaktivist einsam ist? – „Im Alter: ja.“

 Den Begriff ‚Opfer‘ finde ich sehr bürgerlich Jörg Bergstedt, Aktivist

Die Menschen, mit denen er Aktionen mache, seien häufig deutlich jünger als er, es gebe wenig Menschen, die auch im Alter aktiv blieben. Manchmal denke er auch darüber nach, wie das Leben als Vollzeitaktivist weitergeht: im Alter, so ganz ohne Geld, falls er mal krank wird, nicht mehr containern kann. Eine Antwort auf diese Fragen hat er noch nicht.

Ob er viele Opfer gebracht habe? – „Den Begriff ‚Opfer‘ finde ich sehr bürgerlich“, sagt Bergstedt. Er habe es schließlich hinbekommen, nicht den Großteil seines Lebens mit Lohnarbeit verbringen zu müssen.

Er habe so manche politische Auseinandersetzung gewonnen („Und das hat Spaß gemacht!“), habe durch den Aktivismus viele tolle Menschen kennengelernt. Von Erfolgen sprechen möchte er jedoch nicht: „Wir können doch nur das Tempo des Desasters verringern – und selbst das schaffen wir meistens nicht.“