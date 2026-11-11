Autorin Alexandra Stanić„Haltung macht mich nicht zu einer schlechten Journalistin“

taz: Frau Stanić, in Sachsen-Anhalt wurde erstmals ein AfD-Politiker Landtagsprä sident. Sie erlebten rechte Sprüc he im Gasthaus Ihrer Eltern. Was löst das bei Ihnen aus?

Alexandra Stanić: Diese Entwicklung war erwartbar. In den Neunzigern gab es Hoffnungsschimmer, aber wir befinden uns längst in einer rechten Gesellschaft, nicht mehr erst in einem Rechtsruck. Es erschreckt mich, dass wir die Folgen kennen und trotzdem zusehen. Schon mit zehn verstand ich, dass es ein „Wir und die anderen“ gibt. Meine Eltern führten zwar das Gasthaus, waren aber abhängig von den österreichischen Stammgästen. Und der reiche Eigentümer sah auf sie herab.

taz : Sie kritisieren, dass Medien rechte Narrative verst ä rken. Wo beobachten Sie das besonders?

Buch „Ausländergöre“ Alexandra Stanić: „Ausländergöre. Über die schmerzhafte Erfahrung, nie dazuzugehören“, 192 Seiten, Goldmann, 2026, 18 €

Stanić: Bei Frauen, die Kopftuch tragen, und bei jungen geflüchteten Männern. Das sind Brandherde, angezündet von Medien. Beim Hochwasser in Österreich halfen syrische Männer aus einem Wiener Verein beim Aufräumen. Warum sehen wir solche Beispiele so selten? Ich glaube, viele Medienhäuser nehmen für Klicks in Kauf, dass sie Missstände durch verzerrte oder überproportionale Berichterstattung verschlimmern.

taz: Wie sollte man dann über die AfD berichten?

Im Interview: Alexandra Stanić Alexandra Stanić ist Journalistin und Expertin in feministischen und digitalen Diskursen. In den sozialen Medien sowie in Vorträgen und auf Panels spricht sie über soziale Gerechtigkeit, Sexualität und Hass im Netz. Alexandra Stanić war Chefreporterin beim Wiener Stadtmagazin „BIBER„und bei „VICE Österreich“. Sie lebt in Wien.

Stanić: Extrem kritisch und mit viel Kontext. An Fernsehdiskussionen mit rechten Politikern nehme ich nicht mehr teil. Ich sollte mit Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache diskutieren. Da dachte ich: Was bringt das? Ich verstehe, wenn andere so Menschen erreichen wollen. Aber kann ich mich als lesbische bosnische Gastarbeitertochter in diese Runde setzen, ohne dass mich diese Menschen schon für meine Existenz verurteilen?

taz : Sie pläd ieren f ü r Journalismus mit Haltung. Wie verhindern Sie, dass die eigene Überzeugung die Recherche bestimmt?

Stanić: Bei einer Reportage über Altersarmut sprechen die Fakten für sich, egal wie ungerecht ich die Situation finde. Problematisch wird es, wenn ich das Framing verändern möchte. Aber die eigene Perspektive kann niemand abstellen. Eine Haltung macht mich nicht zu einer schlechten Journalistin. Problematisch sind eher die, die ihren eigenen Blick und ihre Privilegien nicht reflektieren. Ich habe übrigens selbst einen Fehler gemacht. Vor einigen Jahren habe ich den serbischen Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj interviewt. Statt eines Streitgesprächs habe ich seine Aussagen nachträglich eingeordnet und ein Meinungsstück angehängt. Meine Haltung war deutlich. Trotzdem denke ich heute: Wofür? Ich hätte das Interview gar nicht führen sollen. Lieber hätte ich mit Überlebenden seiner Gräueltaten gesprochen. Oder mit serbischen Aktivist:innen, die wegen ihres Einsatzes gegen Nationalismus angefeindet werden. Was hat es gebracht, ihm diese Plattform zu geben?

taz : Sie fordern staatliche F ö rderung journalistischer Content-Creator. Wie verhindert man politische Abh ä ngigkeiten?

Stanić: Mein Job als Journalistin ist es, Probleme aufzuzeigen, damit Verantwortliche und Entscheidungstragende Lösungen finden. Ein Gremium aus Politik, Sozialarbeit und Wirtschaft sollte unabhängig von Regierung und Parteien Kriterien für die Förderung festlegen. Auch Schutz vor Angriffen ist wichtig, etwa durch Community-Management. Leute wie ich machen allein 20 Jobs und fürchten, auf der Straße angegriffen zu werden. Ich habe nicht die Lösung für alles. Aber statt uns jährlich zum Austausch einzuladen, sollte der Staat uns unterstützen. Ich brauche keinen Austausch, Bruder. Ich brauche Para.

taz : Sollten auch konservative Angebote gef ö rdert werden?

Stanić: Was heißt konservativ? Alles, was eine progressive Gesellschaft schützt, fördert und fordert, sollte Unterstützung bekommen. Ein Mann, der mit Frau und Kindern auf dem Land lebt und ein anderes Männlichkeitsbild vermittelt? Den würde ich unterstützen. Oder eine Kirche, die Geflüchtete aufnimmt und eine Transfrau sprechen lässt. Wer fordert, Frauen sollten zu Hause bleiben, den unterstütze ich nicht. Entweder du bist für ein gutes Leben für alle oder du bist es nicht.

taz: In Ihrer Schulklasse solidarisierten sich österreichische Arbeiterkinder kaum mit migrantischen Kindern, obwohl sie ähnliche Armutserfahrungen hatten. Warum?

Stanić: Ich glaube, sie wollten zu den Mittelschichtskindern gehören, mit Swimmingpool und Urlaubsreisen. Sie konnten sich darüber erheben, dass es noch die armen ausländischen Kinder gab. Unsere Lebensrealität ist viel näher dran an armutsgefährdeten Personen. Es braucht nur einen Schicksalsschlag, einen Krankheitsverlauf, eine Trennung. Aber trotzdem identifizieren sich viele lieber mit Überreichen wie Musk, statt Solidarität gegenüber Menschen zu empfinden, die mehr struggeln als wir. Eine Freundin aus dem Schulbus ignorierte mich plötzlich. Ich dachte, ich sei langweilig. Jahre später erzählte mir ihre Schwester: Die Mutter hatte ihr verboten, mit dem Ausländerkind zu spielen. Da hatte ich den Beweis für etwas, das man als Kind oft nicht benennen kann. An der Uni habe ich mit anderen Arbeiterkindern ganz andere Erfahrungen gemacht.

taz: Sie wünschen sich eine gemeinsame linke Identität. Wie kann Solidarität entstehen, wenn Menschen ähnliche soziale Interessen haben, aber gesellschaftlich ganz unterschiedlich denken?

Stanić: Wenn wir fragen, was uns nachts wach hält, sind meine Sorgen als lesbische Gastarbeitertochter vielleicht ähnlich wie die eines 60-jährigen Mannes, der nach einer Arbeitsverletzung kaum von seiner Pension leben kann. Uns eint die Angst, unser Zuhause zu verlieren. Ich habe mich spät geoutet und dachte, meine Familie würde mich nicht akzeptieren. Aber ich habe sie unterschätzt, genauso wie die exjugoslawische Diaspora, von der ich viel Unterstützung bekam. Mein Papa ist 76 und war Gastarbeiter. Er weiß nicht, was Queerness bedeutet. Trotzdem hat er meiner Freundin und mir jeweils eine Quitte aus unserem Garten in Bosnien mitgebracht. Das war seine Art zu sagen: Ich akzeptiere euch. Heute sind wir jeden Sonntag bei meinen Eltern. Für dieses Miteinander muss man nicht alles verstehen.