Lateinamerikanische Protestkultur„Wir suchen nach kreativen Formen des Widerstands“

taz: Frau Valery, was macht die lateinamerikanische Protestkultur besonders?

Stefany Valery: Die Straßen in Lateinamerika sind voller feministischer, sozialkritischer Kunst. Wir nutzen den öffentlichen Raum, um unsere Botschaften sichtbar zu machen. Street Art ist ein wichtiges Instrument im feministischen Widerstand. So funktioniert Protest auch unabhängig von einer Demo. Du kannst in Venezuela, in Chile oder Bolivien morgens nicht zur Arbeit gehen, ohne auf politische Forderungen, auf Slogans, auf die Anprangerung sozialer Probleme zu stoßen. In Deutschland gibt es das auch, ich habe zum Beispiel schon oft den Schriftzug „Feminismuss“ gelesen. In Lateinamerika transportiert sich dieser Protest aber eher über Symbole.

Bild: privat Im Interview: Stefany Valery 2002 in Venezuela geboren, ist feministische Aktivistin. Sie ist Teil der Soligruppe Lateinamerika Kiel.

taz: Haben Sie ein Beispiel?

Valery: 2017 gab es in überall in Venezuela Proteste gegen Maduro, die sehr gewaltvoll niedergeschlagen wurden. Es gab viele Todesopfer. Einer davon war Neomar Lander, ein Gesicht der Schüler:innenproteste. Er war erst 17 Jahre alt. Sein Gesicht ist zu einem Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur in Venezuela geworden. Man findet es im ganzen Land auf Wänden oder Plakaten. Das ist so eine Art Märtyertum, das es in Europa nicht gibt.

taz: Was unterscheidet die Proteste in Lateinamerika sonst von denen in Europa?

Valery: Erst mal natürlich die Masse. Vor allem die feministischen Demonstrationen in den lateinamerikanischen Großstädten sind viel, viel größer als die in Europa. Und sie sind konsistenter und kreativer. Unser Protest ist sehr bunt. In Europa wirken Demos auf mich eher dunkel, gar schwarz. Schwarz ist eine Trauerfarbe. Schwarz trägt man auf Beerdigungen.

Kieler Aktionswoche zu kreativen Protestformen in Lateinamerika „Nos queremos vivas“: Kieler Aktionswoche zu kreativen Protestformen in Lateinamerika. Verschiedene Vorträge und Workshops vom 10.11. bis 14.11. im Pop-up Pavillon, Alter Markt 17, Kiel. Eintritt frei

taz: Oder, um sich vor Überwachung und Repression zu schützen. Mit schwarzer Vermummung kann man in der Masse untergehen.

Valery: Wir schützen uns natürlich auch, indem wir uns vermummen. Zum Beispiel mit pañuelos. Das sind Halstücher, die vor allem in der feministischen Bewegung genutzt werden. Grüne pañuelos stehen zum Beispiel für ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Lilane pañuelos sind ein wichtiges Symbol der feministischen Bewegung. Auf visueller Ebene machen diese pañuelos sehr viel Eindruck. Und sie schaffen eine kollektive Identität. Sie schützen uns davor, überwacht zu werden, aber sie machen uns auch auf symbolischer Ebene zu einer Person. Nur eben bunt und nicht in Schwarz.

taz: Weshalb ist diese Protestkultur so bunt?

Valery: In Lateinamerika sind wir Diktaturen und Zensuren gewohnt. Unsere Städte sind grau, unser Protest ist bunt. Dadurch entsteht ein Kontrast. Wir bringen die Farben, die Party, das Positive in den Protest. Auf unseren Demonstrationen wird gesungen, getanzt, gelacht. Das hat etwas sehr Widerständiges. Wir suchen oft nach kreativen Formen des Widerstands: zum Beispiel über Street Art. Kunst war immer schon politisch. Sie kam immer von unten. Kunst kann man uns nicht nehmen, sie ist unsere Form der Revolution.

taz: Was hat die lateinamerikanische Protestkultur geprägt?

Valery: Unsere Protestkultur, vor allem das Bunte, ist stark von indigener Kultur geprägt – die Federn, die Tänze, das Konzept von Gemeinschaft. Und viele der Symbole, die wir nutzen, kommen aus indigenen Kämpfen.

taz: Haben Sie ein Beispiel?

Valery: Kennen Sie Bartolina Sisa? Bartolina Sisa war eine Aymarakämpferin. Die Aymara sind ein indigenes Volk, das im heutigen Bolivien und Peru lebt. Bartolina Sisa führte 1782 gemeinsam und gleichberechtigt mit ihrem Mann, Túpac Catari, die Rebellion gegen die spanische Kolonialherrschaft an. Sie wurde öffentlich gefoltert und grausam hingerichtet. Ihre zerstückelten Körperteile wurden in der gesamten Region ausgestellt, um die indigenen Wi­der­stands­kämp­fe­r:in­nen abzuschrecken. Doch stattdessen ist sie zu einer Ikone der indigenen, aber auch der feministischen Protestbewegung geworden. Ihr Gesicht wird auf Wände gemalt, es gibt mehrere Protestlieder, die ihrer gedenken. Ihr Todestag, der 5. September, ist mittlerweile ein Gedenktag, nämlich der internationale Tag der indigenen Frauen.