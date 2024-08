Landtagswahlkampf Thüringen und Sachsen : Wagenknecht mit Farbe bespritzt

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht wurde bei einer Rede in Erfurt mit Farbe attackiert. Am Freitag wird Spitzenpersonal aller Parteien vor Ort erwartet.

ERFURT afp/dpa/taz | Ein Mann hat die BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt am Donnerstag mit roter Farbe attackiert.

Beamte überwältigten den 50 Jahre alten Mann und nahmen ihn vorläufig fest, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wagenknecht sei von der Flüssigkeit am Arm getroffen, aber nicht verletzt worden. Neben Wagenknecht bekamen auch ihr Rednerpult und Teile der Bühne Farbspritzer ab.

Der Mann sei am Abend in den abgesperrten Bereich vor der Bühne gelangt, erklärten die Beamten weiter. Anschließend habe der Mann Wagenknecht mit einer unbekannten, roten Flüssigkeit bespritzt. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden.

Das BSW-Vorstandsmitglied John Lucas Dittrich sprach nach dem Vorfall von einem „feigen Farbanschlag“ eines Manns mit einer unbekannten Flüssigkeit „hier in Erfurt“. Laut Umfragen könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am Sonntag mit zweistelligen Ergebnissen in die Landesparlamente in Erfurt und Dresden einziehen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Endspurt im Wahlkampf mit Spit­zen­po­li­ti­ke­r:in­nen

Am Freitag werben die Parteien in beiden Bundesländern noch einmal kräftig um Zustimmung. Zu abschließenden Kundgebungen reisen auch Spitzenpolitiker der Bundesparteien in die beiden Länder. So wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gemeinsam mit SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping beim Wahlkampfabschluss der sächsischen Sozialdemokraten in Chemnitz erwartet.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die CDU ist ebenfalls in Chemnitz unter anderem mit Carsten Linnemann präsent.

In Erfurt tritt am Abend die grüne Außenministerin Annalena Baerbock auf. In Dresden lädt Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Gespräch.

Auch die Linkspartei begeht ihren Wahlkampfabschluss in der Landeshauptstadt – hier werden Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gregor Gysi reden.

Die AfD plant in Görlitz ihre Abschlusskundgebung mit Alice Weidel und Tino Chrupalla.