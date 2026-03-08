C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.

Am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt. Das Bild hier hab ich schon vor längerem gemalt. Vielleicht ist der grüne Igel hier Cem Özdemir und der blaue Elefant ist der CDU-Kandidat Manuel Hagel. Beide kämpfen darum, wer Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Momentan fährt der Grüne noch der CDU hinterher. Einer wird am Ende gewinnen. Das entscheiden die Leute, die gewählt haben.

Einmal hab ich Cem Özdemir auf der Grünen Woche getroffen als er noch Landwirtschaftsminister war. Ich hätte es gut gefunden, wenn er dort in Gummistiefel und mit Heugabel aufgetreten wäre. Aber er kam in Anzug und hat ein Brot angeschnitten. So wie ich gehört hab, soll er ein Realo sein. Aber ich hab da keine klare Meinung.

Für die SPD kann es bitter enden. Wenn die aus dem Landtag fliegen, bin ich gespannt, was passiert.