Landtagswahl in Baden-Württemberg: Grüner Realo-Igel gegen blauen Elefanten
Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag. Grünen-Kandidat Cem Özdemir könnte ruhig mal in Gummistiefeln auftreten, findet unser Kolumnist.
C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.
Am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt. Das Bild hier hab ich schon vor längerem gemalt. Vielleicht ist der grüne Igel hier Cem Özdemir und der blaue Elefant ist der CDU-Kandidat Manuel Hagel. Beide kämpfen darum, wer Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Momentan fährt der Grüne noch der CDU hinterher. Einer wird am Ende gewinnen. Das entscheiden die Leute, die gewählt haben.
Einmal hab ich Cem Özdemir auf der Grünen Woche getroffen als er noch Landwirtschaftsminister war. Ich hätte es gut gefunden, wenn er dort in Gummistiefel und mit Heugabel aufgetreten wäre. Aber er kam in Anzug und hat ein Brot angeschnitten. So wie ich gehört hab, soll er ein Realo sein. Aber ich hab da keine klare Meinung.
Für die SPD kann es bitter enden. Wenn die aus dem Landtag fliegen, bin ich gespannt, was passiert.
Unser Mittel gegen Antifeminismus
Wir machen linken Journalismus aus Überzeugung: kritisch, unabhängig und frei zugänglich für alle. Es gibt keinen Bezahlzwang, keine Paywall. Das geht nur, weil sich viele freiwillig beteiligen und unsere Arbeit unterstützen. Auch im Digitalen muss Journalismus, der für mehr Gleichberechtigung eintritt, finanziert werden. Unsere Leser:innen wissen: Journalismus entsteht nicht aus dem Nichts. Damit wir auch morgen noch unsere Arbeit machen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Schon über 48.000 Menschen machen mit und finanzieren damit die taz im Netz - kostenlos für alle. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5 Euro sind Sie dabei. Jetzt unterstützen
meistkommentiert