🐾 10.30 Uhr: Warum die Wahl in Baden-Württemberg auch Menschen in anderen Bundesländern interessieren sollte

Bei der Wahl in Baden-Württemberg geht es nur um den Landtag? Keineswegs! Annika Reiß vom taz-Klimahub erklärt hier auf Instagram, warum und vor allem, was die baden-württembergischen Wahlen mit der gesamtdeutschen Energiezukunft und Verkehrswende zu tun haben.🔌🚗

10.20 Uhr: Kretschmann gibt seine Stimme ab

dpa | Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Begleitet von seiner Frau Gerlinde und seinem Sohn Johannes kam der 77-Jährige zum Wahllokal in Sigmaringen. Der Grünen-Politiker tritt bei der Wahl nicht mehr an.

08.00 Uhr: Wahllokale haben geöffnet

taz | Die Wahllokale in Baden-Württemberg haben seit 8 Uhr morgens geöffnet. Noch bis 18 Uhr können die 7,7 Millionen Bürger Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Bei der Landtagswahl 2021 waren die Grünen stärkste Partei geworden. Sie regierten zusammen mit der CDU unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antritt.

07.45 Uhr: Neues Wahlrecht in Baden-Württemberg

taz | Erstmals dürfen in dem Bundesland auch schon 16- und 17-Jährige wählen. Neu ist auch, dass alle Wäh­le­r:in­nen – wie etwa bei der Bundestagswahl – zwei Stimmen haben. Die Erststimme entscheidet über die Vergabe der Direktmandate in den einzelnen Wahlkreisen. Noch wichtiger ist die Zweitstimme, denn sie entscheidet über die Größe der Fraktionen im neuen Landtag.

07.30 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Özdemir und Hagel

taz | Laut letzten Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen ab. Im am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer standen beide Parteien bei 28 Prozent. Da eine erneute Koalition der beiden als wahrscheinlich gilt, ist entscheidend, welche der beiden Parteien am Ende vorne liegt. Denn die stärkere wird das Recht für sich beanspruchen, den Ministerpräsidenten zu stellen.

Der CDU scheint auf den letzten Metern des Wahlkampfes die Puste auszugehen. Denn bis zuletzt hatte sie jahrelang in den Umfragen teils sehr klar vor den Grünen gelegen. Allerdings war Cem Özdemir bei den Wäh­le­r:in­nen viel beliebter als Manuel Hagel. Gut möglich, dass das am Ende den Ausschlag gibt.

Offensichtlich ist diese Frage auch den Wäh­le­r:in­nen bewusst. Sie scheinen sich auf die Spit­zen­kan­di­da­t:in­nen Cem Özdemir oder Manuel Hagel zu fokussieren, beziehungsweise auf Grüne und CDU. Denn obwohl die Grünen in Umfragen zuletzt deutlich zulegen konnte, hat die CDU nicht verloren – im Gegenteil.

🐾 07.30: Umfragen sind der Motor für die Wahlentscheidung

taz | Kurz vor dem Wahlsonntag liegen Grüne und CDU laut Umfragen gleich auf. Das zeigt auch, wie sehr sich Wäh­le­r:in­nen an Umfragen orientieren. Ein Kommentar von Gereon Asmuth.

07.30 Uhr: Linke und FDP müssen zittern

taz | Unter dem Spitzenrennen leiden die anderen Parteien. SPD, Linke und auch die FDP sind zuletzt in den Umfragen klar abgesackt. Linke und FDP müssen daher sogar um den Einzug in den neuen Landtag zittern. Die FDP, die 2021 noch bei über 10 Prozent lag, würde erstmal an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Linkspartei könnte umgekehrt erstmals im Stuttgarter Landtag vertreten sein, wenn sie über 5 Prozent kommt.

🐾 07.30: Was ein AfD-Direktkandidat so alles auf Telegram chattete

taz | Der taz liegen Chats des AfD-Kandidaten Sebastian Ruth vor. Der 20-Jährige leitete eine Telegram-Gruppe, in der gefordert wurde, „Asylheime anzuzünden“. Ein Bericht von Gareth Joswig.

07.30 Uhr: Fast nur Männer im Rennen

afp/taz | Es sind fast nur Männer, die in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl am Sonntag nach der Macht greifen – und das am 8. März, der international als Frauentag gefeiert wird.

Grüne, CDU, SPD, FDP und AfD ziehen mit männlichen Spitzenkandidaten in die Wahl. Nur bei der Linken gibt es ein Frauentrio. Dies sind die Kandidaten der laut Umfragen aussichtsreichsten Parteien:

Die Grünen ziehen mit Cem Özdemir (60) in die Wahl. Die CDU will mit Manuel Hagel als Spitzenkandidaten nach der Ära des scheidenden Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann das Amt zurückgewinnen. Hagel ist erst 37 Jahre alt, er würde bei einem Wahlerfolg der jüngste Ministerpräsident seit Bestehen der Bundesrepublik werden.

Für die SPD ist Andreas Stoch Spitzenkandidat, genau wie bei der Landtagswahl 2021. Stoch ist seit zehn Jahren SPD-Landtagsfraktionschef und seit 2018 auch Landesvorsitzender.

Die FDP will mit Hans-Ulrich Rülke als Spitzenkandidat wieder in den Landtag.

Die AfD machte Markus Frohnmaier zu ihrem Frontmann. Der erst 35 Jahre alte Frohnmaier will zwar Ministerpräsident werden, in den Landtag strebt er aber nicht. Frohnmaier hat ein Bundestagsmandat und ist dort stellvertretender Fraktionschef.

Nur bei der Linken soll ein Frauentrio als Spitzenkandidatinnen für den erstmaligen Einzug in den Stuttgarter Landtag sorgen. Kim Sophie Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei wurden im vergangenen Jahr von einem Landesparteitag gewählt. Das Trio soll ein feministisches Zeichen gegen die männlichen Spitzenkandidaten der anderen Parteien sein.

🐾 07.30 Uhr. Autoindustrie in Baden-Würrtemberg: Isch over?

In Stuttgart geraten Autoindustrie und Stadtkasse unter Druck. Absatzkrise, Transformation und Sparzwang treffen eine Region, die vom Erfolg lebte. taz-Wirtschaftsredakteurin Anja Krüger hat sich vor Ort umgesehen.