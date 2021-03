Landtagswahl in Baden-Württemberg : Kretschmann zum Dritten

Erneut gewinnen die Grünen die Wahl in Baden-Württemberg. Diesmal haben sie mehrere Koalitionsmöglichkeiten.

STUTTGART taz | Es ist der dritte und vielleicht sogar höchste Wahlsieg, den Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg einfährt. Die Grünen können ihr Ergebnis laut ersten Hochrechnungen auf knapp 31 Prozent verbessern, damit lägen sie deutlich vor der Union, die unter 25 Prozent gefallen ist. Für die CDU ist es ein historisch schlechtes Ergebnis im einstigen Stammland.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Unter normalen Umständen wäre der Jubel am Wahlabend groß. Doch wie schon der Wahlkampf ein besonderer war, so verhindert die Pandemie auch eine Grünen-Wahlparty. Der Landtag ist für den Wahlabend weiträumig abgeschirmt, am Eingang werden freiwillige Tests angeboten. In der Aula, wo sonst Journalisten, Gäste und Abgeordnete eng gedrängt stehen, ist in großem Abstand bestuhlt. Die meisten Abgeordneten sind in ihren Wahlkreisen geblieben, Sicherheitskräfte und Fernsehteams bevölkern die Gänge.

Die Niederlage der CDU hatte sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann setzte sich mit ihrer Forderung nach frühzeitigen Öffnungen heftiger Kritik aus. An die persönlichen Beliebtheitswerte von Kretschmann konnte sie ohnehin nicht anknüpfen. Die Maskenaffäre der Union, bei der der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel eine Schlüsselrolle spielt, und auch Vorwürfe gegen den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß, betrafen zudem ihren eigenen Landesverband ganz besonders.

Eisenmanns politische Zukunft gilt nach einer derart hohen Wahlniederlage als offen. Falls sie persönlich letztlich kein Landtagsmandat errungen hat, könnte sie bei einer Regierungsbildung unter Beteiligung der Union womöglich gar keine Rolle mehr spielen.

Alle wollen dabei sein

Nach dem Stand am frühen Abend kann sich Kretschmann seinen Koalitionspartner nun aussuchen. Und so dürften auch die Sondierungsgespräche spannender werden als zuletzt der Wahlkampf, indem sich der Sieg der Grünen früh abzeichnete und es sich keiner mit den Grünen verderben wollte. Denn alle Parteien, außer der AfD, die bei rund 12 Prozent steht und damit ein Drittel ihrer Stimmen verloren haben dürfte, haben reale Chancen auf eine Regierungsbeteiligung.

Sogar die Liberalen mit ebenfalls rund 11 Prozent wollen diesmal dabei sein. Schon frühzeitig gab es zwischen dem FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke und Kretschmann, die sich früher im Landtag arg beharkten, Entspannungsgespräche. Noch 2016 hatten die Liberalen eine Regierung mit den Grünen bereits vor der Wahl abgelehnt. Zusammen mit den Sozialdemokraten (ebenfalls leicht über 10 Prozent) könnte Kretschmann also eine umgekehrte Ampel bilden.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Wie sich Kretschmann und die Grünen entscheiden, gilt als offen. Einerseits hatte der Ministerpräsident die Stabilität einer lagerübergreifenden Koalition in Krisenzeiten gelobt, andererseits hatte die grüne Landesvorsitzende Sandra Detzer die Union im Wahlkampf als „klimapolitischen Klotz am Bein“ bezeichnet. Kretschmann betonte vor der Wahl gegenüber der taz, man dürfe nicht die Parteiprogramme übereinanderlegen, unter den Koalitionspartnern müsse stattdessen eine Dynamik entstehen. Dynamik, wenn vielleicht auch nicht immer konstruktive, verspricht ein Bündnis mit SPD und Liberalen eher als eins mit einer zerlegten CDU.

Bei vielen Grünen dürfte die Sehnsucht nach mehr Grün in der Regierung groß sein. Und auch der Ministerpräsident will seine letzte Amtszeit erklärtermaßen dafür nutzen, eine wirksame Klimapolitik und Bürgerbeteiligung in Form von Räten bei allen größeren Gesetzesvorhaben fest zu etablieren.

Eine einmalige Chance

Mit diesem Wahlergebnis bietet sich für Kretschmann und die Grünen eine einmalige Chance zum ökosozialen Umbau des Landes, dem sich potenzielle Koalitionspartner nicht entziehen können. Schon im Wahlkampf hatten alle Parteien das Klimaziel von Paris hochgehalten. Und in einer neuen grün-schwarzen Koalition würde es sich die CDU nicht mehr leisten können, etwa eine Solarpflicht für alle Häuser zu verhindern oder sich einer im letzten Koalitionsvertrag vereinbarten Veränderung des Wahlrechts zu verweigern.

Der Wahlerfolg ist auch der ganz persönliche Erfolg von Winfried Kretschmann, der mit seiner Verbindung von Ökologie und Ökonomie und einer Absage an gesellschaftspolitische Experimente nicht nur das Land, sondern auch seine eigene Partei bis nach Berlin verändert hat. „Von Kretschmann lernen heißt siegen lernen“, das ist nach vielen Kappeleien und Kopfschütteln in der Berliner Parteizentrale angekommen.

Für die Grünen in Baden-Württemberg ist das aber auch eine Mahnung. Selbst wenn Kretschmann noch einmal volle fünf Jahre im Amt bleibt, müssen sie jetzt beginnen, die Zeit danach vorzubereiten.

Wie schnell gewonnenes Terrain mit schwachen Kandidaten und zu viel Siegesgewissheit wieder verloren ist, zeigen sowohl die Bürgermeisterwahlen in Freiburg, wo Kretschmanns Weggefährte Dieter Salomon aus dem Amt gefegt wurde, als auch die Wahl des CDU-Mannes Frank Nopper zum Nachfolger von Fritz Kuhn als OB in Stuttgart.