Landratswahl in Sachsen : Noch eine Klatsche für die AfD

Die CDU gewinnt bei der Landratswahl in Sachsen in fünf von sechs Kreisen. Die AfD bekommt keinen Landratsposten.

LEIPZIG taz | Sachsen kann aufatmen. Auch im zweiten Wahlgang der Landratswahlen in Sachsen hat es die AfD nicht geschafft, einen Landratsposten zu ergattern. Damit hat die Partei ihr großes Ziel – erstmals ein Regierungsamt zu erlangen und so nach den Wahlniederlagen in Schleswig-Holstein und NRW mal wieder richtig zu glänzen – endgültig verfehlt.

In fünf von sechs Landkreisen, in denen am Sonntag im zweiten Wahlgang abgestimmt wurde, unterlag die AfD der CDU. Am deutlichsten fiel das Ergebnis im Vogtlandkreis aus. Hier gewann CDU-Kandidat Thomas Hennig mit einem Vorsprung von 37 Prozentpunkten: Er erhielt 63,4 Prozent der Stimmen, der AfD-Kandidat Roberto Rink 26,4 Prozent.

Im Landkreis Zwickau gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Posten des Landrats, allerdings nicht zwischen CDU und AfD, sondern zwischen CDU und Freien Wählern. Sowohl Carsten Michaelis von der CDU als auch Freie Wähler-Kandidatin Dorothee Obst kamen auf 35,9 Prozent. Am Ende entschied der CDU-Kandidat die Wahl für sich – mit einem Vorsprung von nur zehn Stimmen. Auf Platz drei landete weit abgeschlagen Andreas Gerold von der AfD (19,1 Prozent).

In Mittelsachsen gewinnt der parteilose Neubauer

Noch schlechter als in Zwickau schnitt die AfD im Erzgebirgskreis ab. Hier erhielt der AfD-Kandidat Torsten Gahler nur 16,3 Prozent der Stimmen und landete, ebenfalls hinter CDU und Freien Wählern, auf Platz drei. Die rechtsextreme Kleinpartei „Freie Sachsen“, die maßgeblich die Coronaproteste in Sachsen anheizt und bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet wird, kam auf 9,8 Prozent. In den erzkonservativen Landkreisen Bautzen und Görlitz im Osten Sachsens erzielte die AfD die besten Ergebnisse. In Görlitz bekam sie 35,8 Prozent der Stimmen, in Bautzen 27 Prozent. Der CDU-Kandidat Stephan Meyer setzte sich in Görlitz mit 56,4 Prozent durch, Udo Witschas (CDU) gewann in Bautzen mit 43,5 Prozent.

Witschas war zuvor Vizelandrat und gilt als CDU-Rechtsaußen. 2017, während der flüchtlingsfeindlichen Proteste in Bautzen, traf er sich mit einem NPD-Funktionär, im Januar 2022 kündigte er an, die Impfpflicht für medizinisches Personal im Landkreis Bautzen nicht durchzusetzen.

Der einzige Landkreis, den die CDU nicht gewonnen hat, ist Mittelsachsen. Hier setzte sich der parteilose Kandidat Dirk Neubauer mit 55,6 Prozent deutlich gegen Rolf Weigand von der AfD (24,1 Prozent) und Sven Liebhäuser von der CDU (20,4 Prozent) durch. Neubauer wurde von Linken, Grünen und SPD unterstützt.

Er ist seit acht Jahren Bürgermeister von Augustusburg und hat es mit seiner bürgernahen Politik geschafft, die Kleinstadt bei Chemnitz komplett AfD-frei zu halten. Hier hat die AfD keinen einzigen Sitz im Stadtrat. 2020 wurde der 51-jährige Bürgermeister für weitere sieben Jahre mit 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Sein damaliger Herausforderer Mike Moncsek von der AfD, der dem damaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU) ein Jahr später bei der Bundestagswahl das Direktmandat abgenommen hat, erhielt gerade mal zehn Prozent.

Nun ist Neubauer nicht nur Bürgermeister von Augustusburg, sondern auch Landrat von Mittelsachsen. In den vergangenen dreißig Jahren wurden Sachsens Landkreise fast ausnahmslos von der CDU regiert, die amtierende Sozialministerin Petra Köpping war von 2001 bis 2008 die einzige SPD-Landrätin im Freistaat. Mit seinem Wahlsieg setzt Neubauer der langjährigen Alleinherrschaft der CDU jetzt ein Ende. Sein Ziel ist es, die Politik in Mittelsachsen von Grund auf zu verändern. Er will nicht für die Bür­ge­r:in­nen Politik machen, sondern mit ihnen. Sein Konzept: Bürgerbeteiligung.

Die Wahlbeteiligung war, wie schon im ersten Wahlgang am 12. Juni, sehr niedrig. Sie lag in allen Kreisen bei unter 40 Prozent. Am wenigsten Bür­ge­r:in­nen gingen im Landkreis Zwickau wählen (28,9 Prozent). Im Landkreis Görlitz haben im Verhältnis die meisten Wäh­le­r:in­nen ihre Stimme abgegeben (39,8 Prozent). In den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stehen bereits seit dem 12. Juni die Amtsinhaber fest. Hier gewann die CDU bereits im ersten Wahlgang.