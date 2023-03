Landgrabbing in Brandenburg : Agrarbetrieb geht an Immobilienhai

Es ist entschieden: Ein Brandenburger Hof wird nicht an einen Landwirt, sondern an die Deutsche Wohnen verkauft. Agrarminister Vogel ist dagegen.

BERLIN taz | Die Eigentümer eines großen Brandenburger Agrarbetriebs wollen statt an einen Landwirt an eine Beteiligungsfirma des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen verkaufen. „Die 30 Gesellschafter der Röderland GmbH haben sich mit einer Mehrheit von 90 Prozent aller Stimmen dafür entschlossen, ihre Geschäftsanteile an der Gesellschaft an die Quarterback Immobilien AG zu veräußern“, erklärte die Geschäftsführung des Milchviehbetriebs mit rund 2.500 Hektar Agrarfläche. Damit unterlag der Landwirt Tobias Lemm, der dem Vernehmen nach 8 Millionen Euro und damit 2 Millionen Euro weniger als die Quarterback geboten hatte. Lemm wollte nach eigenen Worten in die Region ziehen und den Betrieb in Bönitz selbst leiten.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) warnte am Mittwoch, dass wegen Übernahmen wie jetzt in Brandenburg die Ernährung zunehmend von immer weniger Konzernen abhänge und deshalb gefährdet sei. Der Verband forderte Landesgesetze, um Verkäufe von Höfen an Investoren von außerhalb der Landwirtschaft zu verhindern.

Branchenfremde Großunternehmen kaufen seit einigen Jahren Agrarland oder Betriebe mit umfangreichen Flächen vor allem in Ostdeutschland – zum Beispiel Eigentümer des Discounters Aldi Nord oder der Versicherungskonzern Munich Re. Eine Studie des bundeseigenen Thünen-Forschungsinstituts für Ländliche Räume zeigt, dass Anfang 2017 auf 34 Prozent der 853 untersuchten Agrarfirmen in den neuen Bundesländern ortsfremden Investoren gehörten. Aktivisten kritisieren das als „Landgrabbing“.

Mitarbeitende sollen bleiben

Steffen Höppner, Geschäftsführer und einer der Gesellschafter der Röderland-Gruppe, rechtfertigte die Entscheidung für die Quarterback. „Der Käufer wird den landwirtschaftlichen Betrieb mit den Mitarbeitern uneingeschränkt fortsetzen“, so Höppner, der seinen Posten verlieren würde, wenn Landwirt Lemm den Zuschlag bekommen hätte. Quarterback hat nach eigenen Angaben eine „Beschäftigungsgarantie für die nächsten 5 Jahre gegeben“. Außerdem habe die Immobilienfirma genug Geld für Krisen und die „erforderlichen erheblichen Investitionen“, ergänzte Höppner. All das sei bei Lemm „nicht gegeben“. Der Preis habe nicht den Ausschlag gegeben.

Agraraktivisten drohen mit Protesten vor der Konzernzentrale der Deutsche Wohnen

„Wir beteiligen uns an landwirtschaftlichen Betrieben, die eine gewisse Ertragsschwäche haben“, sagte Quarterback-Vorstandschef Tarik Wolf der taz.Wenn etwa der Boden nicht sehr fruchtbar ist, lasse er dort Agri-Photovoltaik-Module installieren, zwischen denen Tiere weiden könnten. Den Viehbestand würde er reduzieren. Das könne eine große Firma besser als ein einzelner Landwirt stemmen. Die Quarterback wolle dort keine Wohnungen bauen. „Wir haben das gemacht, um etwas Gutes zu tun und unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten.“ Sein Unternehmen habe bereits anderswo Agrarflächen, aber die Röderland sei der erste große Betrieb, den es übernehme.

Lemm entgegnete, auch er wolle Flächen für Solarstrom zur Verfügung stellen. „Dafür ist auch nicht viel Geld nötig, denn ich könnte die Flächen an Unternehmen verpachten, die dann die Solaranlagen installieren und betreiben.“ Mit der 5-jährigen Beschäftigungsgarantie schaffe es der 56 Jahre alte Höppner vielleicht einigermaßen bis zur Rente, aber viele andere der 35 Mitarbeiter seien jünger. „Fünf Jahre ist ja nichts in der Landwirtschaft“, so Lemm. Er würde die Zahl der Milchkühe um ein Drittel auf rund 570 erhöhen und die der Fleischrinder auf der Weide auf mindestens 300 verdoppeln.

Die AbL kritisierte, der Deal trage zur Konzentration in der Landwirtschaft bei. „Branchenfremde Investoren treiben die Bodenpreise nach oben und gefährden bäuerliche Betriebe“, sagte Jan Brunner, Geschäftsführer der AbL Mitteldeutschland. Er befürchtet, dass die Quarterback den Betrieb irgendwann wieder verkauft, während Bauern in Generationen dächten und vor Ort wohnten. Er kündigte eine Protestaktion am Berliner Sitz der Deutsche Wohnen am Montag an, sofern sie nicht ihre Position ändert.

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) hat die Deutsche Wohnen seinem Ministerium zufolge in einem Schreiben aufgefordert, „ihre Beteiligung an der Quarterback Immobilien AG geltend zu machen und ihre Zustimmung zu dem Erwerb der Agrargesellschaft zu verweigern“. Außerdem prüfe der Landkreis Elbe-Elster gerade, ob der Verkauf das geltende Grundstücksverkehrsrecht umgehe, schrieb das Ministerium der taz. Denn Äußerungen der Quarterback ließen befürchten, „dass kein langfristiger Erhalt des Landwirtschaftsbetriebs geplant ist“.

Die Deutsche Wohnen wies daraufhin, dass sie nur 40 Prozent der Quarterback halte. Trotzdem bemühe man sich, „die Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu fördern“.