piwik no script img

Kurator über Kunst, Politik und Ukraine„Berlin ist eine osteuropäische Stadt“

Der Ukrainer Vasyl Cherepanyn wird die 14. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst kuratieren. Was kann Kunst in Zeiten von Krieg und Autoritarismus?

Porträt des ukrainischen Kurators Vasyl Cherepanyn
Die 14. Berlin Biennale im Sommer 2027 wird wohl unter der künstlerischen Leitung von Vasyl Cherepanyn viel politische Kunst zeigen Foto: Diana Pfammatter

Interview von

Yelizaveta Landenberger

taz: Vasyl Cherepanyn, Sie organisieren seit 2015 eine Kunstbiennale in Kyjiw, die seit der Großinvasion Russlands zum Teil im Exil stattfindet. Die letztjährige Ausgabe in Berlin nannten Sie „Kyiv Perenniale“. Weshalb der Begriff „perennial“, was so viel wie „beständig“ oder „ausdauernd“ bedeutet?

Vasil Cherepanyn: Es geht um einen konstanten, ganzjährigen Einsatz, Präsenz und Sichtbarkeit erfordern einen Aufwand, der über die Biennale-Logik hinausgeht. Diese „Perennialität“ verweist auch auf die Fähigkeit der Ukrainer:innen, die derzeitigen Widrigkeiten zu überleben. Alles ist gegen dich, und dennoch kann man das irgendwie überstehen. Gegenwärtig ist das nicht nur mit einem extrem blutigen Preis verbunden, es wird auch späte Folgen haben, die wir noch gar nicht ermessen können. Beispielsweise stellt der Tod des Künstlers und linken Aktivisten David Chichkan an der Kriegsfront einen grundlegenden Bruch in der ukrainischen Kunstszene dar. Es wird lange dauern, bis wir wirklich begreifen, wie groß der Verlust ist.

taz: Bei der Kyiv Perenniale stand der dokumentarische Ansatz im Vordergrund. Sie zeigten künstlerische Arbeiten, die Kriegsverbrechen, Zerstörung oder Tod dokumentieren. Warum?

Cherepanyn: Das Dokumentarische ist nicht nur ein Trend. Und nicht nur ukrainisch. Aber wenn man buchstäblich und metaphorisch mit Gräueltaten bombardiert wird, ist es entscheidend, künstlerische Strategien zu entwickeln, dies auch zu dokumentieren, sich damit zu befassen, was als Beweis gilt. Insbesondere der Westen könnte von diesem Vorgehen lernen. Ich möchte der Kunst als solcher keine bestimmte Aufgabe vorschreiben, aber wenn solche Dokumentationsstrategien auch außerhalb der Ukraine wirklich berücksichtigt würden, könnte sich die Art der Bildproduktion und -wahrnehmung, allgemein der Modus Operandi im Kunstfeld verändern. Das wäre ein exzellentes Gegenmittel gegen diesen Kitsch und die Salonkunst, die derzeit so beliebt sind. Sie entstehen aus Verzweiflung.

Im Interview: Vasyl Cherepanyn

1980 in Iwano-Frankiwsk geboren, ist Kurator und Leiter des Visual Culture Research Center (VCRC) in Kyjiw, das unter anderem die Kyiv-Biennale organisiert. Cherepanyns Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst, Philosophie und politischem Aktivismus. In seinen Ausstellungen beschäftigt er sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen in Osteuropa nach dem Ende der Sowjetunion und der kulturellen Öffentlichkeit. Kürzlich wurde er zum künstlerischen Leiter der 14. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst ernannt, die im Sommer 2027 stattfinden soll.

taz: Es ist interessant, dass Sie sagen, der Westen solle vom Osten lernen – üblicherweise wird diese Beziehung ja umgekehrt gedacht.

Cherepanyn: Das ist die „nachholende Revolution“, wie Habermas sie nannte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde den Menschen dort gesagt, man müsse aufholen, lernen, wie man demokratisch ist. Jetzt ist es paradoxerweise umgekehrt. Wir haben die Oligarchisierung in den USA, um ein Beispiel zu nennen, oder auch den Aufstieg der extremen Rechten in ganz Europa. So viele Merkmale, die früher nur dem postsowjetischen Europa zugeschrieben wurden, sind nun charakteristisch für die heutige Politik im Allgemeinen.

taz: Sie wurden jetzt zum Kurator der 14. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst berufen. Werden Sie Konzepte Ihrer Biennale in der ukrainischen Hauptstadt auf diejenige in der deutschen übertragen?

Cherepanyn: Diese beiden Biennalen sind ganz unterschiedlich. Bei der Kyiv Biennial war es uns wichtig, besonders in den letzten Jahren während der Großinvasion, ihre verschiedenen Ausgaben auch im Ausland in Kooperation mit unseren Partnern umzusetzen. Es geht dabei darum, gerade in diesem politischen Ausnahmezustand, Probleme aufzuzeigen, die in EU-Ländern vielleicht nicht so präsent sind. Bei der Berlin Biennale hingegen ist der grundlegende Punkt – und das schätze ich sehr, und vor 2022 war das auch bei der Kyjiwer Biennale der Fall –, dass sie nicht zufällig nach der Stadt benannt ist, in der sie stattfindet. Die 14. Berlin Biennale soll sich an verschiedenen Orten der Stadt abspielen, das ist jedenfalls mein Ziel. Ich möchte auch Orte einbeziehen, die keine künstlerischen oder kulturellen sind. Diese Ausgabe der Berlin Biennale soll zu den Menschen gehen und in Bereichen intervenieren, die für diejenigen wichtig sind, die hier dauerhaft leben oder auch neu sind. Ich möchte die Biennale – das klingt vielleicht pathetisch – zu einer Art Ode an die Stadt machen.

taz: Welches Konzept schwebt Ihnen da konkret vor?

Cherepanyn: Berlin kommt mir sehr vertraut vor. Hier fühle ich wirklich, dass es eine osteuropäische Stadt ist. Daran habe ich keinen Zweifel. Bei der Berlin Biennale wird es viel um die osteuropäische Region gehen und darum, Berlin in ein etwas anderes Koordinatensystem einzuschreiben als üblich – in eines, das sich von den baltischen Staaten bis zum Balkan erstreckt, von Mitteleuropa bis zum Kaukasus. Die osteuropäische Perspektive fehlt oft in Berlin, aus postimperialen Gründen. Ich bin generell sehr dankbar, in dieser Stadt zu leben. Es geht mir darum, zum Gemeinwohl beizutragen. In der kommenden Biennale-Ausgabe würde ich wirklich gern etwas schaffen, was institutionelle, physische und künstlerische Spuren in der Stadt hinterlässt, die dauerhaft bestehen können.

taz: Wie politisch wird Ihre Kunstausstellung werden?

Cherepanyn: Nun, so viel kann ich verraten: Wenn es ein Wort gibt, das ich wirklich hasse, das leider heute von der Linken genutzt wird, dann ist es „disruption“, „Störung“. Es handelt sich eigentlich um eine Strategie der extremen Rechten, und es ist ein großer politischer Fehler, dass wir die Dinge weiter polarisieren sollten. Und genau das werde ich deshalb nicht tun.

taz: Sie erwähnten vorhin Habermas. Was ist denn Ihrer Ansicht nach die Beziehung zwischen Kunst, Politik und Philosophie?

Cherepanyn: Der grundlegende Begriff, um den es in allen drei Bereichen geht, ist derjenige der Wahrheit. Alle drei, wie wir sie heute kennen, gehen zurück auf das antike Griechenland; und alle drei durchlaufen gerade eine tiefe Krise. Alle kämpfen mit dem Niedergang repräsentationaler Ansätze. Es ist zum Mainstream geworden, sogar auf EU-Ebene, danach zu fragen, was politische Kunst leisten könne. Was Kunst tun könne, um Politik zu verändern. Das ist wirklich ein Symptom unserer Zeit.

taz: Dieser Gedanke, dass „Kunst es richten soll“, dass dies und jenes „Aufgabe“ „der“ Kunst sei.

Cherepanyn: Ja, weil die Antworten im Feld der Politik nicht gefunden werden können. Emanzipatorische Politik wird ausgelagert auf „weiche“ Gebiete, etwa in die Kunst. Während das professionelle politische Feld Technokraten, Autokraten und Populisten überlassen wird. Diese Haltung sollte man zurückweisen. Es ist nicht Aufgabe der Kunst, dies und jenes zu erledigen. Für sie stellt sich die Frage vielmehr, wie gesellschaftliche Teilhabe wiederhergestellt werden kann.

taz: Aber brachte der jetzige Krieg nicht eine Art Reality Check mit sich? Er verlangt nach schneller, kreativer Lösungsfindung und Umsetzung statt leerer Talking Points.

Cherepanyn: Das mag schon ein Stück weit stimmen, aber ich muss da wirklich widersprechen. All diese Lobeshymnen darüber, dass der Krieg uns kreativer, erfinderischer und so weiter machen würde, ignorieren, welch katastrophale psychopolitische Auswirkungen er hat, wie er die Gesellschaft degradiert. Ich glaube nicht, dass es den Preis wert ist. Ich wünschte, wir könnten andere Dinge tun. Aber wir können es uns nicht auswählen. Jeder Tag des Krieges ist einer zu viel. Natürlich muss man sich irgendwie Mut zusprechen. Aber selbst wenn dieser Krieg morgen enden würde, hätten wir ein gewaltiges Problem – in der Ukraine, aber auch in Europa insgesamt, bis zum Ende des Jahrhunderts. Dieser Krieg bedeutet ein Trauma über mehrere Generationen hinweg.

taz: Was halten Sie von den derzeitigen vermeintlichen Friedensplänen mit Russland?

Cherepanyn: Ich weiß nicht, ob es eine Antwort auf ein faschistisches Regime mit Atomwaffen gibt. Das ist wirklich unerforschtes Terrain. Ich habe das Gefühl, das alles hat noch gar nicht richtig begonnen, als stünden wir erst am Anfang eines sehr harten Wandels. Kritische Kunst sollte über partisanische Taktiken nachdenken, wie man durch diese dunkle Stunde kommt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bildende Kunst #Politische Kunst #Berlin Biennale #Krieg in der Ukraine #Kulturpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Überreste einer Jacke eines ermordeten Bosniers aus Srebrenica hängen in eine dunklen Raum
Künstlerin Šejla Kamerić über Srebrenica „Sich weigern, Opfer zu sein“

Auch 30 Jahre nach dem Genozid von Srebrenica sucht Šejla Kamerić nach Wahrheit. Wie ihre Kunst das kollektive Trauma aufarbeitet.

Interview von Sophie Tiedemann
Auf der Videoleinwand einer Ausstellungshalle sieht man Rapper bei der Arbeit
Die Schau „Kyiv Perenniale“ in Berlin Leere Vitrinen und Scherbenhaufen

Mit der Komplexität des Krieges setzen sich die Künst­le­r:in­nen der „Kyiv Perenniale“ in Berlin auseinander. Es geht auch um kulturelles Erbe.

Von Verena Harzer
Große lilafarbene Leuchtbuchstaben in einem Ausstellungraum. Sie ergeben den Satz: There is an elephant in the room
Kuratoren über Kunst im Krieg „Wir können nicht alles retten“

Die Kyiv-Biennale 2023 geht ins Exil, auch nach Polen. Wie zeigen Kunsthäuser im lang PiS-regierten Land Solidarität mit der ukrainischen Kulturszene?

Interview von Sophie Jung
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Anschlag auf australische Juden Unerträgliche Schadenfreude
3
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
4
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
5
Grüne in Baden-Württemberg Nur Außenseiterchancen
6
Hetzkampagne bei „Welt“ Decolonize Springer!