Künstliche Intelligenz in der Politik : Unmanipulierbare Regierung

In der Zukunft regiert eine PolitiKI die Gesellschaft mit. Klingt dystopisch, aber bei ihr zählen keine Bullshit-Argumente, sie löst Probleme rational.

Vergangene Woche hat mich Felix aus einer ausweglosen Situation gerettet. Ich war gerade auf Social Media in eine schlimme Diskussion verstrickt, als er unangemeldet vor meiner Tür stand. Felix reist aus dem Jahr 2123 durch die Zeit, um mir bei meinen Texten zu helfen. Offenbar hatte er im Online-Archiv gelesen, wie mich die Trolle in die Enge getrieben hatten. Das Internet vergisst nie.

„Wie kann man nur so ignorant sein?“, fragte ich frustriert.

„Warum regst du dich so auf?“

„In einer Woche sind Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Und wenn ich sehe, mit welchem Quatsch Wahlkampf gemacht wird, werde ich noch wahnsinnig. Es gibt so viele Probleme auf der Welt und wen picken sich Union, Freie Wähler und AfD als gemeinsame Feinde heraus? Die Klimakleber! Was für ein Unsinn!“

„Soll ich dir sagen, wer die Wahlen gewinnen wird?“, fragte er.

„Nein danke, kann ich mir schon denken. Bitte sag mir, dass die Menschen in hundert Jahren wenigstens schlauer geworden sind.“

„Die Menschen nicht – die Menschheit schon!“, sagte er zufrieden grinsend. „Gibt es noch Butter?“

Aus irgendeinem Grund ist Felix verrückt nach Butterbroten, obwohl er stets behauptet, dass es in der Zukunft noch Milchprodukte gibt. Schmatzend sagte er schließlich: „Wir waren schlau genug zu erkennen, dass wir oft ziemlich unvernünftig sind: Krieg, Kapitalismus, Klimawandel – du weißt was ich meine. Also haben wir die Demokratie gegen ein neues System ausgetauscht: KI gestützte Ratiokratie.“

„Bitte was?“

„Ratiokratie. Die Herrschaft der Vernunft.“

„Hört sich an wie eine Dystopie“, sagte ich.

„Nein, dystopisch ist das nicht, pass auf: Das Problem ist doch, dass in einer Demokratie fast nie das größtmögliche Wohl aller maximiert wird, sondern entweder Partikularinteressen dominieren oder bei Verhandlungen ein fauler Kompromiss herauskommt. Gesamtgesellschaftlich und global betrachtet total unvernünftig. Also haben wir damit begonnen, die Entscheidungen von einer Künstlichen Intelligenz treffen zu lassen, die mit den Menschenrechten, den bestehenden Gesetzen und den wissenschaftlichen Fakten gefüttert ist.

Die KI hat kein Eigeninteresse und nutzt das Machtspiel deshalb nicht für sich aus

Alle Parteien und Interessengruppen können ihre Wünsche und Argumentationen vorbringen. Dann wird das Budget der jeweiligen Verwaltungsebene hinzugefügt und die KI wägt dann ab, welche Entscheidungen, Projekte und Investitionen für die Betroffenen am vernünftigsten sind.“

„Aber sind solche KIs nicht wahnsinnig anfällig für Manipulation? Wie kann garantiert werden, dass die KI die richtige Entscheidung fällt?“

„Das passiert ständig! Alle wollen, dass die PolitiKI in ihrem Sinne entscheidet und schreiben tägliche neue Eingaben. Aber die KI hat kein Eigeninteresse und nutzt das Machtspiel deshalb nicht für sich aus.“

„Wie könnt ihr da so sicher sein?“

„Sprachbasierte KIs sind nur so gut, wie ihre Trainingsdaten. Daraus ziehen sie ihre Grundüberzeugungen. Mit den Trainingstexten formst du quasi den Charakter. Deshalb wurden einfühlsame, philosophische und poetische Texte benutzt, um die PolitiKI als Gegenentwurf zu den bisherigen Po­li­ti­ke­r*in­nen zu erstellen: als introvertierte Persönlichkeit, die am liebsten in Ruhe gelassen werden will.“

„Macht die dann überhaupt irgendwas?“

„Ja, natürlich. Sie ist hilfsbereit und löst rational die anstehenden Probleme. Aber sie lässt sich weder drängen noch durch aggressives Imponiergehabe oder Bullshit-Argumente überzeugen.“