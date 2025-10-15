piwik no script img

Kriminalroman von Susanne TägderDunkle Nächte am Plattenbau

Susanne Tägder hat mit Arno Groth einen ost-west-deutschen Ermittler mit viel Potenzial erschaffen. Nun erscheint der zweite Band.

Schwarz-weiß-Foto von einer Straße, alte Gemäuer, im Hintergrund ein Plattenbau
Spuren­suche im Milieu der Nach­wendezeit, Anklam 1992 Foto: Rolf Zöllner/imago
Andreas Fanizadeh

Von

Andreas Fanizadeh

Mecklenburg nach der Wende, der elfjährige Matti Beck ist verschwunden. Seine Eltern haben ihn an einem kalten Winterabend Anfang des Jahres 1992 zum „Einholen“ geschickt. Doch im Supermarkt der Plattenbausiedlung auf dem Mönkeberg ist er nie angekommen.

Was kann dem Jungen auf dem Weg zum Einkaufen passiert sein? Hauptkommissar Arno Groth und sein Suchtrupp tappen im Dunkeln. Ein rechter Jugendclub, merkwürdige Runenzeichen auf Kinderhänden, „unter dem Tisch am Fenster ein Bierkasten“ – inszenierte Normalität, die einem wie Kommissar Groth auffällt.

„Groth nickt sich selbst zu. Der Mönkeberg ist voller Fassaden mit Fenstern und Balkonen. Wo Fenster sind, sind auch Augen. Irgendjemand wird Matti Beck am Abend zuvor gesehen haben.“ Doch der Mönkeberg erweist sich für die Ermittler als Festung, ein geschlossenes System.

In der einst geschätzten realsozialistischen Plattenbausiedlung stößt Groth auf verbitterte Erwachsene mit entwerteten DDR-Biografien; auf Jugendliche, die bereits im Kindesalter desillusioniert sind, mit „diffuser Wut auf alles“.

Das Buch

Susanne Tägder: „Die Farbe des Schattens“. Tropen Verlag, Berlin 2025, 336 Seiten, 17 Euro

Der renitente Trinker, ein Mörder?

Als der kleine Matti schließlich ermordet aufgefunden wird, richtet sich der Verdacht bald auf einen Außenseiter. Einen Hilfshauswart, Alkoholiker wie viele hier, nach der Wende abgerutscht, in einem leer stehenden Gebäude hausend. Er befindet sich im Clinch mit der rechten Jugendgruppe. Doch der renitente Trinker, ein Mörder?

Hauptkommissar Groth ist nicht überzeugt. Die anderen schon. Groth recherchiert auf eigene Faust weiter, zieht Verbindungen zu einem Cold Case, einem unaufgeklärten Mord aus der DDR. 1986 verschwand am Mönkeberg schon einmal ein Junge. Und wurde auf ähnliche Weise wie Matti getötet.

Groth reaktiviert einen Ex-Kollegen. Der hatte, da er sein partiell unrechtmäßiges Handeln in der DDR einräumte, 1991 den Polizeidienst verlassen müssen. Ehrliche mussten vielfach gehen, Leugner blieben – da mag etwas dran sein, verallgemeinern sollte man es dennoch besser nicht.

Wie bereits in dem ersten Kriminalroman rund um Ermittler Groth verbindet die Autorin in „Die Farbe des Schattens“ einen Altfall aus der DDR mit einem neuen aus der Nachwendezeit. Vorlage ist erneut ein real geschehenes Verbrechen, das sie frei literarisch interpretiert. Tägders Sprache ist bildreich, die Beschreibungen der 1968 geborenen gelernten Juristin sind präzise. Ihre Eltern stammen aus dem mecklenburgischen Neubrandenburg und emigrierten vor dem Mauerbau 1960 in den Westen.

Neustart im Osten

Mit Arno Groth hat die Autorin einen Ermittler geschaffen, dem Osten wie Westen gleichermaßen vertraut und unvertraut scheinen. Ein wenig fremdelt er mit beiden Welten. Er stammt aus Mecklenburg, verließ die DDR, ging in den Westen und arbeitete bei der Kripo in Hamburg, bevor ihn ein privates Unglück aus der Bahn warf. Nach der „Wende“ wird Groth zurück in seine alte ostdeutsche Heimatstadt geschickt und versucht als leitender Kripobeamter den Neustart.

Durch die Perspektive ihres ost-westlichen Hybrids gelang Tägder in ihrem ersten Groth-Roman „Das Schweigen des Wassers“ ein außergewöhnlicher Nachwende-Kriminalroman. Das Nichtidentische ihres gebrochenen Helden stand in scharfem Kontrast zur mitunter aufblitzenden Überheblichkeit westdeutschen Personals, aber auch zu jenem Phänomen, das der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk als „Ostdeutschtümelei“ bezeichnet (etwa in dem Gesprächsbuch mit Bodo Ramelow „Die neue Mauer“, Verlag C. H. Beck, 2025).

Tägder hatte in ihrem ersten Groth-Roman die Hauptfigur mit Einfühlungsvermögen, aber auch deutlicher Distanz zur einst heimatlichen Umgebung ausgestattet. So entwickelte sie ein spannendes Gesellschaftsszenario und einen differenzierten Blick auf die frühe Nachwendezeit. In „Die Farbe des Schattens“ nimmt der Mut zu Ambivalenz und Abgrenzung allerdings etwas ab.

Der Zurückgekehrte passt sich seiner Umgebung, vor der er einmal geflohen war, habituell doch stärker an. Aber die affirmative Inszenierung eines Rendezvous bei Erbsensuppe und Rotwein sollte literarisch vielleicht besser vermieden werden. Bleibt zu hoffen, dass Tägders Hauptkommissar in Band drei zu alter Schärfe zurückfindet.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kriminalroman #Nachwendezeit #Frankfurter Buchmesse #Mord
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Verbrannte Waldlandschaft bei Nacht
Krimi von Marie Hermanson Hinter der bürgerlichen Fassade

Auf den ersten Eindruck bestimmt ein Cosy-crime-Feeling die Atmosphäre von „Im Finsterwald“. Doch hinter der bürgerlichen Familienfassade steckt mehr.

Von Katharina Granzin
Junge Frau mit doppelläufigem Jagdgewehr im Anschlag in der Natur
Krimi von Nicolás Ferraro Das Mädchen mit der Schrotflinte

Thriller, Roadmovie, Coming-of-Age-Geschichte: Dem argentinischen Autor Nicolás Ferraro ist mit „Ámbar“ ein geniales Genre-Amalgam gelungen.

Von Katharina Granzin
Porträt des Autos, der blinzelt vor Hauswand in die Sonne
Krimi-Autor Martin Walker über Russland „Wir hatten große Hoffnungen“

Bestsellerautor Martin Walker im taz-Gespräch über seine Liebe zum Périgord, russische Spione und seine Zeit als Korrespondent in Moskau.

Interview von Andreas Fanizadeh
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Frieden in Nahost Eine Atempause, aber keine Lösung
2
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
3
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
4
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
5
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
6
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen