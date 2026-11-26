„Also, als im Februar 2022 der vollumfängliche Krieg begann, beschloss ich, in die Ukraine zu fahren, um die ukrainische Gesellschaft vor der russischen Invasion zu schützen.“ So beginnt Aleksey Makarov, der im Krieg den Soldatennamen „Shved“ („Schwede“) annahm, bei einem Gespräch mit der taz seine Geschichte.

Der 38 Jahre alte russische Staatsbürger mit aufgewecktem Blick, der sich selbst als Anarchisten und Internationalisten versteht, geriet schon als 17-jähriger Geschichtsstudent in Moskau in Konflikt mit Putins Russland. Als politischer Gefangener verbrachte er zwei Jahre in Lagerhaft, lebte anschließend von 2009 bis 2011 in der Ukraine, wo er unter dem prorussischen Präsidenten Janukowitsch erneut im Gefängnis landete. 2011 erhielt er Asyl in Schweden, er lernte die Sprache, studierte und jobbte als Postbote und Zugschaffner.

Doch mit der russischen Invasion änderte sich alles für ihn. Ab Sommer 2022 kämpfte er als Freiwilliger auf der ukrainischen Seite – gegen die Armee seines eigenen Heimatlandes, und zunächst ohne Vertrag oder Sold. „Glück liegt nicht im Geld, sondern darin, gegen den russischen Faschismus zu kämpfen“, sagt Makarov abgeklärt.

In der ukrainischen Armee war er Stürmer und Maschinengewehrschütze, bis Ende Februar 2023 zunächst bei der 95. separaten Fallschirmjäger-Sturmbrigade. Nach einem kurzen Aufenthalt in Schweden war er danach bis Sommer 2024 Teil des „Sibirischen Bataillons“, einer dem ukrainischen Militärgeheimdienst unterstellten Einheit speziell für russische Staatsbürger.

„Es war nicht einfach nur eine Teilnahme am Krieg, sondern ein politisches Projekt mit anarchistischer Ausrichtung: der Schutz der ukrainischen Gesellschaft vor der russischen Aggression“, erklärt Makarov seine Motivation. Sein Bataillon habe riskante Aufgaben erfüllt: Einsätze in der Region Donezk und im März 2024 gar eine Operation in der russischen Region Belgorod, während der er an seiner rechten Hand verwundet wurde.

Er gefährde Schwedens Sicherheit

Im August 2024 reiste Makarov zurück nach Schweden. Zum einen, weil sein Geflüchteten-Reisedokument abgelaufen sei, schildert er, vor allem aber zur Genesung: „Im Grunde ist diese auch heute noch nicht abgeschlossen, sie wird nie enden, denn an meiner rechten Hand habe ich fast keine Beweglichkeit in drei Fingern mehr.“

Jetzt kämpft er nicht nur mit gesundheitlichen Problemen, sondern auch mit den schwedischen Behörden. Im April 2023 beantragte Makarov die schwedische Staatsbürgerschaft und im Dezember 2024 außerdem ein neues Reisedokument für Geflüchtete. „All diese Verfahren dauerten sehr lange“, erklärt er. „Zunächst wurde mir im August des Jahres 2025 die schwedische Staatsbürgerschaft wegen einer angeblichen Gefahr für die nationale Sicherheit verweigert. Und am 7. September dieses Jahres erhielt ich dann die Ablehnung meines Antrags auf einen Flüchtlingspass.“

Bei einer Vorladung bei der Migrationsbehörde im Juni 2026 sei ihm die Entscheidung des schwedischen Sicherheitsdienstes (Säpo) verlesen worden. Dabei handelt es sich um den schwedischen nationalen Geheimdienst. „Darin hieß es, ich hätte im Ausland Aktivitäten ausgeübt, die die Sicherheit Schwedens gefährden“, erinnert sich Makarov. Inwiefern er das angeblich tut, was ihm konkret unterstellt wird, wurde ihm jedoch nie erklärt. Die taz konnte die entsprechenden Dokumente der schwedischen Behörden, die diese Makarov zukommen ließen, einsehen und Makarovs Darstellung bestätigen.

Ohne ein gültiges Reisedokument kann er Schweden nicht mehr verlassen. Auch fürchtet er eine weitere Verschlechterung seiner Lage. „Es besteht die Möglichkeit einer Abschiebung nach Russland, aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Allerdings könnte ich ohne Papiere enden oder auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden.“

Marakov legt Berufung ein

Makarovs Anwalt, Miran Kakaee, erklärte gegenüber der taz, sein Mandant habe gegen die Entscheidung der schwedischen Migrationsbehörde Berufung eingelegt. Man erwarte das Urteil jeden Moment und werde gegebenenfalls Möglichkeiten für internationale Beschwerden prüfen. Kakaee hält es für denkbar, dass als Nächstes rechtliche Schritte folgen könnten, um Makarovs Geflüchtetenstatus und im schlimmsten Fall seine Aufenthaltserlaubnis zu widerrufen. „Es ist offensichtlich, dass die Behörden versuchen, die Situation für Aleksey zu verschärfen“, so Kakaee.

Der Anwalt verwies auch auf andere Fälle in Schweden, bei denen mit Verweis auf Stellungnahmen des Sicherheitsdienstes Geflüchteten Dokumente verweigert würden. Die Stellungnahmen würden in der Regel wenig Informationen preisgeben, sodass sie sich von den Betroffenen auch schwer anfechten ließen.

„In Alekseys Fall haben wir, obwohl wir es aufgrund fehlender Informationen nicht genau wissen, Grund zu der Annahme, dass sein Aufenthalt in der Ukraine die Ursache für die Ablehnung ist. Das Einmalige an seinem Fall ist, dass seine Handlungen tatsächlich klar, könnte man sagen, im Einklang mit den nationalen Sicherheitsinteressen Schwedens stehen“, so Kakaee. Das Vorgehen der schwedischen Behörden sei absurd. Schweden, seit 2024 Nato-Mitglied, steht der Ukraine bei und unterstützt das überfallene Land militärisch und humanitär.

Die taz stellte schriftliche Anfragen sowohl an den Sicherheitsdienst als auch an die schwedische Migrationsbehörde. Doch beide antworteten wenig konkret und verwiesen jeweils auf die Zuständigkeit der anderen Institution. Der Sicherheitsdienst schrieb, er könne sich nicht zu bestimmten Personen äußern, die Gegenstand von Entscheidungen der schwedischen Migrationsbehörde seien. Die Fälle würden der Geheimhaltung unterliegen.

Derweil antwortete die schwedische Migrationsbehörde auf die Anfrage der taz: „Die Gründe für diese Einschätzung sind in der Entscheidung dargelegt, über die Herr Makarov informiert wurde. Wir müssen Sie bitten, sich zwecks weiterer Erläuterungen zu den Gründen für dessen Einschätzung an den schwedischen Sicherheitsdienst zu wenden.“ Doch dieser reagierte auf eine Rückfrage der taz nicht mehr.