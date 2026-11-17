Zwei wichtige Brücken in Kyjiw bei russischen Angriffen getroffen

Bei russischen Angriffen auf Kyjiw sind am Montagabend nach Behördenangaben zwei wichtige Brücken in der ukrainischen Hauptstadt getroffen worden. Die Angriffe galten der Nord- und der Südbrücke, wie Bürgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram schrieb. Russland meldete derweil einen weiteren ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke.

Die beiden Brücken in Kyjiw, die über den Dnipro führen, sind wichtige Verbindungen zwischen den beiden Hälften der Stadt. Kurz vor dem Angriff hatte die ukrainische Luftwaffe vor Raketen gewarnt, die auf die Stadt zusteuerten.

Bei den russischen Angriffen seien auch „kritische Infrastruktursysteme“ in Kyjiw beschädigt worden, erklärte Klitschko. Die Wasser- und Wärmeversorgung in einigen Stadtteilen sei beeinträchtigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag vor bevorstehenden russischen Angriffen gewarnt. „Heute Abend, in der Nacht und den ganzen morgigen Tag über achten Sie bitte auf Raketenwarnungen“, sagte er. „Und sie dort in Russland müssen wissen, dass auf jede ihrer böswilligen Handlungen unsere gerechte Antwort folgen wird“, fügte er hinzu. (afp)

Berichte: Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt

Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist nach inoffiziellen Berichten durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Fotos auf ukrainischen Telegramkanälen legen nahe, dass der Brückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Auch der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski leitete auf der Plattform X ein solches Foto weiter.

Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat. (dpa)

Verteidigungsminister treffen sich zu Beratungen über die Ukraine in Brüssel

In Brüssel treffen sich am Dienstag die Verteidigungsminister der EU und der Ukraine-Kontaktgruppe. Zunächst beraten die Minister auf EU-Ebene über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie sicherheitspolitische Aspekte in Bezug auf China und die USA (9.45 Uhr). Dazu werden sowohl der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara als auch US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby erwartet.

Beide Politiker werden am Nachmittag auch am Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe unter dem Vorsitz Deutschlands und Großbritanniens im Nato-Hauptquartier teilnehmen (16.00 Uhr). Bei den Gesprächen wird es vor allem um den ukrainischen Bedarf an Waffen gehen. Angesichts des fünften Kriegswinters und intensiver russischer Angriffe auf ukrainische Energieanlagen benötigt Kyjiw vor allem mehr Unterstützung für seine Luftabwehr. (afp)

Finnlands Präsident: Europa muss direkt mit Putin sprechen

Finnlands Präsident Alexander Stubb fordert die europäischen Staats- und Regierungschefs zu direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. Es sei unverantwortlich, die Kontakte mit Russland so lange den USA zu überlassen, sagte Stubb der „Financial Times“. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die Regierung in Washington dazu neige, Europa in Einflusssphären aufzuteilen. Nun, da ein Rahmen existiere, sollten die europäischen Staats- und ‌Regierungschefs direkt mit Putin in Kontakt treten. Dabei müssten sie mit einer einheitlichen Botschaft und einer gemeinsamen Position auftreten, erklärte der finnische Präsident. (rtr)

Moskau meldet mehr als 1400 abgefangene ukrainische Drohnen

Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau in der Nacht zu Dienstag mehr als 1400 ukrainische Drohnen abgefangen. 1441 Drohnen seien in mehr als 20 Regionen zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram mit. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim wurden laut den örtlichen Behörden zwei Menschen im Bezirk Leninski durch eine „feindliche“ Drohne getötet.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, Drohnen seien unter anderem in den Regionen Moskau, Belgorod, Wolgograd, Wladimir und über der Krim abgefangen worden. Der Bürgermeister der Hauptstadt Moskau, Sergej Sobjanin, erklärte, etwa 800 Drohnen seien in der Nacht in Richtung der Region Moskau gestartet worden. Die meisten seien abgefangen worden. 321 seien „bei der Annäherung an Moskau“ abgeschossen worden.

Die Zahl von 1441 abgefangenen ukrainischen Drohnen war laut einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP von offiziellen russischen Angaben die höchste seit September und die zweithöchste seit Jahresbeginn. (afp)

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Mykolajiw

Bei einem russischen Angriff auf Hafen- und Industrieanlagen in Mykolajiw in der Südukraine sind nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden. Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Heorhij Reschetilow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die eigenen Streitkräfte hätten in der Nacht ukrainische Rüstungsbetriebe und die Verkehrsinfrastruktur in Kyjiw, Saporischschja sowie in den Regionen Tscherkassy und Dnipropetrowsk angegriffen. Zudem seien Energieanlagen, Hafeninfrastruktur und Schiffe der ukrainischen Streitkräfte unter Beschuss genommen worden. (rtr)