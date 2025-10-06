Krieg in der Ukraine: In russischen Drohnen sollen Teile westlicher Hersteller sein
In russischen Drohnen sollen laut Ukraines Präsident Selenskyj über 100.000 im Ausland hergestellte Komponenten eingesetzt sein. Er kritisiert auch Deutschland.
Als weitere Länder nannte der ukrainische Staatschef China, Taiwan, Großbritannien, die Schweiz, Japan, Südkorea und die Niederlande. Zu den Komponenten, die in den abgeschossenen Drohnen und Raketen gefunden wurden, gehörten laut Selenskyj Konverter, Sensoren und Mikrocomputer. Russische ballistische Raketen wie Iskander- oder Kinschal-Raketen nutzten Technologien, die aus den USA importiert worden seien, erklärte der ukrainische Präsident.
Mikrocontroller für unbemannte Luftfahrzeuge würden in der Schweiz hergestellt, Mikrocomputer für die Flugsteuerung von Drohnen würden in Großbritannien produziert, führte Selenskyj aus. Er kündigte neue Sanktionen gegen deren Hersteller an.
Weiter erklärte der ukrainische Präsident, dass Kiew Vorschläge zur „Einschränkung der Lieferketten“ unterbreitet habe. „Unsere Partner verfügen bereits über detaillierte Daten zu jedem Unternehmen und jedem Produkt – sie wissen, worauf sie abzielen müssen und wie sie reagieren sollen“, betonte Selenskyj.
Russland hatte die Ukraine in der Nacht zum Sonntag mit fast 500 Drohnen und mehr als 50 Raketen angegriffen. Bei den Angriffen wurden fünf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt. In einigen Regionen lösten die Angriffe weitflächige Stromausfälle aus, darunter in der westukrainischen Region Lwiw.
