piwik no script img

Krieg gegen die UkraineHeftigste Attacke auf die Westukraine

Mit Hunderten Drohnen und Raketen greift Russland die zivile Gas-Infrastruktur der Ukraine an. Auch Polens Luftwaffe in Alarmbereitschaft versetzt.

Über einem Gewerbegebiet steigt dichter Rauch auf
Schwer getroffen: Der Industriepark von Lwiw wurde bei den nächtlichen Angriffen vollständig zerstört Foto: Olena Znak/Imago
Anastasia Rodi

Von

Anastasia Rodi

Berlin taz | Der Morgenhimmel über der westukrainischen Stadt Lwiw ist vom Rauch der Brandstellen bedeckt. Die Einwohner erholen sich von dem massivsten Raketen- und Drohnenangriff auf die Westukraine, den Russland seit Beginn seiner Invasion durchgeführt hat.

Die ersten starken Explosionen waren gegen vier Uhr morgens zu hören, als die Stadt zunächst von Kamikaze-Drohnen und später von Marschflugkörpern sowie aeroballistischen Raketen des Typs „Kinzhal“ attackiert wurde. In Lwiw wurden Wohnhäuser, eine Schule, ein Kindergarten, eine Kirche und mehrere Betriebe beschädigt. Außerdem fiel in einigen Stadtteilen die Stromversorgung aus.

Der kürzlich erbaute moderne Industriepark „Sparrow“, der gezielt angegriffen wurde, wurde vollständig zerstört. Laut dem Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, waren kritische Infrastruktureinrichtungen, insbesondere Gasanlagen, das Hauptziel des Angriffs.

Auch andere Ortschaften in der Region Lwiw wurden angegriffen. Im Dorf Lapajiwka wurde ein privates Wohnhaus getroffen, wodurch eine vierköpfige Familie, darunter ein 15-jähriges Mädchen, ums Leben kam. Etwa ein Dutzend weitere Personen wurden verletzt. Die Zahl der Todesopfer und Verletzten könnte jedoch noch steigen, da die Trümmer immer noch geborgen werden.

Insgesamt wurde die West­ukraine mit 140 Drohnen und 23 Raketen angegriffen. Die polnischen Luftstreitkräfte wurden in volle Kampfbereitschaft versetzt, beteiligten sich aber nicht an der Abwehr des Angriffs auf die ukrainische Grenzregion.

Der Luftangriff auf die Ukraine dauerte insgesamt mehr als fünf Stunden und betraf zehn Regionen des Landes. Laut der ukrainischen Luftwaffe feuerte die russische Armee in der Nacht 496 Drohnen und 53 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine ab.

In der südlichen ukrainischen Stadt Saporischschja führte Russland mindestens zehn Angriffe mit Shahed-Drohnen und Lenkbomben durch, bei denen mindestens eine Person ums Leben kam. Dabei wurden 18 mehrstöckige und 24 private Wohnhäuser sowie etwa ein Dutzend Unternehmen beschädigt.

Hauptziel des Angriffs waren kritische Infrastruktureinrichtungen. Dadurch blieben mehrere zehntausend Einwohner der Stadt ohne Strom- und Wasserversorgung.

Der Vorstandsvorsitzende der nationalen Aktiengesellschaft Naftogaz, die die Bevölkerung der Ukraine mit Erdgas versorgt, Serhij Korezkyj, erklärte, dass die jüngsten massiven Angriffe Russlands gezielt auf die Gasinfrastruktur der Ukraine gerichtet waren. „Es wurden zivile Objekte angegriffen, die die Menschen während der Heizperiode mit Gas versorgen. Leider gab es Treffer und Zerstörungen. Die angegriffenen Objekte haben keinerlei militärische Bedeutung“, sagte er.

Bereits Ende letzter Woche führte Russland einen der massivsten Angriffe auf die Gasinfrastruktur der Ukraine seit Kriegsbeginn durch. Laut Naftogaz wurden Objekte in den Regionen Charkiw und Poltawa schwer getroffen.

Insgesamt feuerten russische Truppen 35 Raketen, darunter überwiegend ballistische Raketen, sowie 60 Drohnen auf diese Einrichtungen und Anlagen ab. Obwohl es gelang, einen Teil der Raketen und Drohnen abzuschießen, kam es dennoch zu Treffern. „Infolge dieses Angriffs wurde eine beträchtliche Anzahl unserer Objekte beschädigt. Ein Teil der Schäden ist kritisch“, teilte Naftogaz mit. Korezkyj meint: „Diese manischen Terroranschläge haben nur ein Ziel: den Ukrainern während der Heizperiode Gas, Wärme und Licht zu entziehen.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Lwiw #Drohnen #Infrastruktur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zerstörtess Auto und Wohnhaus in Saporischschja
Russland greift Ukraine weiter an Drohnen, Raketen und Marschflugkörper im Einsatz
Eine neue Schreckensnacht für die Ukrainer: Wieder schickt Moskau Drohnenschwärme und Raketen in das Nachbarland. Auch in Polen herrscht Alarm.
Eine riesiges Schaufelrad wird mit Kohle beladen
Haushaltsplanung in Russland Die russische Bevölkerung soll für Putins Krieg zahlen
Um die hohen Kriegskosten zu bewältigen, will Russland zukünftig die Mehrwertsteuer erhöhen und die Unternehmensteuer ausweiten – auf kleine Betriebe.
Von Mathias Brüggmann
Ein Mann steht auf dem Dach eines zerstörten Wohnhauses in Kyiv
Massiver Luftangriff auf die Ukraine Russland schickt erneut Hunderte von Drohnen und Raketen
Kyjiw und andere Städte des Landes waren das Ziel dieses großflächigen Angriffs. Es sind viele Tote und Verletzte zu beklagen. In Polen gingen westliche Kampfjets in Abfangbereitschaft.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kopftuch-Phobie in Hannover Die gefühlte Diskriminierung der Klara P.
2
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
3
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
4
Israel kapert Gaza-Hilfsflotilla Aktivisten sind effektiver als Diplomaten
5
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten
6
Friedensdemos in Berlin und Stuttgart Sie ringen um Frieden und Glaubwürdigkeit