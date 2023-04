Krieg in Sudan : Diplomaten evakuiert

Die USA, Frankreich und die Niederlande haben das diplomatische Personal aus dem Sudan evakuiert und ihre Botschaften geschlossen. Die Lage ist chaotisch.

WASHINGTON/PARIS/DEN HAAG ap/afp/dpa | Die USA haben ihr Botschaftspersonal aus dem Sudan evakuiert und ihre Botschaft in der Hauptstadt Khartum bis auf Weiteres geschlossen. Nach US-Angaben vom Samstagabend (Ortszeit) holten Spezialkräfte die Angestellten mit Hubschraubern aus dem Land, in dem seit dem 15. April zwischen Militär und einer einflussreichen paramilitärischen Gruppe gekämpft wird. Allerdings befinden sich noch immer Tausende US-Staatsbürger im Sudan. Aus Regierungskreisen hieß es, es wäre zu gefährlich, einen größeren Evakuierungseinsatz zu starten.

Evakuierungen von Botschaftspersonal durch das US-Militär sind relativ selten. US-Präsident Joe Biden bedankte sich bei den Spezialkräften. Er werde regelmäßig über Bemühungen informiert, den Amerikanerinnen und Amerikanern so weit wie möglich zu helfen, die noch im Sudan seien. Biden rief zu einem Ende der Gewalt im Land auf. Dort kämpfen zwei rivalisierende Generäle um die Macht. Bei den Gefechten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 400 Menschen getötet worden. „Diese tragische Gewalt im Sudan hat bereits Hunderte unschuldige Zivilisten das Leben gekostet“, teilte Biden mit. „Sie ist unverantwortlich und sie muss aufhören.“ Er forderte die Konfliktparteien auf, sich an eine Waffenruhe ohne Bedingungen zu halten.

An der Evakuierung sollen rund 100 US-Soldaten in drei Hubschraubern vom Typ MH-47 beteiligt gewesen sein. Sie brachten etwa 70 US-Botschaftsangestellte von einer Landezone am Botschaftsgebäude zu einem unbekannten Ort in Äthiopien, wie aus informierten Kreisen verlautete. Biden bedankte sich neben Äthiopien auch bei Dschibuti und Saudi-Arabien, die bei dem Einsatz geholfen hätten.

Auch Frankreich und die Niederlande evakuieren

Frankreich hat nach Regierungsangaben einen Einsatz zur Evakuierung von Diplomaten und französischen Staatsbürgern aus dem Sudan begonnen. Auch Angehörige anderer EU-Staaten und von „verbündeten Partnerländern“ sollten bei dem Einsatz in Sicherheit gebracht werden, erklärte das Außenministerium am Sonntagmorgen in Paris.

Nach Diplomatenangaben hatten die sudanesische Armee und die mit ihr verfeindete Miliz RFS zuvor Sicherheitsgarantien für den französischen Evakuierungseinsatz abgegeben. Demnach leben rund 250 Franzosen im Sudan.

Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert. Bei den Gefechten wurden bereits hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt.

Auch die Niederlande holen Staatsangehörige aus dem nordostafrikanischen Land. „Es läuft eine Operation verschiedener Länder, um ihre Bürger aus dem Sudan zu evakuieren“, teilte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra am Sonntag mit. „Auch die Niederlande beteiligen sich hieran mit einem Team des Außen- sowie des Verteidigungsministeriums in Jordanien. Sie werden ihr äußerstes bestes geben, um die Niederländer so schnell und sicher wie möglich abzuholen.“ Die Regierung habe großes Mitgefühl mit den Niederländern im Sudan und setze ihre Bemühungen fort, die Menschen zu evakuieren, wo und wann dies möglich sei.