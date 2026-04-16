ap | Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine zehntägige Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause bei den Kämpfen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz soll demnach am Donnerstag um 23.00 Uhr MESZ beginnen.

Die Einigung sei nach „exzellenten“ Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zustande gekommen, teilte Trump in den sozialen Medien mit. Außerdem werde er Aoun und Netanjahu ins Weiße Haus einladen.

Israel und der Libanon hatten am Dienstag in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte diplomatische Gespräche geführt. Der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon dauert seit mehr als einem Monat an. Die libanesische Regierung bestand als Bedingung für weitere Gespräche auf einer Waffenruhe bei den Kämpfen. Sie hat zugesagt, sich um eine Entwaffnung der Hisbollah zu bemühen.

Trump teilte am Donnerstag in den sozialen Medien mit, er habe US-Vizepräsident JD Vance und andere US-Vertreter aufgefordert, mit Israel und dem Libanon auf einen „dauerhaften Frieden“ hinzuarbeiten.

Zuvor war aus Regierungskreisen verlautet, dass der libanesische Präsident Aoun ein Gespräch mit Netanjahu verweigert habe. Aoun habe seine Entscheidung in einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio mitgeteilt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Gewährsperson der Nachrichtenagentur AP. Die US-Regierung habe Verständnis für „den Standpunkt des Libanons“ gezeigt, hieß es.