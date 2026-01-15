piwik no script img

Korruption in der UkraineMit Tymoschenko ist kein Staat zu machen

Kommentar von

Barbara Oertel

In Kyjiw macht ein erneuter Skandal Schlagzeilen. Die Vorwürfe gegen Ex-Regierungschefin Tymoschenko sind auch für Selenskyj keine gute Nachricht.

Ukrainische DemonstrantInnen mit Protestplakaten gegen Korruption
Junge UkrainerInnen protestieren gegen ein neues Gesetz, das auf die Korruptionsbekämpfung abzielt Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

A ls hätten die Menschen in der Ukraine nach fast vier Jahren eines zermürbenden russischen Angriffskrieges nicht tagtäglich schon in genug Abgründe blicken müssen. Doch jetzt droht auch noch an der innenpolitischen Front Ungemach. Korruption lautet der Vorwurf – erneut. Diesmal geht es um die frühere Regierungschefin Julija Tymoschenko. Die Partei- und Fraktionschefin von Batkiwschtschyna (Vaterland) soll anderen Abgeordneten Geld angeboten haben, um deren Abstimmungsverhalten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dafür wollen zwei Antikorruptionsbehörden handfeste Beweise haben.

Offensichtlich waren und sind einige der Adres­sa­t*in­nen für dieses Angebot empfänglich. Besonders pikant daran ist, dass auch Ver­tre­te­r*in­nen der Partei Diener des Volkes von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Verdacht stehen, sich auf diesen Kuhhandel eingelassen zu haben. Jüngstes Beispiel: Die Anwärter für die beiden Ministerämter Verteidigung und digitale Transformation, Denys Schmyhal und Mychajlo Fedorow, wurden vom Parlament an diesem Mittwoch erst im zweiten Anlauf durchgewinkt.

Zwar ist bekannt, dass einige von Selenskyjs Gefolgsleuten noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Doch unter dem Strich bleibt, dass seine Position geschwächt wird. Davon einmal abgesehen, gibt es allerdings auch ein positives Moment der jüngsten Entwicklungen, die sich zu einem weiteren Skandal ausweiten könnten. In einem Land, das unter fortdauernden russischen Angriffen um seine schiere Existenz ringt, existiert ein politisches Leben.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Noch im vergangenen Sommer hatte Selenskyj die Antikorruptionsbehörden kalt stellen wollen, machte aber nach Protesten der Zivilgesellschaft einen Rückzieher. Besagte Behörden sind entschlossen, ihren Job zu machen. Wenngleich ergebnisoffen, verdient allein das schon Anerkennung, Respekt und die Unterstützung von Kyjiws Partnern.

Was an den Vorwürfen gegen Tymoschenko tatsächlich dran ist, wird die Justiz zu klären haben. So lange gilt auch für sie die Unschuldsvermutung. Doch das ändert nichts an dem Befund: Mit Leuten wie ihr, einer Politikerin von gestern, ist in der Ukraine kein Staat zu machen – weder in Kriegs- noch in Friedenszeiten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Barbara Oertel

 Ressortleiterin Ausland
Geboren 1964, ist seit 1995 Osteuropa-Redakteurin der taz und seit 2011 eine der beiden Chefs der Auslandsredaktion. Sie hat Slawistik und Politikwissenschaft in Hamburg, Paris und St. Petersburg sowie Medien und interkulturelle Kommunikation in Frankfurt/Oder und Sofia studiert. Sie schreibt hin und wieder für das Journal von amnesty international. Bislang meidet sie Facebook und Twitter und weiß auch warum.
Themen #Krieg in der Ukraine #Korruption #Wolodymyr Selenskyj
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Präsidenten Trump und Selenskyj.
Ukrainischer Politologe „Dieser Skandal schwächt Selenskyjs Verhandlungsposition“

Trumps neue „Friedensoffensive“ kommt nicht zufällig jetzt, sagt der Politologe Wolodymyr Fesenko. Anlass ist auch der aktuelle Korruptionsskandal.

Interview von Bernhard Clasen
Ein Mann im Anzug spricht mit Vertretern der Presse
Korruption in der Ukraine Der Skandal weitet sich aus

Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre in der Ukraine tauchen weitere Namen auf. Auch der Leiter des Präsidialamtes soll mitgemischt haben.

Von Bernhard Clasen
Eine Frau steht im Scheinwerferlicht
Präsidentschaftswahl in der Ukraine Timoschenko versucht es nochmal

Die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko tritt bei der Wahl Ende März an. Ihre Chancen stehen gut.

Von Bernhard Clasen
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschaffung des Bürgergelds Noch mehr Härten, noch mehr Demütigungen
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Angedrohter Militärschlag gegen Iran Zu viele Tote
4
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
5
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
6
Winterdienst auf Geh- und Radwegen Spieglein, Spieglein auf der Straße