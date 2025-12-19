piwik no script img

Konzertempfehlungen für BerlinEin vergeblicher Glanz?

von Tim Caspar Boehme

In der letzten Kolumne des Jahres und auf den Bühnen der Stadt geht es festlich zu. Auf die eine oder andere Art.

Blick über die leeren Sitzreihen des Konzerthauses zur Bühne, oben Kronleuchter.
Ob so ein Glanz vergeblich ist, entscheidet sich immer erst beim Konzert. Hier das Konzerthaus Foto: Felix Löchner/Sichtkreis

J etzt wird mit Weihnachten wirklich Ernst gemacht. Doch bevor aufmerksame Leser dieser Kolumne stöhnen: „Nicht schon wieder Weihnachtsoratorium!“, gibt es Entwarnung. So soll es in den kommenden zwei Wochen zwar festlich zugehen, doch mit nicht vollends erwartbarem Musikbestand.

Da wäre zunächst das Weihnachtskonzert des Chors beziehungsweise der Chöre der St.-Hedwigs-Kathedrale. Zusammen mit der Kammersymphonie Berlin führen sie unter der Leitung von Harald Schmitt am Montag (22. 12.) im Konzerthaus eine Auswahl an saisongerechten Werken aus dem 19. Jahrhundert von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Rheinberger und Otto Nicolai zusammen mit dem „Magnificat“ des britischen Komponisten John Rutter aus dem Jahr 1990 auf. Das ist mal etwas Untypisches, ohne dass man gleich Angst bekommen muss. Bei Redaktionsschluss gab es noch Tickets (Konzerthaus, 22. 12., 20 Uhr, 10–30 Euro, ermäßigt 7–27 Euro).

Wer an Heiligabend etwas anderweitig Erbauliches benötigt, könnte sich vertrauensvoll an die Bar jeder Vernunft wenden. Dort wartet der Chansonnier Sebastian Krämer mit seinem Programm „Im Glanz der Vergeblichkeit“ auf. Krämer steht in einer Tradition, zu der Georg Kreisler ebenso gehört wie Christian Morgenstern, die aber gefiltert ist durch die Innovationen eines Helge Schneider und die Erfahrungen in Poetry-Slams, auf denen sich Krämer ebenso herumgetrieben hat.

Für Krämer gilt wie für alle, die sich auf Witze verstehen, dass da immer Trauer, Unheil und andere Verlustgeschäfte im Hinter- oder Untergrund lauern. Dass er als Hobbys „in Kannibalen-Kochrezepten stöbern und alte Deutschklausuren orchestrieren“ angibt, passt. Aufs Komponieren versteht er sich übrigens auch. Was die Tickets betrifft, siehe oben (Bar jeder Vernunft, 24. 12., 20 Uhr, 17,90–47,90 Euro, ermäßigt 12,50–18,50 Euro).

Und dann kommt gleich das nächste Jahr. Am Neujahrstag lädt der RIAS Kammerchor unter seinem Chefdirigenten Justin Doyle zum Neujahrskonzert in der Philharmonie mit dem etwas verwirrenden Titel „Eine venezianische Weihnacht“. Hat sich da jemand im Datum geirrt? Nein, denn das Jahr endete in der katholischen Kirche bis ins 17. Jahrhundert hinein noch am 24. Dezember.

Mit Weihnachten begann daher schon das neue Jahr, auch im Markusdom in Venedig. Für diesen schrieben Claudio Monteverdi, Giovanni Gabrieli und Francesco Cavalli damals Chorwerke, mit denen nun der RIAS Kammerchor den Jahresauftakt begrüßt. In die Entstehungszeit dieser Musik fällt auch der Übergang der Renaissance zum Barock. Festliches hatte da immer noch ein bisschen was Strenges. Aber nur ein klein wenig. Ach so, Tickets, tja, schnell sein hilft hoffentlich (Philharmonie, 1. 1., 20 Uhr, 20–70 Euro).

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Tim Caspar Boehme

 Kulturredakteur
Jahrgang 1971, arbeitet in der Kulturredaktion der taz. Boehme studierte Philosophie in Hamburg, New York, Frankfurt und Düsseldorf. Sein Buch „Ethik und Genießen. Kant und Lacan“ erschien 2005.
Themen #Sound der Stadt #taz Plan
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen liegen auf einer Bühne
Konzertempfehlungen für Berlin Müßiggang diskursiv aufgeladen
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Christiane Rösinger präsentiert Songs über die Müdigkeit, das Splitterorchester lädt ins Silent Green, und mit dem Saxofonisten Daniel Glatzel wird es experimentell.

Die Musiker des Ensemble KNM stehen vor ihren auf dem Boden verteilten Instrumenten.
Konzertempfehlungen für Berlin Wo Symmetrie verkrüppelt
Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme

Diese Woche inspirieren Teppiche zu Musik, Umhängekeyboards kommen zum Einsatz, und man darf sogar selbst singen. Jauchzet, frohlocket!

Die Band Vrouw
Konzertempfehlungen für Berlin Musik für die Polykrisen
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Schorsch Kamerun singt „akute“ Songs, der Nerven-Bassist Julian Knoth macht auch Lo-Fi. Und die fünf Frauen von Vrouw lassen die Synapsen flirren.

taz plan

Bewegungstermine und Kulturempfehlungen für Berlin

Menschen liegen auf einer Bühne
Konzertempfehlungen für Berlin Müßiggang diskursiv aufgeladen
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Christiane Rösinger präsentiert Songs über die Müdigkeit, das Splitterorchester lädt ins Silent Green, und mit dem Saxofonisten Daniel Glatzel wird es experimentell.

12.12.2025

Drei Bilder nebeneinander an einer Wand
Die Kunst der Woche Malerei, die für sich spricht
Kolumne Berliner Galerien von Beate Scheder

Bei Meyer Riegger verwandelt Miriam Cahn Leinwände in Textkörper. Bei Max Hetzler erweitert Janaina Tschäpe ihre Bilder mit poetischen Titeln.

9.12.2025

Polizei und Demonstranten stehen sich in Gießen an der Auffahrt der L3047 auf die B429 gegenüber. Auf einem Frontbanner steht: "Antifa & Gewerkschaften - Gemeinsam gegen rechts".
Im Rechtsruck gegen den Faschismus Antifa – mit oder gegen Deutschland?
Kolumne Bewegung von Timm Kühn

Der Antifa-Ratschlag in Berlin zeigt, dass die Aktivisten vor denselben Fragen wie die Klimabewegung stehen. Es ist ein wichtiges Treffen der Szene.

7.12.2025

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Russische Vermögen und Ukrainekrieg Beim EU-Gipfel könnte es knallen
2
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
3
Abschiebung in die Türkei Klassenkampf für Nihat
4
Mercosur-Abkommen mit Südamerika Übertriebene Kritik
5
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten
6
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“