piwik no script img

Komponist Lô Borges ist gestorbenNur scheinbar harmlose „Tralala“-Singerei

Der brasilianische Komponist Lô Borges ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Mit seinen stilbildenden Songs übte er auch Kritik an der Militärdiktatur.

Drei Frauen tanzen und lachen, historische schwarz-weiß-Aufnahme aus den Siebziger Jahren aus Brasilien
Brasilien, in den siebziger Jahren: hier sprach Lô Borges mit Freunden über Einflüsse auf die Música popular brasileira Foto: Werner Otto/United Archives/picture alliance
Julian Weber

Von

Julian Weber

Sein erstes Bezugssystem war das Schachbrettmuster der Stadtviertel in seiner Heimatstadt Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais. Im Viertel Santa Tereza versammelte sich Salomão Borges Filho, genannt Lô, Mitte der 1960er an der Kreuzung Divinopolis/Paraisopolis, um zunächst mit Freunden über die Beatles, Jazz und deren Einfluss auf die Música popular brasileira (Mpb) zu debattierten. Das Palavern an der Straßenecke wurde 1970 auf dem Lifehack-Album „Clube da Esquina“ (Cornerclub) verewigt.

„Clube da Esquina“ gilt heute als Meisterwerk der brasilianischen Popmusik. Ende der 1960er Jahre war Borges dafür von dem (auch aus Minas Gerais stammenden) Milton Nascimento nach Rio gelockt worden. Er hatte den 18-jährigen Gitarristen in Santa Tereza entdeckt und war von dessen Fingerfertigkeit und kompositorischem Genie überzeugt.

Das Album „Clube da Esquina“ enthält stilbildende Songs und Streicherarrangements von Weltformat und übte durch scheinbar harmlose „Tralala“-Singerei zudem subtile Kritik an der Zensur der Militärjunta. Lange Instrumentalpassagen wirken wie Landschaftsgemälde: tief kontrastiert, entspannt und druckvoll zugleich. US-Autor John Krich schreibt in seinem Buch „Orpheus’ Kinder“ von „übernatürlichen Klängen“, die aus der Musik von Minas Gerais sprechen.

Borges wurde in den frühen 1970ern vor allem als Songwriter für Stars verpflichtet. Neben Nascimento tauchen seine Kompositionen bei Tom Jobim und Elis Regina auf. Die Solokarriere begann mühselig. Dem Debütalbum „Disco de Tênis“ (1972) folgte erst 1978 der Nachfolger „A Via-Láctea“. Im gleichen Jahr erschien „Clube da Esquina II“, ein Soloalbum. Erst in den Nullerjahren wurde Borges für sein solistisches Werk vollständig anerkannt. Wie nun bekannt wurde, starb der 75-Jährige am 2. November an den Folgen einer Arzneimittelvergiftung.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bossa Nova #Nachruf #Brasilien #Komponist
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt des verstorbenen Musikers Hermeto Pascoal
Jazz-Musiker Hermeto Pascoal ist tot Eleganz des Bauchgluckerns

Der brasilianische Multiinstrumentalist Hermeto Pascoal ist gestorben. Sein Erfindungsreichtum prägte auch den US-Jazz. Ein Nachruf.

Von Detlef Diederichsen
Sergio Mendes lehnt mit dem Ellbogen an einem Klavier
Musiklegende Sergio Mendes ist tot Der wandlungsfähige Multiplikator

Sergio Mendes fusionierte Bossa Nova mit Pop, brachte brasilianische Leichtigkeit zum Jazz und förderte Talente. Nachruf auf einen großen Vermittler.

Von Detlef Diederichsen
Bossa Nova vom Río de la Plata Schwermut und Leichtigkeit

Der argentinische Gitarrist Agustín Pereyra Lucena war ein Liebhaber brasilianischer Musik. Nun wurde sein Debütalbum von 1970 neu veröffentlicht.

Von Ole Schulz
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
3
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
4
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
5
Biografie über Björn Höcke Ein planvoll agierender Ideologe
6
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?