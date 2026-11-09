Kommunalwahlen in Südafrika Regenbogennation, diesmal richtig

D reißig Jahre lang ging in Südafrika nichts ohne den „Afrikanische Nationalkongress“ (ANC) von Nelson Mandela. Er hatte als Vertretung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika immense Opfer gebracht, um die weiße Terrorherrschaft namens Apartheid auf friedlichem Wege zu beenden. Nachdem das 1994 endlich gelang, regierte der ANC jahrzehntelang unangefochten.

Das ist jetzt vorbei. Und wenn es einmal bröckelt, geht es sehr schnell. Bei den Parlamentswahlen 2024 büßte der ANC erstmals die absolute Mehrheit ein. Jetzt ist er in den meisten großen Städten nicht einmal mehr stärkste Kraft. Nur noch 30 Prozent der Südafrikaner wählten bei den Kommunalwahlen der vergangenen Woche den ANC. In vielen Großstädten sind es gerade mal 20 Prozent. Nur in abgelegenen ländlichen Regionen bleibt die alte Befreiungsbewegung für die Menschen alternativlos.

Ein Generationenwandel vollzieht sich, und er ist unumkehrbar und folgerichtig. Das Südafrika der 2020er Jahre hat andere Probleme als das Südafrika der 1990er Jahre, und die Lösungen von früher sind nicht die Lösungen von heute.

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Überall in Afrika hat die Generation der Unabhängigkeitskämpfer erleben müssen, dass die Nachgeborenen andere Prioritäten setzten. Es ist Südafrikas ANC hoch anzurechnen, dass er nicht nur die Apartheid friedlich und versöhnlich überwand, sondern auch jetzt das Schwinden seiner politischen Macht akzeptiert. Freiheit bedeute eben auch das Recht, sich zu trennen, lautete die erste Reaktion des ANC auf seine Wahlniederlagen.

In unterschiedlichen Regionen und Milieus haben sich jetzt unterschiedliche Gegenkräfte durchgesetzt. Südafrika wird politisch pluraler und diverser, was seiner gesellschaftlichen Realität besser entspricht als die Hegemonie einer einzigen Partei. Als Schwarz und Weiß die Apartheid einst gemeinsam überwanden, nannte man Südafrika hoffnungsfroh die „Regenbogennation“. Es war immer mehr Anspruch als Wirklichkeit. Vielleicht braucht es jetzt das Ende der ANC-Vorherrschaft, damit der Regenbogen Realität werden kann.