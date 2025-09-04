piwik no script img

taz zahl ich

Koalition der Willigen26 Länder für Sicherungstruppe für Ukraine

Die Koalition der Willigen hat sich auf mehr Unterstützung für die Ukraine geeinigt. Deutschland will seine Hilfe für die Luftverteidigung aufstocken.

Emmanuel Macron (r), steht mit Wolodymyr Selensky im Eingangsbereich, hinter ihnen steht ein Soldat und salutiert
Hilfe für die Ukraine: Macron empfängt Wolodmyr Selenskyj in Paris zum Treffen der Koalition der Willigen Foto: Michel Euler/ap/dpa
Anastasia Zejneli
Von Anastasia Zejneli

Berlin taz | 26 Länder wollen sich an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen. Das erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen der Koalition der Willingen in Paris. Man werde die Ukraine nach einem Frieden oder ­Waffenstillstand mit Truppen „auf dem Land, auf der See und im Himmel“ unterstützen. Die Koalition wolle die Ukraine in einem Maße unterstützen­, dass sie sich nicht nur wehren, sondern auch abschrecken könne. Zudem werde in den nächsten Tagen die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien für die Ukraine endgültig festgelegt, sagt Macron. Die Ukraine werde künftig ­Sanktio­nen gegen Russland mit den USA abstimmen.

„Ich danke allen für diese wichtige Arbeit“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagnachmittag nach dem Treffen auf der Plattform X und dankte weiter „für die Unterstützung unserer Bevölkerung und für ihre Bereitschaft, weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen und uns beim Schutz von Menschenleben zu helfen“.

Am Treffen der „Koalition der Willingen“ beteiligten sich Ver­tre­te­r*in­nen von rund 30 westlichen Verbündeten der Ukraine und Selenskyj selbst. „Wir haben ausführlich darüber diskutiert, inwieweit jedes Land bereit ist, einen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace zu leisten“, erklärte Selenskyj weiter. Man habe „Positionen abgestimmt und Elemente der Sicherheitsgarantien überprüft“.

Gespräche zwischen Russland und Ukraine auf Eis

Die Koalition, die mehrheitlich aus europäischen Partnern, aber auch Regierungsvertretern aus Kanada, Australien und Japan besteht, teile die Ansicht, dass Russland alles daransetze, den Verhandlungsprozess in die Länge zu ziehen und den Krieg zu verlängern. Die Unterstützung für die Ukraine müsse daher verstärkt und der Druck auf Russland erhöht werden, forderte Selenskyj.

Indes scheinen weitere Gespräche zwischen Ver­tre­te­r*in­nen russischer und ukrainischer Delegationen auf Eis zu liegen. Kremlchef Wladimir Putin hatte sich zwar am Donnerstag bereit erklärt, Selenskyj zu treffen, allerdings nur, wenn dieser nach Moskau reisen würde. Gleichzeitig zweifelte er weiterhin die Legitimität Selenskyjs an, indem er erneut betonte, dass seine Amtszeit abgelaufen sei und seit Kriegsbeginn keine Wahlen stattgefunden hätten.

Am Mittwoch hatte Russland bereits europäische Überlegungen zur Entsendung internationaler Truppen in die Ukraine als „inakzeptabel“ zurückgewiesen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte in Moskau, man habe nicht vor, über einen solchen Schritt in irgendeinem Format zu diskutieren.

Seit Anfang März versucht die Koalition der Willigen in zahlreichen Treffen ein Gegengewicht zur Unterstützung der USA bei einem möglichen Frieden in der Ukraine zu organisieren. Konkrete Pläne konnten sie bisher noch nicht vorweisen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer, die die Koalition anführen, betonten am Donnerstag, dass eine europäische Sicherheitstruppe in der Ukraine in jedem Fall die Unterstützung der Vereinigten Staaten benötige.

US-Präsident Donald Trump wurde am Nachmittag telefonisch über die Inhalte der Diskussionen informiert. Trump hatte im Vorhinein mehrfach erklärt, dass die europäischen Länder den größten Teil der Last bei der Bereitstellung der Garantien tragen müssen, während Washington die Operationen „wahrscheinlich … aus der Luft“ unterstützen werde.

Kanzler Friedrich Merz nahm per Videoschalte an dem Treffen teil. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin will Deutschland die ukrainische Luftverteidigung und ihre offensiven militärischen Fähigkeiten stärken. Über die Pläne hatte zuerst der Spiegel berichtet. Konkret im Gespräch ist demnach bei der deutschen Unterstützung für die Luftverteidigung ein Zuwachs von 20 Prozent pro Jahr. Berlin wolle außerdem vier mechanisierte Infanterie­brigaden ausrüsten, was auf 480 Infanteriefahrzeuge pro Jahr hinausliefe, darunter auch Schützenpanzer.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Wolodymyr Selenskij #Emmanuel Macron #Verteidigung #Kanzler Merz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein mann macht Klimmzüge am Kanonenrohr eines ausgebrannten Panzers

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

Europa muss die Ukraine als Lösung ansehen, nicht als Problem, sagt Jaroslaw Hrytsak. Selenskyj hält er für einen Populisten mit „menschlichem Antlitz“.
Interview von Barbara Oertel

Luftangriffe auf die Ukraine

„Drohnen klingen wie Mopeds“

Jede Nacht überzieht Russland die Ukraine mit Raketen- und Drohnenangriffen, Zivilisten sterben. Die Betroffenen kennen sich damit inzwischen aus.
Von Bernhard Clasen

Unser Fenster nach Russland

Schulen, Kirche, Krieg – wie der russische Staat die Jugend formt

Podcast „Freie Rede“ von Tigran Petrosyan
Wie stark prägt Kreml-Propaganda Russlands Jugend? Darüber sprechen wir mit DOXA-Herausgeberin Ekaterina Martynova.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

2

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

3

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

4

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

5

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

6

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme