Berlin taz | Während Klimaschützer ein Verbot von Inlandsflügen fordern, führt die Airline Condor mit ihrem nächsten Sommerflugplan innerdeutsche Strecken ein. Einmal täglich geht es dann ab Ende März von Frankfurt am Main nach Berlin, Hamburg und München und zurück, wie die Fluggesellschaft am Dienstag mitteilte.

Condor sieht darin eine Marktlücke. In Folge der Coronakrise war die Zahl der Inlandsflüge in Deutschland massiv gesunken. 2023 gab es nur noch etwa ein Viertel so viele Inlandsflüge wie 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie. Über die Hälfte der Geschäftsreisenden nutzt inzwischen die Bahn, viele reisen beruflich weniger und nutzen verstärkt Online-Konferenzen. Dafür gibt es Condor-Chef Peter Gerber zufolge einen wachsenden Trend, Dienstreisen und Freizeit miteinander zu verbinden. Die neuen Inlandsstrecken dienen aber auch als Zubringer für die Flüge der Airline auf die Kanaren, Kuba oder in die USA.

Der innerdeutsche Flugverkehr wird bisher von der Lufthansa dominiert, hier steigen die Zahlen langsam wieder an. Nach den jüngsten Zahlen des Branchenverbandes BDL werden im Winter bis einschließlich März aber weiterhin nicht einmal halb so viele Sitzplätze (48 Prozent) auf innerdeutschen Flügen angeboten wie vor der Pandemie.

Für das Klima ist der Rückgang positiv. Fliegen ist eine besonders klimaschädliche Reiseform. Laut einer aktuellen Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung verursachen Spitzenverdiener siebenmal so viel CO2 wie Einkommensschwächere – Ursache dafür ist vor allem, dass diese viel mehr Flugreisen unternehmen.

Start erzeugt besonders viel CO2

Klimaschädlich sind vor allem Langstreckenflüge, auf kurzen Distanzen werden aber relativ gesehen viele klimaschädliche Emissionen ausgestoßen. Der Grund: Der Start erfordert besonders viel Energie. Außerdem gibt es klimafreundlichere Alternativen. Bei einem Inlandsflug stößt ein Flugzeug laut Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt durchschnittlich 214 Gramm CO2 pro Person pro Kilometer aus, bei der Bahn liegt der Wert bei 29 im Fernverkehr und bei 54 im Nahverkehr. Autos erzeugen im Schnitt 154 Gramm CO2 pro Person pro Kilometer.

Klimaschützer fordern deshalb seit langem ein Verbot von Inlandsflügen, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte im vergangenen Jahr, er wolle sie ab dem Jahr 2035 untersagen. In mehreren Ländern sind Inlandsflüge inzwischen eingeschränkt. Frankreich verbietet diese seit vergangenem Jahr, wenn eine Strecke innerhalb von zweieinhalb Stunden auch per Zug zu schaffen ist.

Diese Regelung ist allerdings löchrig: Frankreichs zentraler Flughafen Paris Charles de Gaulle (CDG) ist ausgenommen, die Bahn macht keiner einzigen Flugstrecke zum Flughafen CDG innerhalb von 2,5 Stunden Konkurrenz. Auch in den skandinavischen Ländern schreitet die Gesetzgebung voran: Schweden und Dänemark haben angekündigt, dass alle Inlandsflüge ab 2030 emissionsfrei sein müssen. Das könnte einem Verbot gleichkommen, denn entsprechende Verkehrsflugzeuge existieren noch nicht. Norwegen will bis 2040 nachziehen.