Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Louie, 8 Jahre alt.

Vielleicht warst du ja schon einmal wandern und weißt, wie anstrengend es sein kann, einen Berg hinaufzulaufen oder sogar zu erklettern. Wenn man vor ihnen steht, wirken sie beinahe wie Giganten aus Stein.

Jetzt stellst du dir also die Frage, ob die Menschen schon auf allen Bergen der Erde gewesen sind. Man schätzt, dass etwas über eine Million Berge auf unserem Planeten stehen. Eine exakte Zahl gibt es aber nicht. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Menschen nicht einig sind, ab wann ein Hügel als Berg zählt.

Wie du vielleicht weißt, sind die höchsten Berge der Welt, wie der Mount Everest, schon oft bestiegen worden. Viele Bergsteiger und Bergsteigerinnen träumen davon, einmal auf so einem hohen Gipfel zu stehen. Manche haben sich sogar das Ziel gesetzt, alle 14 Achttausender zu erklimmen, also alle Berge, die über 8.000 Meter hoch sind. Geschafft haben das bereits 53 Menschen.

Die besonders hohen Gipfel wurden alle bereits erklommen. Aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, lieber Louie: Der Mensch war noch lange nicht auf allen Bergen der Welt. Ein Grund dafür ist, dass viele von ihnen extrem abgelegen sind. Sie stehen im dichten Regenwald, mitten in der Wüste oder in hohen Gebirgen wie dem Himalaja oder in Teilen der Antarktis, die noch kaum erforscht sind.

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Ihre Besteigung wäre sehr schwierig und höchst riskant. Was übrigens auch für manche der besser erreichbaren Berge gilt: Dort kann sich das Wetter plötzlich ändern, es kann zu Steinschlägen oder Lawinen kommen. Es wäre einfach zu gefährlich, sie zu erklimmen.

Ein ganz anderer Grund ist, dass manche Berge aus religiösen Gründen nicht bestiegen werden dürfen. Sie werden nämlich als heilig angesehen. Oft glauben die Menschen, die in der Nähe der Berge wohnen, dass Götter oder Geister oder andere Wesen dort wohnen.

Ein Beispiel dafür ist der Gangkhar Puensum in Bhutan, einem kleinen asiatischen Land, das im Himalaja liegt. Der Gangkhar Puensum ist 7.570 Meter hoch und der höchste Berg der Welt, dessen Gipfel noch nie jemand bestiegen hat. Aus Respekt vor der Kultur und weil es nicht sicher ist, ist das Bergsteigen dort komplett verboten.

Vermutlich werden wirklich nie alle Berge auf unserem Planeten bestiegen werden. Aber vielleicht wirst du ja eines Tages ganz oben auf einem Berg stehen, auf dem noch nie jemand vor dir war. Marlene Speckan