Was ist eine Geburtstagsparty ohne Luftballons? Keine Party! Dabei gibt es Ballons in allen möglichen Farben und Formen, und natürlich hast du auch schon bemerkt, dass manche wie von selbst fliegen können. Aber Achtung! Wenn man bei denen nicht aufpasst, entwischt die Schnur, und der Ballon steigt nach oben, hoch in den Himmel tanzt er dann. Man muss den Kopf richtig in den Nacken legen, damit man ihn noch erkennt. Und dann ist er verschwunden. Wohin? Das klären wir gleich.

Doch zunächst schauen wir mal, warum manche Luftballons eigentlich fliegen. Das ist nämlich keine Magie, sondern liegt an einem bestimmten Gas, das in den Ballon gefüllt wurde. Das Gas heißt Helium, und es ist leichter als die Luft, die sich um uns herum befindet. Lässt du so einen Luftballon – beziehungsweise ist es nun ja nicht mehr ein Luft-, sondern ein Heliumballon – los, steigt er also nach oben. Auftriebskraft nennt sich das. Auftriebskraft entwickelt zum Beispiel auch ein Flaschenkorken in einem Wasserglas, wo er an die Oberfläche steigt.

Wenn heliumgefüllte Luftballons nicht unterwegs irgendwo hängen bleiben, können sie so hoch steigen wie ein Passagierflugzeug, also etwa zehn Kilometer. Das sind hundert Fußballfelder an der langen Seite übereinandergestapelt – ganz schön weit weg. In dieser Höhe verändert sich der Luftdruck, was dazu führt, dass sich das Helium im Ballon ausdehnt und mehr Platz braucht. Der Ballon wird also größer und größer, bis das Gummi irgendwann nicht mehr standhält. Und dann: Peng!

Ballons sind gefährlich für Tiere

Der kaputte Ballon fällt zurück in Richtung Erde. Doch durch den Wind landet er nicht dort, wo du ihn losgelassen hast. Zwischen Start- und Landepunkt können mehrere Hundert Kilometer liegen, oft ist so ein Ballon fast einen ganzen Tag lang unterwegs.

Zurück auf der Erde kann er zum Problem werden. Für die Natur ist es schlecht, wenn ein kaputter Gummiballon einfach so herumliegt und nicht richtig entsorgt wird. Vögel und andere Tiere denken nämlich, das könnte Futter sein. Oder sie verknoten sich in der Ballonschnur. Das kann für sie ziemlich gefährlich oder sogar tödlich sein.

Luftballons verschwinden also eigentlich gar nicht, wenn wir sie loslassen. Nach ihrer Reise durch die hohen Lüfte stürzen sie ab und werden zu Müll. Auch wenn es natürlich cool aussieht, einen Luftballon aufsteigen zu lassen: Du solltest ihn besser festhalten!