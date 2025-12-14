piwik no script img

Kinder fragen, die taz antwortetWieso fliegen Tauben so laut?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Johanna, 10 Jahre alt.

Tauben fliegen auf einem Platz
Tauben machen extra viel Krach beim Fliegen Foto: Wolfgang Maria Weber/imago
Heiko Werning

Von

Heiko Werning

Das ist eine gute Beobachtung! Tatsächlich hört man bei einigen Vögeln ihr Flattern laut und deutlich, bei anderen kaum und bei manchen überhaupt nicht. Woher kommen diese Unterschiede, obwohl alle doch einfach durch die Luft fliegen?

Luft kommt uns vor, als sei da nichts. Das stimmt aber nicht: Du atmest ja Luft, weil Du Sauerstoff brauchst. Manchmal stinkt’s auch, dann ist noch etwas anderes in der Luft, was Du meistens nicht siehst, aber riechst. Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen, die gasförmig sind. Gase bestehen aus Molekülen, stell sie Dir als winzig kleine, durchsichtige Kügelchen vor, durch die wir uns bewegen wie durch Wasser. Schall entsteht dadurch, dass diese Luft-Kügelchen in Bewegung gebracht werden. Unser Ohr registriert diese Schallwellen und nimmt sie als Geräusche wahr.

Wenn Vögel mit ihren Flügeln schlagen, erzeugen sie Schallwellen. Weil Tauben vergleichsweise groß und schwer sind und ihre Flügel vergleichsweise kantig und starr, müssen sie ordentlich flattern, um in die Luft zu kommen. Das macht sie lauter als einen kleinen Spatz. Andere große Vögel, wie etwa Eulen, verhindern solche Fluggeräusche mit speziellen „Schalldämpfer-Federn“. Das hilft ihnen, sich lautlos auf ihre Beute zu stürzen. Tauben fressen aber nur Körner, da ist es ihnen egal, ob sie dabei Krach machen.

Tatsächlich machen viele Tauben sogar extra viel Krach beim Fliegen. Ringeltauben etwa klatschen ihre Flügel beim Hochfliegen besonders kräftig zusammen und machen so das typische Taubengeräusch – flapp, flapp. Es dient Artgenossen zur Warnung vor einer möglichen Gefahr. Die australischen Schopftauben haben sogar Spezialfedern, die beim Fliegen ähnlich wie eine Pfeife funktionieren. Auch die dabei entstehenden Töne warnen ihre Artgenossen.
Wahrscheinlich können Vögel sich durch Fluggeräusche noch ganz andere Sachen mitteilen. Manche nutzen das Geflatter wohl auch, um sich zu unterhalten. Natürlich könnten sie ihren Kumpels auch mit der Stimme etwas erzählen, aber das kostet zusätzliche Anstrengung, während der Luftzug beim Fliegen sowieso entsteht. Die Schallwellen müssen dann nur noch durch Federn oder Flügel in die richtige Form gebracht werden, und schon weiß jede Taube in der Umgebung Bescheid. Tauben sind nämlich kein bisschen taub, sondern haben sich ganz offensichtlich jede Menge zu erzählen.

