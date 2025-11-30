Stellen wir uns mal die folgende Situation vor, auch wenn es langsam Winter wird: Man ist im Strandurlaub und die Sonne scheint aufs klare Wasser, der Meeresboden sieht gestochen scharf aus. Vielleicht schwimmen noch ein paar nette Meerestiere herum oder ein bisschen Seetang windet sich rhythmisch. Man denkt sich: Die würde ich gerne etwas näher anschauen.

Oder wenn man noch nicht am Strand war, kennt man es vielleicht, wenn man mal im Schwimmbad das Armband mit dem Schlüssel ins Becken fallen lassen hat. Sobald man den Kopf unter Wasser gesteckt und die Augen geöffnet hat, ist von dem Sand, den Tierchen oder dem Armband nicht mehr viel zu sehen. Alles ist verschwommen und schwummrig.

Man blinzelt ein paar Mal, aber auch das hilft nicht, die Sicht bleibt verschwommen. Woran das liegt, erklärt Peter Wich. Er arbeitet an der Universität in Sydney in Australien und forscht dort zu Bioorganischer Chemie: „Unser Auge ist eigentlich ein ausgeklügeltes optisches System: Hornhaut und Linse brechen das Licht so, dass es genau auf unserer Netzhaut landet, wo das scharfe Bild entsteht.“ Der Grund, warum das unter Wasser nicht passieren kann: Weil „unser Auge an das Medium Luft angepasst ist“, so erklärt es Wich.

Unter Wasser arbeiten unsere Augen anders, weil das Wasser das Licht anders bricht.

Einer der zu Lande und unter Wasser den Durchblick hat: der Vieraugenfisch

Einfach ausgedrückt, „lenkt“ Wasser Licht stärker als Luft. Das führt dazu, dass der Unterschied zwischen unserer Hornhaut und dem Wasser viel kleiner ist. Die Lichtstrahlen werden dadurch nicht mehr richtig gebündelt, das Bild entsteht dann hinter der Netzhaut statt direkt darauf wie an Land. Aus diesem Grund erscheint uns alles verschwommen.

Um unter Wasser aber trotzdem scharf sehen zu können, gibt es einen Trick, den du bestimmt kennst: Schwimm- oder Tauchbrille aufsetzen. Dann hat man nämlich den gleichen physikalischen Effekt wie zu Land, erklärt Peter Wich: „Setzen wir eine Taucherbrille auf, befindet sich wieder eine dünne Luftschicht zwischen Auge und Wasser. So kann das Licht wieder richtig gebrochen werden, und wir sehen auch unter Wasser scharf.“

Menschen sehen zu Land scharf und Fische im Wasser. Wusstest du, dass es ein paar Tiere gibt, die beides können? Der Vieraugenfisch etwa lebt an der Wasseroberfläche und hat seine Augen in zwei Hälften aufgeteilt: eine für die Luft, eine für das Wasser. So sieht er oben und unten gleichzeitig klar.