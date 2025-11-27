piwik no script img

Kinder fragen, die taz antwortetWie oft in ihrem Leben schnurrt eine Katze?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Edda, vier Jahre alt.

Eine junge Katze
Katzen schnurren, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist Foto: Sofiia Potanina/imago
Heiko Werning

Von

Heiko Werning

Bei so einer schönen Frage schnurrt man gleich vor Behaglichkeit! Denn das ist ein Grund, warum Katzen schnurren: Sie fühlen sich wohl und zeigen das. Ihren Artgenossen, dem Menschen oder auch nur sich selbst. Direkt nach der Geburt geht es los. Wenn die Mutter den Jungen Milch gibt, schnurrt sie zur Beruhigung. Die lernen das Schnurren sofort und signalisieren dann damit, dass alles in Ordnung ist – und dass sie überhaupt da sind.

Denn bei oft fünf Kätzchen in einem Wurf ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Da hilft es, wenn es aus fünf Kehlchen schnurrt. Wie Katzen es hinkriegen, ausdauernd im tiefen Tonbereich zu schnurren?

Erst kürzlich wurde dafür eine Erklärung gefunden: Ein Gewebepolster im Kehlkopf sorgt für das erstaunliche Geräusch, und es benötigt dafür weder einen nervlichen Impuls aus dem Gehirn noch Muskelkraft. Das Schnurren läuft also ganz unbewusst ab. Deswegen kann die Katze gleichzeitig auch zum Beispiel fressen.

Bei einer Begegnung mit anderen Katzen wird geschnurrt, um zu signalisieren, dass man die Krallen nicht ausfahren will und friedlich gestimmt ist. Es ist also auch ein Signal der Beschwichtigung und der Unterordnung. Auf den Menschen hat das Geschnurre zudem einen Wohlfühl-Effekt.

Das Schnurren fördert sogar unsere Gesundheit: Es wirkt sich erwiesenermaßen positiv aus auf unseren Blutdruck, Hormonspiegel und die Psyche. Das ist kein Zufall, sondern Strategie: Die Neigung zum Schnurren ist genetisch fixiert und von Katze zu Katze unterschiedlich. Straßenkatzen haben ein besonders ausgeprägtes Schnurr-Gen, sie sind darauf angewiesen, sich mit Menschen gutzustellen, Rassekatzen schnurren weniger, die werden halt auch so verhätschelt.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Nicht nur der menschlichen Gesundheit tut das Schnurren gut, sondern auch der kätzischen: Vermutlich beschleunigen kranke Katzen ihren Heilungsprozess damit. Was bedeutet, dass Katzen auch dann schnurren, wenn sie krank sind.

Tja, und wie oft schnurren sie nun? Ein realistischer Durchschnittswert könnte sein, dass eine Katze fünf Mal am Tag insgesamt eine Stunde schnurrt. Nehmen wir ein Alter von 15 Jahren an, schnurrt es also fünf Mal am Tag 365 Mal im Jahr über 15 Jahre, also 5 x 365 x 15 = 27.375 Mal, und zwar über 15 x 365 x eine Stunde, also 5.475 Stunden lang. Das gilt zwar nicht für jede Katze, aber bestimmt für irgendeine – vielleicht ja sogar für Deine! Da möchte man gleich zufrieden mitschnurren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kinderfrage #Katzen #Tier #wochentaz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
EIn Bierfass polter und holpert und rollt durchs Bild
Kinder fragen, die taz antwortet Warum weiß die taz immer die Antworten auf die Kinderfragen?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Mara, 7 Jahre alt.

Von Antje Lang-Lendorff
Ein Kind spielt Kaffeekochen in einer Spielzeugküche
Kinder fragen, die taz antwortet Wie viel Kaffee dürfen Kinder trinken?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Terje, 10 Jahre alt.

Von Johanna Weinz
Porträt einer jungen Frau, die in einen Spiegel schaut und an den Augenringen zieht.
Kinder fragen, die taz antwortet Wodurch entstehen Augenringe?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Mara, 12 Jahre alt.​

Von Luisa Faust
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
2
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär
3
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
4
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
5
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code
6
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um