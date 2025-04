Das hast du aber gut beobachtet, Leo! Wenn wir niesen müssen, bleibt es oft nicht bei einem Hatschi, sondern wir müssen gleich zweimal oder sogar noch häufiger niesen. Um zu verstehen, warum das so ist, sollten wir uns erst einmal genauer anschauen, warum wir überhaupt niesen.

Es beginnt immer mit einem kribbligen Gefühl in der Nase. Bestimmt hast du schon gemerkt, dass du einen Nieser nicht aufhalten kannst, egal wie sehr du dich bemühst. Das liegt daran, dass dein Körper auf einen Reiz reagiert, den Vorgang nennt man auch Reflex. Genauso wie beim Blinzeln passiert das automatisch.

Beim Niesen möchte sich dein Körper immer von Sachen wie Staub, Pollen oder Viren befreien, die in deine Nase gelangt sind. Damit sie von dort nicht weiter in den Körper wandern und dafür sorgen, dass wir krank oder anderweitig belastet werden, niesen wir: „Hatschi!“ – „Gesundheit!“ – „Hatschi!“.

Aber woher weiß die Nase, wann sie niesen soll? In der Nasenschleimhaut sitzen Zellen, die bemerken, wenn da etwas ist, was dort eigentlich nicht hingehört. Zellen sind winzige Bausteine, aus denen fast alle Lebewesen bestehen, auch der Mensch.

Sobald die Zellen in der Nasenschleimhaut Fremdkörper erkennen, geben sie die Nachricht an das Gehirn weiter. Von dort kommt dann das Kommando: „Niese!“. Dafür atmet man immer erst einmal kräftig ein. Danach ziehen sich die Muskeln, die man zum Ausatmen braucht, schlagartig zusammen und schießen die eingeatmete Luft explosionsartig nach draußen.

Sie saust dabei mit 160 km/h heraus – das ist so schnell wie ein Orkan. So versucht der Körper, die Nase von den Eindringlingen zu befreien, die wir durch normales Ausatmen nicht loswerden. Das ist also der Zweck des Niesens.

Aber warum niesen wir oft gleich mehrfach? Das liegt daran, dass ein Nieser meistens nicht reicht, um den Fremdkörper zu entfernen. Beim ersten Mal wird das Teilchen häufig nur etwas gelockert, bleibt aber noch in der Nase. Erst das zweite große Hatschi befreit uns vollständig von dem Staubkorn oder Virus. Manchmal braucht es sogar noch mehr Anläufe.

Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass du oft niesen musst, wenn du erkältet bist. Das liegt dann an einer gereizten Nasenschleimhaut, die durch die Krankheit empfindlicher ist als sonst. Dadurch reagieren die Zellen schon bei den kleinsten Reizen, auch wenn sich vielleicht gar kein Fremdkörper in der Nase befindet.