3. Januar 2026, 7:30: In Kai Wegners Häuschen in Kladow klingelt der Wecker. „Mindset ist alles“, brüllt die motivierende Männerstimme. Der schlaftrunkene Bürgermeister rollt sich um, murmelt „noch fünf Minuten …“ und versteckt sich hinter Katharina Günther-Wünsch (KGW) wie ein Politiker vor unangenehmen Fragen.

8:07: Ping: Whatsapp-Nachricht von Sentaskollegin Iris Spranger: „Gumo Kai, sorry dass ich dich am Wochenende störe, aber wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Es gibt einen sehr, sehr großen Stromausfall. Ich glaube, du musst sehr, sehr dringend was machen.“

8:08: Wegner an Spranger: „Grüner Bezirk, keine Prio 1“

8:09: Spranger: „Dachte, du bist so dicke mit den Grünen“

8:09: Wegner: „Mal was anderes, hab gehört, dass du mit der Polizeipräsidentin zum Super Bowl fliegst. Würde da gerne auch dabei sein. Habt ihr noch ein Plätzchen für mich?“

8:10: Spranger: „Nur, wenn du endlich deinen Widerstand gegen die Expo aufgibst“

8:10: Wegner: „Ich lass mir das beim Tennis nachher mal durch den Kopf gehen. Eine ganz andere Sache: Was ist eigentlich der Stand beim Görli?“

8:11: Spranger: „Sperrfrist“ (Kichersmiley)

8:45: „Unglaublich, die Spranger! So unchristlich. Hat die noch nie was vom heiligen Wochenende gehört?!“, empört sich Wegner bei KGW, während diese ihm Waden und Ohrläppchen massiert.

9:00: Wie immer bringt KGW Wegner um Punkt 9 Uhr das Frühstück ans Bett. Wahrend Robert Habeck in Krisenzeiten Müsli mit Wasser isst, gibts im Hause Wegner-Wünsch ein üppiges Büffet von Butter Lindner. Sonntags gibts für Kai sogar Nutella – und heimlich vegane Schinkenwurst.

9:58: Der Postbote klingelt. Wegner reißt ihm das Paket aus der Hand: „Es ist das Lego-Modell einer Magnetschwebebahn!“, ruft er aufgeregt KGW zu. „Ich baue es sofort zusammen.“ Wegner zieht sich in sein Büro (Homeoffice) zurück. Seine Partnerin wundert sich: „Ist das nicht für Ute Bonde?“, aber Kai ist schon ganz vertieft und hört sie gar nicht. „Vergiss nicht, dass wir nachher Tennis spielen“, ruft sie ihm noch zu.

10:04: 14 verpasste Anrufe vom Chef der Senatskanzlei.

10:17: Wirtschaftssenatorin Giffey wegdrücken. Die Magnetschwebebahn braucht Kais volle Konzentration.

11:33: Giffey wegdrücken.

12:43: Was machen die alle so einen Terror an einem Samstag? Der Regierende nimmt einen Schluck Kaffee. „Aufgeben kannst du bei der Post“, steht auf seiner Lieblingstasse.

12:45: Wegner wählt Giffeys Nummer, kommt aber nicht durch, da sie es parallel bei ihm versucht. Also Rückruf beim Chef der Senatskanzlei. „Sag Franzi, dass ich schon mit dem Krisenstab, dem Kanzleramt und Strom Berlin gesprochen habe“, ordnet Wegner an.

13:00: Jetzt aber endlich den Kopf freikriegen: KGW und Wegner fahren im Regierungs-Cabrio zum Tennisspielen zum TC Blau-Weiß im Grunewald. Als der Wagen einem Fahrradfahrer die Vorfahrt nimmt, ruft Wegner: „Nochmal!“

13:19: Während sich Wegner in seinen All-White-Fit zwängt, schallt aus dem Sonos-Surroundsound in der Umkleide Gigi D'Agostino. Hatten hier nicht Anfang letzten Jahres Jugendliche zu dem Track „Ausländer-raus“-Parolen angestimmt?, erinnert sich Wegner vage. Bloß nicht entdeckt werden.

13:30: Seine Rückhand sitzt heute nicht. Bloß nicht entdeckt werden, denkt er schon wieder. Aber an ihm kann es nicht liegen. Es muss der Schläger sein. KGW gewinnt in zwei Sätzen. Wegner muss stark sein, er lässt sich nichts anmerken, als ihm eine Träne die Wange runterkullert.

14:04: 25 weitere verpasste Anrufe.

15:05: Whatsapp von Spranger: „Kai, das ist wirklich sehr, sehr ernst!“

15:06: Wegner: „Der Trip zum Super Bowl?“

15.06: Spranger: „Nein! Der Stromausfall.“

15:07: Wegner schickt GIF von einem Faultier, das einen Stecker in die Steckdose steckt.

16:38: Zuhause legt sich Wegner in die Badewanne. Das Licht ist aus, nur eine Kerze flackert im Bad. So schön kann Stromausfall sein, denkt er sich.

18:01: Wegner gießt sich einen Whiskey on the rocks ein und wirft einen Blick aufs Handy. Auf Instagram inszeniert sich die Linke Elif Eralp als Heldin der Stromausfall-Betroffenen. Er besorgt sich von Parteikollegen die Zugangscodes für Troll-Accounts, logged sich ein und kommentiert: „Es sind doch deine Zecken, die für den Stromausfall verantwortlich sind“ unter die Posts der Wannabe-Mamdani.

20:15: Auf Sat.1 läuft „The Day After Tomorrow“, Wegners Lieblingsfilm. Was für ein schöner Tag!

20:16: Verpasster Anruf von Spranger.

20:49 Freundschaftsanfrage von Wolfram Weimer auf Facebook. Wegner nimmt an und entdeckt eine Nachricht von ihm: „Lieber Kai, ich gebe dir einen Rat: Notlügen sind nur kreative Interpretationen.“