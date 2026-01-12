Justizreform in Italien: Im Sauseschritt
Regierungschefin Giorgia Meloni drückt bei ihrem Projekt, den Staat umzubauen, aufs Tempo. Endlich durchregieren, lautet die Devise.
Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni gibt Gas. In diesen Tagen bringt sie die nächsten Schritte für den von ihr vorangetriebenen Staatsumbau auf den Weg: für die Verfassungsreform auf dem Feld der Justiz, für ein neues Wahlrecht sowie für eine zweite Verfassungsreform, die die Direktwahl des*der Ministerpräsident*in einführen soll.
Vom Parlament wurde die Justizreform schon am 30. Oktober 2025 definitiv verabschiedet. Sie sieht die völlige Trennung der Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten vor. Deshalb befürchtet nicht nur die Richterschaft, sondern auch die Mitte-links-Opposition, dass die Meloni-Rechte auf diesem Weg die Voraussetzung dafür schaffen will, die bisher völlig unabhängigen Staatsanwaltschaften der Kontrolle der Regierung zu unterwerfen.
Damit wäre der alte Traum des von der Justiz mit Dutzenden Ermittlungsverfahren bedachten Silvio Berlusconi (und der gesamten italienischen Rechten) verwirklicht, die Staatsanwält*innen endlich an die Kette zu legen.
Allerdings fehlt noch ein Schritt, damit die Reform in Kraft treten kann: das Referendum. Da die Verfassungsänderung im Parlament nicht mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet wurde, müssen die Bürger*innen ihr Plazet geben. Angesetzt wird ein solches Referendum, wenn es 20 Prozent der Parlamentarier*innen, fünf Regionen oder (per Unterschrift) 500.000 Bürger*innen verlangen.
Keine Furcht vor einem Volksentscheid
Die 20 Prozent der Volksvertreter*innen sind schon beisammen, übrigens aus den Reihen der Regierungskoalition, die so zeigen wollte, dass sie sich vor dem Referendum nicht fürchtet. Die gesellschaftliche und politische Opposition hielt das nicht davon ab, dennoch im Volk die Unterschriftensammlung anzuleiern, und nach drei Wochen sind schon fast 400.000 Unterzeichner*innen zusammen gekommen. Die Erreichung des nötigen Quorums bis Ende Januar gilt deshalb als sicher.
Die Regierung Meloni will jetzt das Referendum für den 22. bis 23. März ansetzen, den frühestmöglichen Termin. Sie hat es eilig, denn sie fürchtet eine breite Mobilisierung von Seiten der Gegner*innen. Sahen im Herbst 2025 diverse Umfragen noch die Befürworter*innen der Meloni-Reform klar vorn, so lagen in einer Ipsos-Umfrage von Mitte Dezember beide Lager gleichauf. Sollten Meloni und ihre Koalition das Referendum verlieren, würden sie deutlich geschwächt in ihr letztes Regierungsjahr vor den Parlamentswahlen 2027 gehen.
Meloni selbst hat schon erklärt, auch im Falle einer Niederlage werde sie keinesfalls zurücktreten. Im Gegenteil: Sie will weitere Reformen anschieben. Ganz oben auf der Liste steht die Direktwahl des Ministerpräsidenten durch die Bürger*innen, laut Meloni die „Garantie für fünf Jahre stabiles Regieren nach einer Parlamentswahl“.
Doch die Direktwahl wäre mehr als das. Vor allem verwirklicht sich mit ihr der alte rechte Traum, die Regierungschefin in Zukunft direkt durch das Wahlvolk per Plebiszit ermächtigen zu lassen, sie so auch dem Parlament gegenüber zu stärken und ein „Durchregieren“ zu ermöglichen.
Komfortable Mehrheit
Und da diese Verfassungsänderung inklusive Referendum kaum vor den nächsten Wahlen im Jahr 2027 zu realisieren ist, will Meloni schon einmal an das Wahlrecht ran – auch hier mit der Ansage, es gehe ihr bloß um „stabile Mehrheiten“ im Parlament.
Zwar ist in der laufenden Legislaturperiode die Mehrheit der regierenden Rechtsparteien mit knapp 60 Prozent der Sitze in beiden Häusern des Parlaments mehr als komfortabel. Doch dies verdankt sich allein der Tatsache, dass die Rechte bei den Wahlen von 2022 geeint angetreten war, während die Mitte-links-Kräfte sich in drei Lager gespalten hatten.
Dass das nächste Parlament wieder knappe Mehrheiten sieht, will Meloni um jeden Preis vermeiden. Deshalb sieht sie ein Proporzwahlrecht vor – allerdings mit einem satten Mehrheitsbonus für die siegreiche Allianz, die auch mit zum Beispiel 42 Prozent der Stimmen 55 Prozent der Sitze erhalten soll.
Mehr noch: Meloni träumt davon, die jeweiligen Allianzen zur Nennung ihres*ihrer Kandidat*in als Regierungschef*in auf dem Wahlzettel zu bringen. Und so wäre durch die Hintertür schon vor der Verfassungsänderung die Direktwahl des*der Ministerpräsident*in eingeführt.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert